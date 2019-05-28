Гимназия Пушкина: первые 120!

Невероятно, но факт: 26 мая свой 120-летний юбилей отметила Гимназия имени Александра Сергеевича Пушкина, известная многим горожанам как 7-я школа, по случаю которого в школе состоялись торжества.

Согласитесь, не о каждой школе есть статья в Википедии. А о Пушкинской гимназии – есть. В ней, в частности, говорится о том, что 17 мая 1899 года на заседании Елисаветградской городской думы было принято постановление о том, как в городе будет чествоваться 100-летие Александра Пушкина (язык и стиль документа сохранены):

«Согласно порученія Городской Думы, комиссія обсудивъ въ отдельности вопросъ чемъ ознаменовать со стороны Городского Управленія предстоящъе 26-го Мая, сего года, столетіе со дня рожденія поэта А. С. Пушкина и желая наиболъе запечатлить въ подростающемъ поколеніи города память о знаменитомъ русскомъ поэтъ, пришла к заключенію построить для предъместья города – Пермскихъ двухэтажное здание для народного училища, на 300 учащихся, съ квартирой для заведующаго училищемъ и наименовать это училище Пушкинскимъ. Планъ и приблизительная смъета, на сумму до 24. 000 руб. присемъ прилагаются».

Строительством Пушкинского народного училища, как решено было назвать учебное заведение, руководил лично городской голова Александр Пашутин. Возводилась школа по проекту городского архитектора Елисаветграда Александра Лишневского и является историческим и архитектурным памятником конца

XIX – начала XX столетия. Кстати, практически одновременно по проекту Лишневского строилось и здание женской гимназии (сейчас это старый корпус Центральноукраинского педуниверситета), поэтому они имеют много общего.

В школьном музее, который был создан по предложению тогдашнего директора школы Виктора Орла к столетию школы и нынче тоже отмечает юбилей, сохранилась даже копия телеграммы, отправленной императору Николаю II.

Стоит, наверное, упомянуть, что, несмотря на предпринятые в прошлом году попытки переименовать школу и лишить ее исторического имени, благодаря усилиям и настойчивости школьного коллектива и его директора Людмилы Юрьевны Калич, активности родителей, общественности и журналистов школа сохранила свое имя и называется сейчас Гимназией имени Александра Пушкина.

Присутствовавшая на школьном празднике бывшая учитель истории Татьяна Степановна Бойко, основатель музея школы, рассказала, сколько времени она с учениками провела в областном архиве и сколько документов им пришлось обработать для создания музея. Это был колоссальный труд, но вот уже 20 лет музей действует.

Все годы своего существования (за исключением военного времени, когда здесь располагался госпиталь, а затем – немецкий штаб) школа выполняла свою основную задачу: учить детей. Среди ее выпускников – три Героя Советского Союза: Израиль Фисанович, Григорий Куропятников и Василий Колесниченко.

В годы Гражданской войны в здании школы действовали курсы политработников Красной Армии, и на них учился наш выдающийся поэт Владимир Сосюра. Также среди известных учеников этой школы – экс-нардеп и экс-губернатор Кировоградщины Валерий Кальченко, многие годы возглавлявший областной отдел народного образования Борис Хижняк, нынешняя управляющая делами Городского совета Кропивницкого Альвина Бондаренко, директор 2-й музыкальной школы города Валентина Ревенко, артист театра корифеев Валерий Ланецкий… Перечислить всех просто нереально!

День рождения школы прошел в теплой, практически домашней обстановке – с гостями, подарками, цветами. Поздравить Пушкинскую гимназию пришли представители Городского совета Кропивницкого, независимого профсоюза работников образования, Кировоградской региональной торгово-промышленной палаты, многочисленные выпускники школы и ее друзья, среди которых и брат одного из бывших директоров школы, к сожалению, очень рано ушедшего из жизни Виктора Орла Иван Николаевич. Народный депутат Александр Горбунов также поздравил коллектив школы с юбилеем, вручил ценный подарок – портрет Шевченко – и рассказал, что прилагает максимум усилий для увеличения финансирования школ и для того, чтобы наконец-то, кроме портрета Кобзаря, в Пушкинской гимназии появились новый спортзал и футбольная площадка с искусственным покрытием.

Согласитесь, не в каждой школе могут похвастаться тем, что знают не только всех ее учеников, но их братьев и сестер, родителей, а то и бабушек-дедушек. А здесь – запросто, потому что в ней учатся целые династии: Чернецкие и Рехманы, Реукины и Нетребенко, Бойко и Белозерцевы, Колотовы и Лысенко, Кутеки и Грицаевы-Бредни, Бардиж и Павленко и многие-многие другие.

Учащиеся школы принимают активное участие и показывают отличные результаты во всевозможных олимпиадах и конкурсах, и готовят их к этому прекрасные учителя – Виктория Владимировна Чернецкая, Вера Васильевна Куприянова, Людмила Владимировна Чернова, Алёна Ивановна Косарева и многие другие.

Ни один праздник не обходится без музыки, песен и танцев, и учащиеся гимназии подготовили для гостей прекрасные танцевальные и вокальные номера. Поздравили их также гости – ансамбль «Анюта» и воспитанники Центра эстетического воспитания школы N19.

Фото Павла Волошина, «УЦ».