У Світловодську під час гасіння пожежі на рятувальників упала стіна (ФОТО)

О 05:05 26 січня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу будівлі на вул. Героїв Чорнобиля у Світловодську.

Про це «УЦ» поінформували у прес-службі УДСНС в області.

На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів на місце події площа пожежі двоповерхової будівлі колишньої міської котельні складала 120 квадратних метрів. Під час пожежі частина несучої стіни та перекриття будівлі впали, в результаті чого отримали травми двоє рятувальників: начальник караулу та водій 17-ї ДПРЧ.

Травмованих негайно направили для обстеження до Світловодської центральної районної лікарні. Наразі стан рятувальників задовільний.

Причину пожежі з’ясовують фахівці.