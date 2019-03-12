Сеем-сажаем и вас приглашаем!

Хотя календарная весна уже наступила, до открытия нового дачно-огородного сезона еще есть немного времени. Но огородники уже начали закупку семян и посев на рассаду. Если вы начинающий дачник, непременно почитайте, а потом сохраните эту публикацию. Да и опытным садоводам и огородникам, надеемся, она будет полезна.

Покупаем семена

Перед прилавками и витринами с семенами просто глаза разбегаются, каждый год появляются все новые и новые сорта растений, поэтому нужно придерживаться определенных правил, чтобы не попасть впросак, получив, например, вместо обещанных гигантских помидоров такие, которыми вполне можно ружье заряжать. Итак.

1.Перед походом в магазин стоит проверить домашние запасы семян и составить список того, что нужно докупить. Но, если уж так сложилось, что списка с названием и точным количеством необходимого при себе нет, старайтесь купить немного. Так у вас меньше шансов приобрести ненужные пакетики, да и по семейному бюджету подобная покупка сильно не «ударит».

Сравните цены на семена хотя бы в двух магазинах и в Интернете. Разница иногда может быть довольно ощутимой. Так зачем переплачивать? Старайтесь не приобретать семена на стихийных рынках, базарах и в супермаркетах. Конечно, если киоск существует на рынке не первый год, он хорошо утеплен, семена в нем хранятся как следует, а продавцы могут дать грамотную консультацию, то им доверять можно. В специализированных же магазинах контроль качества всегда выше; они нередко сотрудничают с селекционно-семеноводческими фирмами, да и специализированные магазины всегда располагают необходимыми документами. Это значит, что по первому требованию вам покажут сертификат качества семян, который содержит данные по всхожести, чистоте, дате сбора семян и иные важные показатели. Такие торговые точки дорожат своей репутацией, поэтому риск приобрести некачественные семена снижается в разы. Поэтому смело проходите мимо всяких уличных раскладок, не притормаживая. Покупайте семена разных производителей – только так вы сможете всегда быть с урожаем, даже если у некоторых семян окажется неожиданно малая всхожесть либо низкая урожайность. Заведите блокнот, куда записывайте, что вы посадили и оправдались ли ваши надежды на урожай, чтобы в случае неудачи не купить второй раз то же самое. Внимательно изучайте упаковку – пакеты с семенами должны быть сделаны из достаточно плотной, добротной бумаги; на упаковке не должно быть никаких расплывчатых букв и изображений, информация о растении и его фото тоже должны быть четкими и яркими. Зачастую мошенники экономят именно на качестве упаковки и полиграфии. Кроме того, внимательно смотрите на маркировку, которая должна содержать следующую информацию:

– название фирмы-производителя, логотип компании и ее контактные данные, причем не только юридический, но и электронный адрес компании и телефоны предприятия;

– фото растения, его краткое описание, правила посадки и агротехника, причем фото и все надписи должны быть четкими. Нередко продают семена в простых белых пакетиках – они ничуть не хуже, но из-за более простой упаковки стоят дешевле. Однако информация о растении и на таком пакетике непременно должна быть;

– название культуры и сорта на русском или украинском и латинском языках;

– масса или количество семян;

– номер партии семян: если их качество окажется плохим, вы сможете предъявить претензию компании-производителю, предоставив чек о покупке и упаковку семян. Совет: открывать пакетик старайтесь так, чтобы не повредить номер партии;

– ТУ, ГОСТ, ОСТ – обозначение технических условий или стандарта на всхожесть семян, их сортовые качества. Если на пакете есть такая аббревиатура, это означает, что данные семена были тщательно проверены в лабораторных условиях и полностью соответствуют требованиям соответствующих стандартов;

– срок годности семян. Впрочем, как долго семена сохраняют свою жизнеспособность, зависит от упаковки, условий хранения и, конечно же, самой культуры. Так, семена семейства сельдерейных могут сохранять всхожесть от 2 до 12 лет, тыквенные – около 10 лет, капустные – до 5 лет. Учтите и то, что в простых одинарных упаковках семена хранятся около 1 года, а в капсуле и двойной (например, фольгированной) упаковке – значительно дольше.

Покупайте семена с запасом, но не впрок – небольшой запас может вас выручить, если посевы потребуется обновить. Осторожнее с новыми зарубежными семенами – они отнюдь не всегда могут похвастать отличным качеством. Высокая цена и красивая яркая упаковка ничего не гарантируют – семена могут быть банально просрочены. Если со сроком годности все хорошо и наклейка не закрывает дату, по возможности проверьте правильность самого перевода: иногда он бывает неточным. Перед покупкой обязательно решите, для чего вам нужны семена: одно дело, если вы просто собираетесь вырастить желаемое растение, и совсем другое – если вы намерены заготавливать впрок свои семена. В первом случае целесообразнее покупать семена с маркировкой F1 – гибриды, ну а во втором – обычных сортов. Заготовить собственные семена с гибридов F1 не получится. Старайтесь не покупать семена малоизвестных экзотических растений. Крупноплодная земляника «Гиганта», земляничный шпинат-малина – несуществующие растения. Это уловки мошенников, которые таким хитрым способом пытаются привлечь наше внимание и наши деньги. В крайнем случае, если уж очень хочется приобрести что-нибудь необычное, не поленитесь узнать о растении побольше: почитайте отзывы в Интернете и проверьте регистрацию сорта или гибрида. Учитывайте сроки покупки семян. В принципе, делать это можно круглый год, но можно и непосредственно перед посевом. Так, например, семена овощных растений лучше покупать в январе – июне, однолетних цветов – в феврале – мае, двулетних – осенью. Луковичные и клубнелуковичные культуры тоже лучше покупать осенью, именно в это время цена на них существенно ниже.

Кроме того, необходимо обращать внимание на урожайность, устойчивость к болезням и вредителям и лежкость (для овощей, заготавливаемых впрок).

Не стоит также отказываться от применения дражированных, инкрустированных и других обработанных семян, ошибочно полагая, что выращенные из них растения могут нанести вред здоровью. Это заблуждение. Дражированными называют обычные семена, специально обработанные комплексом стимуляторов и удобрений, которые приносят только пользу растениям, поэтому бояться их не стоит. Единственное, что нужно помнить, – сеять их нужно во влажную почву, но обязательно сухими. Ну а тем, кто все же предпочитает самостоятельно проводить предпосевную обработку обычных семян, стоит запастись нужными препаратами.

Посчитаем?

Прежде всего, отправляясь в магазин, необходимо определиться с количеством необходимых вам семян. Чтобы сделать примерный расчет, нужно знать, сколько грядок, какой площади и каких культур вы будете высевать. Исходя из этого, произведите расчет необходимого количества семян.

В закромах Интернета мы нашли норму высева в граммах для некоторых самых распространенных культур. На 10 м2 высевают:

семян кабачка – 3-4 г,

моркови – 5-6 г,

свеклы столовой – 10-12 г,

огурца – 6-8 г,

лука на севок – 70 г,

редиса – 18-20 г,

редьки – 4-6 г,

салата – 2-3 г.

А как определить вес семян, если их количество на упаковке указано в штуках? По размеру семена овощных растений делят на:

– очень крупные – например, у тыквы, кабачка, бобов, фасоли, арбуза; в 1 грамме таких семян насчитывается до 10 штук;

– крупные – у огурца, дыни, редиса, редьки, свеклы; в 1 грамме таких семян насчитывается от 15 до 100 штук;

– среднего размера – например, у капусты всех видов, томата, перца, баклажана; их в одном грамме бывает от 150 до 350 штук;

– мелкие и очень мелкие – например, у моркови, петрушки, салата, сельдерея; в 1 грамме таких семян насчитывается от 600 до 1000 штук.

Размер семян имеет большое практическое значение. Крупных семян расходуется больше, мелких – меньше. Различна и глубина их заделки в почву при посеве: очень крупные и крупные заделывают на глубину 3-4 сантиметра, среднего размера – на 2-3 сантиметра, мелкие – не глубже 1 сантиметра. При этом необходимо делать поправку и на состав почвы: на легких, песчаных почвах семена заделывают глубже, чем на тяжелых.

Что нынче покупают?

Готовя данную публикацию, я прошлась по магазинам, где торгуют семенами и всевозможными дачно-огородными химикатами. Пообщаться с продавцом в «Агросвіті» на ул. Чмиленко не удалось – покупатели подходили один за другим, и постоянно была очередь. Но я посмотрела, что люди покупали: огурцы «Нежинские», помидоры «Волгоградские», «Ляна» и «Санька», традиционные сорта моркови «Шантане», «Нантская», свеклу «Цилиндра», петрушку и щавель, а вот горох и кукурузу предпочитали импортные, обработанные – ярко-розовые и ярко-оранжевые семена.

Буквально несколько минут мы поговорили с постоянными покупательницами этого магазина.

– Уже несколько лет я покупаю огурцы «Гектор», – рассказала нам Ирина. – Это голландский сорт. Они дороговаты, но очень эффективные. Они и для салатов отличные, и консервировать, и для засолки.

– Они не желтеют, довольно устойчивы к болезням, – поддержала ее Зоя Николаевна, – Даже когда год на огурцы неурожайный, они всегда есть. Не много, но есть. Я всегда покупаю в «Агросвіті» ультраранние кабачки. Какой бы ни был год – они тоже всегда есть.

– Кукуруза у них всегда очень хорошая, – продолжила Ирина. – Причем не только голландская, но и наша, украинская. Помидоры я беру «Де Барао» – они мне очень нравятся, прекрасно плодоносят и вкусные.

– А я беру «Розовый великан», желтые, оранжевые великаны, тоже беру «Де Барао», – говорит Зоя Николаевна. – Свеклу «Бордо» покупаю, я люблю ее. Горох ранний на развес. Выгоднее брать семена на развес – взял 100 г и сажай на здоровье. Качество семян всегда отличное.

– А на рынках, на лотках берете семена?

– Никогда. Пакетик красивый, а что внутри – неизвестно. А здесь гарантия какая-то есть.

В магазине «Литиция», что на ул. Комарова, недалеко от Крытого рынка, мне повезло больше. Покупателей было немного, и продавец Валентина с удовольствием рассказала нам о том, что пользуется спросом у них.

– Многие предпочитают брать голландские семена, польские огурчики. Мы несколько лет получаем их, люди попробовали и остановили на них свой выбор. И обработанные берут, и необработанные – кто как привык. По названиям? «Артист», «Маша», «Криспина» – это любимые у многих. Также «Караоке», «Гектор»…

– Мне про «Гектор» сегодня говорили, что хороший сорт.

– Очень хороший! Потом еще «Левину» берут, «Наташу» – довольно много сейчас хороших сортов. Ранние голландские кабачки берут, особенно «Кавили» и «Искандер». Некоторые предпочитают «Эзру» и «Ангелину». Из редиски у нас покупают «Сору», «Французский завтрак», «18 дней», «Красную с белым кончиком». Из баклажанов хорошо берут «Гелиос» и «Алмаз», сейчас также очень популярен сорт баклажанов с белыми плодами «Бибо» – это гибрид без горечи и с очень вкусной мякотью. Фасоль спаржевую люди с удовольствием сажают, арбузы, дыни – у нас большой ассортимент сортов. Еще сейчас у нас очень хорошо идут средства для ранневесенней обработки сада – как раз подошло время. И препараты для предпосадочной обработки картофеля. Эффект от них довольно хороший, препараты работают.

– Вы больше заказываете импортных семян – голландских, например, или наших, украинских?

– Голландию очень многие любят, но больше, конечно, наших семян и польских.

– Берут в пачечках или предпочитают на развес?

– У нас, кроме маленьких пакетиков, есть и большие расфасовки по 20 граммов. Это очень удобно.

– А что из цветов сейчас модно?

– Лобулярия, лобелия, петунию хорошо очень берут – ее просто огромный выбор сейчас, фиалки любят, эшшольцию, портулак, гвоздику, майоры. Семена цветов практически все наши, украинские, только петуния есть чешская и голландская.

Что ж, производители стараются регулярно радовать нас новыми сортами овощей, зелени, цветов. Главное – стараться сдерживать свои порывы и не потратить весь бюджет на семена, опираться на здравый смысл и рекомендации специалистов. Надеемся, что ваши урожаи оправдают надежды и траты!