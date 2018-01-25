Житель Кропивницького пограбував свого неповнолітнього сина, бо треба були гроші

Житель Кропивницького отримав умовний строк за те, що відібрав мобільний у свого ж сина.

Вирок Кіровського районного суду Кропивницького опублікували у Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає кореспондент «УЦ».

Близько восьмої ранку 11 вересня 2017 року підсудний прийшов до 19 школи провідати свого сина, з яким не живе разом. Зустрівшись з хлопцем у приміщенні закладу, побачив у його руках мобільний. Зловмисник силою відібрав Prestigio MultiPhone Wize PX3 3528 і пішов геть.

Під час судового засідання обвинувачений розкаявся і пояснив, що «дійсно, прийшовши до сина, вирішив заволодіти його телефоном, оскільки терміново потрібні були кошти. На прохання дати телефон, щоб подзвонити по ньому, син відмовив, тоді він вирвав телефон та пішов. Телефон продав сторонній особі на АС №2».

Суд врахував щиросердне каяття грабіжника й призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з іспитовим строком два роки й шість місяців. Крім того, засуджений має сплатити 1128 гривень матеріальної шкоди і 1500 – моральної. Він також відшкодує 593,22 гривні витрат на проведення експертизи.