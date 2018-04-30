Право каждого ветерана

Согласно данным Единого государственного автоматического реестра лиц, имеющих право на льготы, в Кировоградской области проживают почти 32 тысячи ветеранов войны и граждан, приравненных к ним.

В эту довольно обширную группу входят представители целого ряда «военных» льготных категорий: инвалиды, участники боевых действий и ветераны Великой Оте­чественной войны, воины-интернационалисты, УБД и ветераны АТО, члены их семей. Этот огромный перечень пару лет назад был унифицирован, что значительно упростило работу управлениям соцзащиты. Теперь их специалисты оперируют более общими категориями «участник боевых действий», «инвалид войны», «ветеран войны». А какая именно война коснулась судьбы человека – важно ли? Государство Украина, приняв новые нормы по льготным категориям, показало, что для него этот вопрос непринципиален. И участник ВОВ, и участник АТО имеют равные права по части льгот и социальных выплат. Какие же льготы и выплаты положены этим людям?

Льготы на коммунальные услуги. Государство гарантировало ветеранам войны и участникам боевых действий скидку в оплате коммунальных услуг, ежегодно выделяя на эти нужды из госбюджета огромные суммы. Насколько велика эта скидка, зависит от категории льготника. Инвалиды войны и члены семей, проживающие вместе с ними, получают 100% скидку на все коммунальные услуги в пределах установленных норм. Услуги, потребленные сверх нормы, оплачиваются по полной стоимости. Если человеку необходимо приобретать твердое топливо или сжиженный газ, его стоимость также оплачивается в полном объеме (но снова-таки в пределах норм) живыми деньгами. Участники войны, члены семей погибших ветеранов войны получают 50% скидку, а участники боевых действий – 75%.

Проезд в общественном транспорте. Для ветеранов войны всех категорий он на данный момент должен быть бесплатным! Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты» закрепляет эту норму. Это право участники войны утратят лишь после принятия условий монетизации, но в этом случае им положена денежная компенсация за пользование как городским, так и пригородным транспортом.

Одноразовые выплаты. До 5 мая ежегодно инвалиды войны получают одноразовую денежную помощь ко Дню Победы. Ее размер зависит от группы инвалидности и в нынешнем году составил: для инвалидов 1 группы – 3685 грн, 2-й – 3265 грн, 3-й – 2845 грн. Помощь получают также участники боевых действий – 1265 грн, лица, имеющие особые заслуги перед Отечеством – 3685 грн, члены семей погибших – 630 грн и участники войны – 525 грн каждый.

Лечение и оздоровление. Большая часть мер в этой сфере находится в компетенции местных бюджетов – областных, районных и так далее. В них предусматриваются средства на диагностику (особенное внимание уделяется дорогостоящей диагностике – КТ, МРТ и так далее). В нынешнем году в областном бюджете Кировоградской области также были предусмотрены средства на лечение участников войны на базе Кировоградского областного госпиталя для ветеранов войны. Кроме того, государство предусмотрело средства на санаторно-курортное лечение (а в случае, если по каким-то причинам человек не смог воспользоваться этой возможностью, ему выплачивается компенсация).

Несмотря на унификацию, некоторые отличия между разными категориями все же имеются.

– Например, только участники ВОВ имеют право на 100% компенсацию за пользование стационарным телефоном, - отмечает начальник отдела мониторинга льгот и социальных выплат Департамента социальной защиты населения Кировоградской ОГА Елена Хандусенко. - С другой стороны, есть такая норма, как выплата социальных стипендий детям ветеранов войны, получающим образование, - она на данный момент относится только к участникам АТО. Но уже разрабатывается положение, которое позволит получать социальную стипендию и детям воинов-интернационалистов.

Канувшее в Лету. С началом военных действий на Донбассе правительству Украины пришлось пересмотреть нормы по льготам и помощи для ветеранов войны. Причины банальны – во-первых, экономическое положение вою­ющей страны сильно пошатнулось, а во-вторых, появилась новая массовая льготная категория – ветераны АТО. Поэтому некоторые нормы исчезли из Закона «О статусе ветеранов войны…». Одна из них – автомобиль от государства к 9 Мая. Если помните, правительство в свое время сформировало очередь на покупку автомобилей для участников Великой Отечественной войны, и 9 Мая нескольким счастливчикам торжественно вручали ключи от машин. Сейчас этой очереди нет. Да и нужна ли машина 90-летнему дедушке? Нам кажется, оплаченное государством качественное лечение он оценит выше.

Являются ли достаточными перечисленные выше меры соцзащиты участников войны? Об этом можно долго спорить, ведь, каким бы длинным ни был этот список, к нему всегда будет что добавить. Главное – чтобы взятые государством обязательства выполнялись. Хотя бы в нынешних объемах…