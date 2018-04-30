Памятники за деревьями

Увы, о многих из них мы вспоминаем 9 Мая, ну разве что немного раньше – в ходе весенних субботников. Речь о памятниках, посвященных той войне, ее героям, ее жертвам. У нас в стране и за рубежом есть любители устраивать истерики по поводу надругательства над памятниками в Украине. Сразу спешим их огорчить: при «оранжевых», «бандеровцах» и «хунте» в Кировоградской области ни один такой памятник не пострадал! Ну а все же: в каком состоянии сегодня находятся памятники, к которым пойдут люди 9 Мая?

Памятников национального значения у нас в Кировоградской области нет. А в реестре памятников местного значения, который ведет Министерство культуры, таких всего четыре. Из них ни одного в Кропивницком. Всё, что у нас в областном центре высится на постаментах из гранита, без обид, - не такие уж и шедевры. Хотя почему так, можно понять после перечисления четырех «официальных» памятников монументального искусства. Три из них – это бюсты дважды Героям. В частности, Алексею Мазуренко, дважды Герою Советского Союза в Устиновке, Петру Кошевому, также дважды Герою СССР и Александру Гиталову в селе Камышеватом Новоукраинского района, он дважды Герой Социалистического Труда. То есть речь не о художественной ценности памятников, а о личностях тех, кому они поставлены. Поэтому о художественной ценности всех этих бюстов можно спорить. А реальным памятником монументального искусства, масштабным, красивым, является Место захоронения мирных жителей – жертв фашизма в селе Хащеватом Гайворонского района.

Всего в области 27 памятников монументального искусства находятся на государственном учете и охраняются государством – это уже перечисленные четыре объекта и еще ряд, которые можно назвать памятниками регионального значения.

В Кропивницком, вы не поверите, аж 13 памятников и целых мемориалов, связанных с Великой Отечественной! И не все они поставлены в советское время! Перечислим все поименно.

– Мемориальный комплекс Славы на Валах, на улице Ушакова – состоит из монумента Скорбящей матери, памятника Неизвестному солдату и могилы Неизвестного солдата, и еще ряда объектов – памятника Герою Советского Союза Алексею Егорову, Вечного огня.

– Памятник летчику Петру Вересоцкому перед зданием Кировоградского аэропорта.

– Памятник летчику Ивану Кожедубу у летной академии.

– Памятник Освободителям Кировограда возле театра Кропивницкого.

– Памятник Героям-краснозвездовцам, погибшим на фронтах Второй мировой, на бывшей улице Медведева, ныне улице Чикаленко.

– Памятник Воинам-спортсменам, отдавшим жизнь за родину, на стадионе «Зирка».

– Памятник Воинам, боровшимся за власть советов (в том числе в 1941-1945 гг), в сквере Славы возле Колхозного рынка.

– Памятник евреям – жертвам фашизма, возле бывшего кинотеатра «Ятрань».

– Памятник Жертвам фашистской оккупации на территории областного кожно-венерологического диспансера.

– Памятник Герою СССР Григорию Куропятникову.

– Памятник Неизвестному советскому воину на улице Шевченко.

– Памятник В честь освобождения города от фашистских оккупантов - в районе Лесопарковой, в Роще Десантников.

– Военно-технический комплекс из стелы и артиллерийского орудия «Пушка-76» перед зданием Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на улице Шевченко (бывший Дом офицеров).

13 памятников! Хотя только один Мемориальный комплекс на Валах состоит сразу из нескольких отдельных памятников, и в официальной классификации их разделяют.

А еще в городе есть памятная доска конструктору «Катюш» Лангемаку, сама «Катюша» – памятник артиллеристам, памятные доски подпольщикам, памятные доски герою освобождения Кракова Алексею Шаповалову и летчику Амет-Хану Султану. Памятник воинам-интернационалистам всех времен возле ДЮСШ тоже, в принципе, может относиться к рассматриваемой категории. Так же, как и памятник Героям-комсомольцам возле техникума механизации сельского хозяйства.

И, сдается, все равно что-то мы могли забыть. К тому же ряд досок пропали, украли «металлисты».

Изучая нынешнее состояние всех этих памятников, мы отметили две крайности, два противоположных состояния. Большая часть памятников и места вокруг них выглядят вполне пристойно. Сказался, конечно, ряд недавно проведенных субботников.

Главное место, конечно, – это комплекс на Валах. Самый ухоженный, самый приличный. Проезжая мимо комплекса на работу, практически каждое утро видишь работников коммунального хозяйства, подметающих опавшие листья, убирающих снег, высаживающих цветы, - в зависимости от сезона. (Хотя кое-где обвалившиеся плиты можно заметить.) Увы и ах, самым грязным это место становится как раз 9 Мая! Варварская, непонятно откуда взявшаяся привычка выпивать и закусывать здесь в этот день никуда не уходит. Слава Богу, хоть официального разлива последние годы нет. А то помнятся эти полевые кухни, с которых разливалось страждущим душам… Сползался, мягко скажем, деклассированный элемент со всего города. Наверное, для многих это продолжение поминальных дней, именуемых «гробки» или «проводы». На кладбищах пьют за своих, на Валах – за освободителей…

А самым неухоженным является один из самых неприметных памятников, хотя он и находится в центре города. Это памятник Неизвестному советскому воину, который находится в начале улицы Шевченко, почти напротив главной автобусной остановки всех студентов. В тылу Кировоградского зонального отделения военной службы правопорядка.

Установлен этот памятник в 1959-м году. И всегда оставался в теневой зоне, почти всегда прикрытый зеленью летом, а зимой сливающийся с грязными стенами позади него. Многие (кроме студентов) как бы натыкаются на этот памятник, случайно его видят. Основание памятника треснуло, и с каждым годом трещина расширяется. Облицовка вокруг памятника вовсе страшна. Каменные блоки кривовато лежат. Видно, что недавно что-то пытались сделать, и даже сомнений нет, кто и как. Какого-то солдатика отправили с ведром раствора, и тот кое-как, как смог, грубо замазал то, что можно замазать. На самом деле основание надо просто капитально ремонтировать. Может, кто-то об этом подумает?

Правда, сейчас для памятников не лучшие времена. Раньше практически все до одного памятники с «военным» смыслом содержались за счет Министерства обороны Советского Союза. Как это происходило? Над некоторыми брали шефство находящиеся поблизости военные части. Иногда шефствовали издалека, особенно в случае «именных» памятников, - когда уроженцу какого-то далекого города или села стоит памятник в месте, где он совершил подвиг. Ничего, ездили в командировки на 9 Мая, перечисляли средства. Над памятником Героям-комсомольцам, понятно, шефствовал комсомол. А как с другими? Местная исполнительная власть работала. Работы актировала, к концу года выставляла счет Министерству обороны, и то платило.

Сейчас памятники, которые числятся в реестре, охраняются, и уход за ними ведется Департаментом культуры, туризма и культурного наследия облгосадминистрации. А все остальные…

Есть такие, над которыми шефствуют люди, не утратившие памяти и чувствующие свою ответственность. Яркий пример – памятник Героям-красно­звездовцам в областном центре. И завод, и его руководство тщательно следят за состоянием мемориала, хотя никто не заставляет их это делать.

А судьба остальных памятников зависит от того, как к ним относятся городские и сельские головы и главы объединенных территориальных громад, руководители районных государственных администраций. В массе своей на Кировоградщине с этим все обстоит благополучно. Как люди, очень много и часто бывающие в командировках в самых отдаленных уголках области, журналисты «УЦ» могут свидетельствовать – нередко в глухом селе самое ухоженное и красивое место – это памятник освободителям, погибшим землякам и т. д.

Возможно, в городах до некоторых памятников просто не доходят руки или внимание.

Ну и, конечно, есть немало потомков воевавших на фронте дедов, которых сами деды пристрелили бы. Это вандалы, уроды, наркоманы. Это не совсем уж украинское явление. Автор этих строк вырос в центре города, и часто мы с друзьями собирались возле памятника Освободителям Кировограда, в сквере возле театра имени Кропивницкого. Извините, но мы качались на цепях, обрамлявших памятник, как на качелях. А когда начинало темнеть, приходили старшие пацаны с портвейном и прогоняли нас. И пили там, и утром там было страшно. И это несмотря на то, что рядом было легендарное место – Ленина, 6, райотдел милиции. Они почему-то всегда патрулировали где-то вдалеке, а под своим носом ничего не видели, да и заросли там были еще те! В то время благоустройство многих мест города было намного хуже, чем сегодня!

А потом с памятника украли первую цепь. Восстановили. Потом украли сразу все. И так еще не раз… Потом начали обдирать даже барельефы. Потомки освободителей – они разные бывают. И они, конечно же, даже не знают, что этот памятник – первый в Украине, поставленный после начала освобождения Украины! 6 января освободили Кировоград, а уже 5 мая в сквере стоял памятник! И пусть говорят, что у российского скульптора Евгения Мандича уже был готов памятник, и он искал, где его пристроить, дело не в этом. Все равно это первый такой памятник в стране. Уже несколько месяцев, как были освобождены Киев и Харьков, а Кировоград их в этом деле обошел. Сейчас у памятника лучшая судьба – сквер обустроен так, что он хорошо просматривается. Хотя соседний памятник Наталке Полтавке это не спасает…

Подводя итог, нельзя сказать, что у нас в городе за лесом деревьев не видно, во всех смыслах касательно памятников. Но некоторые ушли в тень. Не только памятник Неизвестному воину, как-то теряются на фоне «главных» памятников и тот же памятник Жертвам оккупации на территории кожвендиспансера (хотя сотрудники ухаживают, молодцы). Ну и ко многим другим если присмотреться, можно много увидеть такого, за что в советское время руководителю можно было и партбилет на стол положить. Сейчас не то время. Но мы должны помнить не из-за страха наказания, а по совести своей.

Фото Павла Волошина, «УЦ».