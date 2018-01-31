Міжнародні тренери пояснили кропивницьким школярам, що таке торгівля людьми (ФОТО)

На базі загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів №10 міської ради Кропивницького відбувся тренінг щодо протидії торгівлі людьми.

Про це «УЦ» повідомили у школі.

Міжнародні тренери «А21 Україна» провели навчально-методичні семінари з практичними психологами та соціальними педагогами, педагогічними працівниками закладу та превентивний семінар з учнями 9 – 11 класів «Работоргівля в 21 столітті».

Працівники закладів освіти отримали інформацію про те, як не стати жертвою торгівлі людьми та як діяти у випадку ризику. По закінченні навчання його учасники отримали сертифікати.

Тренінг відбувся завдяки сприянню соціально-психологічної служби, адміністрації десятої школи та при підтримці відділу методичного забезпечення і кадрової політики управління освіти міської ради Кропивницького.

Неприбуткова організація «А21 Україна», що виступає проти рабства, працює в 11 країнах світу. «Торгівля людьми – це реальність, яка стосується кожного континенту та кожноï економіки. Наша мета як організаціï – подолати рабство скрізь і назавжди», – йдеться на офіційному сайті «А21».