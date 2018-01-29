У Кропивницькому почався всеукраїнський конкурс юних музикантів (ФОТО)

У Кіровоградському музичному коледжі відбулося урочисте відкриття всеукраїнського фестивалю-конкурсу української академічної музики «Класик-проект», присвяченого пам’яті композитора Юлія Мейтуса.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі ОДА.

Цього року участь у конкурсі взяли 57 юних виконавців з Кіровоградської, Хмельницької, Тернопільської та Київської областей.

Для гостей та учасників музичного фестивалю відбувся концерт академічної музики за участі солістки Хмельницької обласної філармонії Фатіми Чергіндзія, артиста Національного камерного ансамблю солістів «Київська камерата», композитора Золтана Алмаші та творчих колективів Кіровоградського музичного коледжу.

Також відбулося нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу на краще виконання творів Юлія Мейтуса. Нагороди і подарунки юним виконавцям вручив перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Коваленко. Він привітав усіх учасників конкурсу та побажав їм натхнення, творчих здобутків, нових перемог на мистецькій ниві.