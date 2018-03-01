Всі школи Кропивницького закривають через негоду (ВІДЕО)

На навчання в школи Кропивницького сьогодні, 1 березня, прийшли 1547 учнів.

Про це у коментарі прес-службі мерії повідомила начальник управління освіти міськради Лариса Костенко.

«25 закладів узагалі не працюють, тобто там є педагогічний і технічний персонал, але дітям повідомили, що у зв’язку зі складними погодними умовами й умовами за захворюваністю ці заклади закриті, – сказала вона. – У 15 закладів діти прийшли».

Лариса Костенко також додала, що у 36 дитсадках сьогодні знаходяться 2108 дітей з 10000.

«Ми плануємо на друге березня закрити всі навчальні заклади, щоб діткам безпечно було. Чи будуть заняття третього, чи ні, кожна школа вирішуватиме сама, – зазначила керівник управління освіти. – В основному всі школи виходять п’ятого березня».

Карантини у школах та дитсадочках станом на ранок 1 березня Начальник міськуправління освіти Лариса Костенко розповіла про те, які школи та дитсадочки перебувають на карантині сьогодні, 1 березня Опубліковано Міська рада міста Кропивницький 1 березень 2018 р.

Нагадаємо, значне погіршення погоди змусило оголосити в обласному центрі третій (червоний) рівень загрози. Синоптики прогнозують снігопади на Кіровоградщині щонайменше до 5 березня. Випадків обморожень та переохолоджень в області поки не зафіксували.