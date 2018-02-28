«СхідГЗК» продовжує купувати уран через компанію Мартиненка – ЗМІ

Державний Східний гірничо-збагачувальний комбінат придбав понад 200 тонн уранового концентрату (U308) виробництва казахстанського АТ «Казатомпром» через австрійську компанію Steuermann Investitions und Handelsgesellschaft GmbH, яку пов’язують з екс-депутатом Верховної Ради Миколою Мартиненком.

Про це «ЛІГА.net» повідомив чиновник у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.

У січні ДП «СхідГЗК» через Steuermann закупив 225 тонн концентрату на суму близько $ 15 млн. За словами співрозмовника, це перші поставки концентрату урану з січня 2017 року.

Контракт між Steuermann Investitions і виробником концентрату урану ТОВ «Степногорський гірничо-хімічний комбінат» (Казахстан) підписано 25 липня 2014 року.

Нагадаємо, 20 квітня 2017 року в рамках розслідування епізоду з завдання збитків ДП «СхідГЗК» в розмірі 17,28 млн дол. США детективи НАБУ та прокурори САП повідомили про підозру колишньому народному депутатові, екс-голові комітету ВР з питань ПЕК Миколі Мартиненку (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 255 КК України).

У квітні – травні 2017-го повідомлення про підозру також отримали керівники НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» та Державний концерн «Ядерне Паливо».

20 грудня 2017 року Мартиненку вручили остаточну підозру.

На початку січня 2018-го стало відомо, що слідство у справі завершене.