На Кіровоградщині почали реалізацію проекту ООН для переселенців

30 січня в обласному центрі зайнятості (ОЦЗ) відбулася презентація проекту громадської організації «Десяте квітня» «Правова допомога внутрішньо переміщеним особам та розширення прав і можливостей громад на півдні України та в місті Кропивницький».

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі ОЦЗ.

Проектна діяльність поширюється на Одеську, Миколаївську, Херсонську та Кіровоградську області, включаючи міста, районі центри та сільську місцевість, які приймають у своїх громадах внутрішньо переміщених осіб, і реалізується за підтримки Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців.

У рамках проекту внутрішньо переміщеним особам надається правова допомога, здійснюється індивідуальна підтримка найуразливіших осіб з цієї категорії та гарантується екстрений індивідуальний захист. Також передбачена підтримка спільнот внутрішньо переміщених осіб. Усі види допомоги в рамках проекту надаються безкоштовно.

Під час презентації проекту представники ГО «Десяте квітня» Ольга Ткаченко та Ельвіра Зейтуллаєва розповіли про основні напрямки реалізації проектної діяльності:

– пряма правова допомога (первинна та вторинна) ВПО та особам, які постраждали внаслідок конфлікту;

– організація та проведення навчальних заходів, спрямованих на покращення мирного співіснування, інтеграцію в громадах, розвиток, посилення спроможності, зміцнення потенціалу ініціативних груп ВПО, спільнот етнічних меншин (Рома, кримських татар), неурядових організацій, які працюють з ВПО;

– проведення заходів, взяття участі разом з активними представниками спільнот ВПО в робочих групах, комітетах органів виконавчої влади на місцях та органів місцевого самоврядування, задля забезпечення сприянню побудови конструктивного діалогу з органами влади, включенню ВПО до всіх державних програм захисту тощо;

– інформування про наявні програми підтримки ВПО, в тому числі з питань працевлаштування, пошуку житла, участі у програмі «Доступне житло», допомогу у підготовці документів для участі у програмі тощо;

– проведення правоосвітніх заходів, групових консультацій з ВПО;

– адвокаційна робота, спрямована на покращення загальних умов і захист прав ВПО.

Заступник директора ОЦЗ Богдан Стоян зазначив, що фахівці служби зайнятості Кіровоградщини сприятимуть представникам ГО «Десяте квітня» у реалізації проекту.