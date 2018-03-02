Житель Кіровоградщини хотів здати на металобрухт снаряд (ФОТО)

Мешканець Новгородківського району хотів здати на металобрухт снаряд часів Другої світової війни, знайдений у лісосмузі.

Про це «УЦ» сповістили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

До відділення поліції надійшло повідомлення про те, що житель одного з сіл району зберігає боєприпас. Поліцейські прибули на місце події та вилучили предмет, схожий на корпус артилерійського снаряду, який направили на експертизу.

«У подальшому було встановлено, що чоловік знайшов його у лісосмузі, поклав у мішок та переніс до свого будинку. Згодом вирішив продати брухт чорних металів, який нещодавно назбирав. Автомобілем він приїхав у районний центр і привіз знайдений корпус артилерійського снаряду. Один із жителів селища помітив серед металобрухту підозрілу річ, про що повідомив у поліцію», – розповів начальник Новгородківського відділення поліції Віталій Осієвський.

За висновками експерта, вилучений предмет є 75-мм кумулятивним снарядом із головним підривником миттєвої дії зразка 1938 року, з ознаками промислового способу виготовлення, що відноситься до категорії боєприпасів.

Розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими боєприпасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України, триває. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.