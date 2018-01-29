У галереї «Єлисаветград» відкриється виставка «Художня палітра Кіровоградщини»

О 16:15 2 лютого галерея «Єлисаветград» запрошує відвідати експозицію живописних полотен, створених художниками міста та області.

Про це «УЦ» повідомили у галереї.

«Художня палітра Кіровоградщини» – виставка робіт художників з зібрання галереї, що формувалося протягом останніх десяти років.

В рамках проекту відвідувачі зможуть побачити як роботи художників, котрих уже немає в живих, – Бориса Вінтенка, Володимира Федорова, Миколи Бондаренка, Петра Оссовського, Якова Калашникова, Сергія Новикова, Григорія Гнатюка, Анатолія та Миколи Добролежі, Олександра Логвинюка, так і тих, хто продовжує радувати нас своїми творами, – Юрія Вінтенка, Володимира Волохова, Лариси Яковлєвої, Фелікса Полонського, Анатолія і Сергія Шаповалових, Анатолія Янєва, Ігора Смичека, Михайла Надєждіна, Андрія Надєждіна, Віктора Перепичая, Федора Лагно.