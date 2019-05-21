Под таким названием Министерство культуры Украины и Национальный союз художников представляют в разных городах нашей страны проект, в котором знакомят украинцев с творчеством как уже известных, так и молодых художников. На минувшей неделе его презентация прошла и в Кропивницком.

Знаковым назвал проведение такой масштабной выставки в нашем городе именно в юбилейный, 80-й, год для Кировоградщины заместитель главы облгосадминистрации Сергей Коваленко.

За более чем 20-летнюю историю проекта «Мальовнича Україна» наши сограждане познакомились с сотнями талантливейших мастеров кисти страны. Уникальность этой выставки, на которой представлены более 300 работ украинских художников, в том числе и наших земляков, отметил заместитель министра культуры Юрий Рыбачук. Такое количество картин не в состоянии вместить в экспозиции один музей, поэтому еще одно отличие проходящей в Кропивницком презентации проекта – впервые за время его существования произведения искусства представлены на трех локациях: живописные работы разместили в художественном музее и галерее «Елисаветград», а графику – в музее Осмеркина. В галерее представлено около 60 работ. Также отмечено было и тесное и плодотворное сотрудничество государственных музеев и частной галереи, за что основателю и владельцу галереи «Елисаветград» Николаю Цуканову вручили благодарность от Министерства культуры.

Свое впечатление о проекте высказал и человек, чье мнение интересно и важно, как сказал Николай Цуканов, и для него, и для многих ценителей искусства, – искусствовед, заслуженный журналист Украины Бронислав Куманский: «Коли оглядаєш роботи, то слова, що наш народ дуже талановитий, – це не банальність, а це є істина. Це прекрасне зібрання великою мірою показує, які художні процеси відбуваються сьогодні в Україні, які в нас працюють художники. Практика пересувних виставок дуже правильна в пропаганді мистецтва і несе в собі певний освітній момент».

Еще одним моментом открытия выставки – уже традиционным – стал розыгрыш среди первых ста пришедших участников презентации картины народного художника Украины, нашего земляка, председателя Одесского областного союза художников Украины Анатолия Горбенко. Счастливым ее обладателем стал Сергей Замуруев.

То, что кропивничане действительно любят искусство, подтвердили полные залы всех трех музеев во время открытия экспозиций «Мальовничої України». Ну а если вы не смогли присутствовать на презентациях, у вас есть еще время – полюбоваться прекрасными произведениями живописи и графики можно будет в течение двух недель.

Фото Павла Волошина, «УЦ».