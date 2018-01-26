У Кропивницькому 30-річний поліцейський терміново потребує допомоги – у нього онко

Терміново потребує допомоги 30-річний інспектор патрульної поліції в Кіровоградській області, у якого виявили важке онкологічне захворювання.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі патрульної поліції.

30-річний інспектор патрульної поліції в Кіровоградській області Сергій Четвертинівський зіткнувся зі страшним онкологічним діагнозом –Cr сигмовидної кишки Т4N1M1 з перфорацією та розпадом пухлини.

Самостійно зібрати кошти, які необхідні для лікування родина поліцейського не може, тому сподівається на підтримку небайдужих.

Фінансову допомогу Сергію можна переказати на картку Ощадбанку №5167 4900 5660 7634, або Приватбанку – №5168 7555 3305 3985, отримувач – Четвертинівський Сергій Михайлович.