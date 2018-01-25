У мерії Кропивницького порахували, скільки на одного пасажира, що платить, приходиться пільговиків

На кожного платного пасажира автобуси КП «Електротранс» перевозять на міських автобусних маршрутах загального користування Кропивницького 4,4 пасажира пільгових категорій.

Відповідний коефіцієнт співвідношення затвердив виконавчий комітет міської ради Кропивницького на 2018 рік, передає прес-служба мерії.

Як повідомив начальник управління розвитку транспорту та зв’язку міської ради Олександр Вергун, за результатами обстеження пасажиропотоку, проведеного спеціалістами управління, автобуси комунального підприємства безкоштовно обслужили 62370 мешканців міста і 14170 платних пасажирів.

Такий коефіцієнт співвідношення пільгових до платних пасажирів покладуть в основу розрахунків компенсаційних виплат КП «Електротранс» за перевезення окремих категорій громадян, які мають право на пільги.

«Збільшення коефіцієнту визначається низкою чинників, – відзначив Олександр Вергун, – зокрема загальним зменшенням кількості маршрутів загального користування у Кропивницькому та збільшенням частки пільговиків, які віддають перевагу комунальному транспорту перед приватними маршрутками».