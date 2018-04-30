Страшные фотографии из семейного альбома

В детстве я очень любила рассматривать фронтовые альбомы бабушки и дедушки. Они были однополчанами, служили в аэрофоторазведке. Поэтому в нашем семейном архиве военных фотографий очень много.

Среди них немало страшных: разбомбленные мосты, сгоревшие села. И вот эта, самая страшная, – фотография четырех замерзших трупов. Она всегда пугала меня и вызывала недоумение. Зачем дедушке понадобилось фотографировать погибших немецких солдат, так страшно, прислонив их трупы к стене? Почему бабушка не выбросила этот наводящий жуть групповой портрет, а хранит в семейном альбоме много десятилетий?

Я спросила – и мне ответили. Это экипаж немецкого «Юнкерса», сбитого в 1942 году. Замерзшие трупы летчиков нашел дедушка с однополчанами. Документов никаких не нашли, поэтому и сфотографировали погибших врагов: чтобы кто-то когда-то смог их опознать… Но кто? Когда? Кому они собирались показывать это фото?

После войны прошло несколько десятков лет, и, казалось бы, эту фотографию можно было уже и убрать из альбома. Но бабушка сказала: нельзя, у этих людей тоже были мамы, жены, дети. Скорее всего, они так и не узнали, где и как погибли их родные. Именно поэтому мы должны помнить об этих четырех безымянных немецких летчиках… Мы обречены помнить о них.