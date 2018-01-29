На Кіровоградщині почався відбір на «Ігри нескорених – 2018»

В Україні почали збір анкет на участь у «Іграх нескорених – 2018» – цього року 15 учасників збірної вдруге візьмуть участь у міжнародних змаганнях у Сіднеї.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі ОДА.

У 2017 році збірна України вперше дебютувала у міжнародних змаганнях InvictusGames у Торонто: 14 медалей (8 золотих, 3 срібних та 3 бронзових) в шести напрямках спорту: пауерліфтинг, плавання, легка атлетика, веслування на тренажері, стрільба з лука та велоспорт на шосе.

У 2018 році Україна вдруге змагатиметься на міжнародних змаганнях 20 – 27 жовтня вже у Сіднеї (Австралія). Події цьогорічних ігор охоплять весь Сідней – від Олімпійського парку до порту Сідней-Харбор.

15 учасників збірної України будуть змагатися з понад 550 учасниками з 18 країн світу, серед яких Афганістан, Австралія, Канада, Данія, Естонія, Франція, Грузія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Нова Зеландія, Велика Британія, Сполучені Штати Америки, Йорданія, Ірак, Румунія та Польща.

Зареєструватися на відкриті спортивні тестування можуть ветерани та чинні військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Служби безпеки України, а також добровольчих формувань, які були поранені, травмовані або захворіли під час чи внаслідок виконання службових обов’язків в зоні бойових дій в АТО або в ході миротворчих операцій за участю України. Збір заявок на відкриті спортивні тестування триватиме з 1 січня по 25 лютого 2018 року.

Реєстрація заявки на відкриті спортивні тестування є обов’язковим для всіх охочих стати членом національної збірної у «Іграх нескорених» і є доступним за посиланням: https://invictusgames.in.ua/become-a-sportsman

Контактна особа: Оксана Пашкевич, +38 (063) 888-11-41, o.pashkevych@stratcomua.org.