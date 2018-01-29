У Кропивницькому пом’янули загиблих під Крутами (ФОТО)

Сьогодні, 29 січня, в обласному центрі у сквері на розі вулиць Дворцової та Шульгиних відбувся мітинг та урочисте відкриття пам’ятної дошки братам Шульгиним до 100 роковин бою під Крутами.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі ОДА.

У пам’ятних заходах взяли участь жителі обласного центру, представники громадських організацій, студентська молодь, кадети, військовослужбовці, духівництво, голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко, перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Коваленко, голова обласної ради Олександр Чорноіваненко.

29 січня – особлива дата для українського народу. Саме у цей день 1918 року біля станції Крути відбувся героїчний бій, що став одним з символів боротьби українського народу за свою свободу та незалежність. Кілька сотень юних патріотів, серед яких були курсанти Київської військової школи імені Богдана Хмельницького, студенти Українського народного університету, Університету Святого Володимира та учні старших класів Української Кирило-Мефодіївської гімназії, спільно з добровольцями «Вільного козацтва» вступили у нерівний бій та зупинили чотиритисячну більшовицьку армію, що наступала на столицю України.

Серед загиблих героїв був наш земляк, студентський, громадський та політичний діяч часів Української Народної Республіки Володимир Якович Шульгин. Його старший брат Олександр був членом Центральної Ради, генеральним секретарем міжнаціональних справ УНР. На їх пам’ять та знак вшанування сотень інших патріотів, які віддали свої життя за вільну та незалежну Україну, учасники мітингу пов’язали до меморіальної дошки братам Шульгиним жовто-блакитні стрічки.

По завершенні мітингу відбулася панахида за загиблими борцями за незалежність України.