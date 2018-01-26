Бізнесмен із Кропивницького став лауреатом всеукраїнської премії «Людина року»

Голова наглядової ради ПРАТ НВП «Радій» Євген Бахмач став лауреатом щорічної премії «Людина року».

Про це йдеться у повідомленні оргкомітету, текст якого має «УЦ».

Бахмач став лауреатом номінації «Меценат року»

Разом з ним на перемогу в цій номінації претендують голова наглядової ради благодійної організації Фонд пам’яті «Бабин Яр» Олександр Лойфенфельд та засновник благодійного фонду «Разом до майбутнього» Максим Шкіль.

Церемонія нагородження переможців відбудеться 24 березня в Національній опері України ім. Т. Г. Шевченка.