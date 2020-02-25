Большая Специальная Олимпиада

Есть в мире такая общественная организация, как Специальная Олимпиада. Придуманная еще в 1968 году в Америке, она проводит реальные Игры для детей с умственными отклонениями. Есть украинский филиал, есть Кировоградская областная организация ВГО «Специальная Олимпиада Украины». И ее достижения – поистине мирового масштаба, хотя об этом мало кто знает. Директор Кировоградского филиала Александр Редозубов рассказал «УЦ» немало интересного. Кроме прочего, он еще и главный тренер украинской сборной по гимнастике Специальной Олимпиады.

– Гимнастика для таких детей культивируется всего в одной нашей области, хотя раньше была в 7-8. Очень сложный вид. Спасибо СДЮШОР «Надежда» за прекрасные условия. Мы регулярно ездим по миру на соревнования, и наши дети показывают великолепные результаты.

К сожалению, сейчас нас уже не финансирует государство, хотя раньше это было по линии «Инваспорта». Сами ищем возможности.

В прошлом году Специальная Олимпиада проходила в Объединенных Арабских Эмиратах, в Абу-Даби. И наша спортсменка Марьяна Ахрарова (та самая, которая сыграла главную роль в фильме Александра Жовны «История Лизы») завоевала больше всех медалей, во всех видах спорта! Речь об украинской делегации. За разные виды упражнений она выиграла 3 золотых и одну серебряную медаль.

В рамках Специальной Олимпиады подводятся результаты года. По итогам прошлого года Марьяна получила почетое звание Лидера Специальной Олимпиады-2019, в нашей сфере это наивысшая награда!

– У вас спонсоры есть?

– Центральный офис в Киеве поддерживает. Но на самом деле наши соревнования устроены так: надо просто прилететь в Абу-Даби. А дальше проживание, питание, переезды, культурная программа и т.д. – всё за счет организаторов.

Надо было видеть отношение к нам, нашим соревнованиям. Церемония открытия Специальной Олимпиады по уровню не хуже открытия самой-самой главной Олимпиады – десятки тысяч на трибунах, массовые выступления, фейерверки, поют звезды мирового масштаба, – например, Аврил Лавин! На каждой Олимпиаде присутствует Арнольд Шварценеггер, он возглавляет американскую организацию. Видел также бывших президентов Казахстана и Польши Нурсултана Назарбаева и Александра Квасьневского.

И на наших соревнованиях по гимнастике всегда были полные залы.

Для Специальной Олимпиады принципиально, чтобы выступления судили те же самые судьи, которые судят большие Олимпиады. И все самые авторитетные арбитры мира считают за честь принимать участие в этой Олимпиаде. Нашу гимнастику обслуживала та же бригада, которая судила предыдущую Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

Эмираты, конечно, поразили масштабом. Очень большие деньги были вложены. К примеру, Швеция, сначала подав заявку на Игры, потом отказалась от их проведения. Налогоплательщики, когда узнали размер бюджета, начали протестовать, а там власть к своим гражданам прислушивается.

А мы уже начинаем готовится к следующей Специальной Олимпиаде в 2023 году. Обновилась программа, хотя снаряды все те же, что и у взрослых, но с поправкой на способности детей.