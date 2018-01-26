У юстиції розповіли, якими іменами називали малюків на Кіровоградщині в 2017 році

У 2017 році на Кіровоградщині народилося майже вісім тисяч малюків.

Серед найпоширеніших імен – Софія, Олександр і Мілана, а серед рідковживаних – Даміра, Арам і Сара, повідомили «УЦ» у прес-службі Головного територіального управління в області.

За офіційними даними, відділи державної реєстрації актів цивільного стану обласного органу юстиції впродовж минулого року зареєстрували 7 894 новонароджених: 4 066 хлопчиків і 3 828 дівчаток.

«Як свідчить статистика, найпоширенішими жіночими іменами виявилися Софія, Анна, Кіра, Мілана, Вероніка, Варвара, Єва, Анастасія, Поліна, Марія, Валерія, Злата й Ангеліна, – розповів заступник начальника обласного управління юстиції Олег Потьомкін. – Серед чоловічих найбільшою популярністю користувалися такі імена, як Олександр, Дмитро, Єгор, Артем, Ярослав, Тарас, Денис, Іван, Данило, Богдан, Юрій, Максим і Тимофій. Варто відзначити, що молоді батьки також зрідка надавали перевагу рідковживаним іменам. Серед жіночих – Евеліна, Даміра, Домініка, Емілія, Тіссанде, Єсенія, Стефанія, Міра, Кірія, Свята, Ядвіга, Сіма, Розаліїна, Сара, Меланія, Камілла, Асія, Джеральдіна, Давіна, Ніколь Неллі, Рубіна, Лілітана, Маліка та Сага. Серед чоловічих – Арабо, Арам, Мар’ян, Тамерлан, Добриня, Арсен, Савелій, Дамір, Єлісей, Тихон, Ерік, Орест, Яків Амір, Лєв, Дьюдонне-Рене».