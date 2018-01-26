«Гідросила АПМ» збільшила експорт продукції на 84%

«Гідросила АПМ» у 2017 році збільшила експорт продукції на 84%.

Про це у Facebook повідомив голова наглядових рад підприємств «Гідросила ГРУП» і «Ельворті ГРУП» Павло Штутман, поінформували «УЦ» у прес-службі «Гідросили».

Крім того, за аналогічний період завод «Ельворті», розташований в обласному центрі Кіровоградщини, збільшив експорт продукції на 11%, а в цілому по групі підприємств «Гідросила» цей показник зріс на 28,3%.

«Рік тому, в січні, у соціальних мережах ми провели флешмоб під назвою Made in Ukraine (“Зроблено в Україні”) з метою привернути увагу, підтримати реальний сектор української економіки, – написав Штутман. – Флешмоб швидко став популярним. Спочатку його підтримали місцеві, потім приєдналися користувачі соцмереж з інших регіонів України. Буквально на другий день учасниками флешмобу стали найбільші українські товаровиробники, а також представники влади дуже високого рангу. Реакція була колосальною!

Сподіваюся, таким чином, нам вдалося підвищити впізнаваність і цінність українського продукту і, як наслідок, вплинути на експорт продукції української промисловості.

Так, наприклад, у 2017 році завод “Ельворті” збільшив експорт продукції на 11%. В цілому по групі підприємств “Гідросила” експорт зріс на 28,3%. Зокрема, “Гідросила АПМ”, яка виробляє високотехнологічну продукцію – аксіально-поршневі машини для гідросистем комбайнів, автобетоносмесителей, автокранів і інших мобільних машин, – наростила обсяги виробництва в 1,5 разу, а продажі в країни далекого зарубіжжя виросли на 84%. В основному, за рахунок поставок в Китай, Таїланд, Туреччину і США».