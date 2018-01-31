Ірину Саєнко переобрали президентом Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати (ТПП).

Про це повідомляється на сайті ТПП.

На загальних зборах Кіровоградської ТПП заслухали звіт Саєнко про роботу за п’ять років. Він стосувався основних напрямків діяльності організації за звітний період та планів на 2018-2023 роки. «За ці п’ять років бізнес Кіровоградщини і сама Палата стали амбіційнішими, впевненішими й сильнішими. Поєднуючи традиції та інновації, ми з вами продовжуємо формувати ділову репутацію області», – наголосила Ірина Саєнко у вступному слові, назвавши звітні роки «роками прориву».

Звіт Ревізійної комісії КРТПП підтвердив прозорість діяльності організації за звітний період.

Загальні збори обрали членів Ради КРТПП, Ревізійної комісії та затвердили зміни до Статуту КРТПП.

На своєму першому засіданні новообрана Рада Палати у присутності членів КРТПП одноголосно переобрала Ірину Саєнко на посаду президента Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати на найближчі п’ять років.