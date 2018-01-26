Працівники водоканалу Кропивницького дісталися місця пориву під землею (ФОТО)

У Кропивницькому через порив водогінної мережі заливає водою вулицю Чміленка.

Про це «УЦ» повідомив місцевий житель Михайло Яремчук.

Як зазначив у коментарі сайту DOZOR заступник генерального директора з технічних питань ОКВП «Дніпро-Кіровоград» Микола Романюк, «наразі на місці пригоди працюють дві бригади, через це на вулиці тимчасово відімкнули водопостачання. Були свої нюанси, довелося дерево спилювати. Сподіваємося, що до вечора воду дадуть та порив ліквідують».

Водночас Михайло Яремчук сфотографував місце пориву вже після появи згаданого коментаря Романюка. Як видно зі світлин, жодного працівника водоканалу на місці пригоди немає.