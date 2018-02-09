27-річний житель Кропивницького зруйнував майже півсотні могил (ФОТО)

За продаж металевих конструкцій, викрадених із місць поховань, 27-річний раніше судимий кропивничанин виручив кілька тисяч гривень.

Про це «УЦ» сповістили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

До Кропивницького відділу поліції надійшла низка повідомлень про те, що на одному з місцевих кладовищ невідома особа пошкоджує могили.

«У ході розшукових заходів дільничні офіцери поліції встановили особу зловмисника та його місцезнаходження. Протягом двох тижнів чоловік зруйнував 46 могил, – розповів т. в. о. начальника Кропивницького ВП ГУНП в області Дмитро Кравченко. – Металеві фрагменти огорожі чоловік вивозив на винайманому транспортному засобі та у подальшому здав на металобрухт. За продаж металевих конструкцій злодій отримав близько чотирьох тисяч гривень. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою)».

Зловмиснику, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння пограбування, загрожує покарання у вигляді штрафу або ж позбавлення волі строком до трьох років.