Что же будет с «Киевом»?

Этот отель в самом сердце областного центра является и одним из крупнейших объектов коммунальной собственности города. Еще в 1994-м году при городском голове Василии Мухине его отдали в аренду коллективному предприятию «Центр-Отель», 12 человек там числилось учредителями. Есть среди них довольно известные личности, имеющие отношение к хлебным предприятиям города и области. Никто уже не помнит изначальную цену аренды, но последние полтора десятка лет арендатор платил городу немногим больше десяти тысяч гривен в месяц! Сегодня за такие деньги сдают в аренду приличные квартиры в центре. И с этим надо было что-то делать.

Эпопея с нормализацией, скажем так, арендной платы длилась почти три года. В 2017 году Городской совет Кропивницкого обратился в суд с исковым требованием установить справедливую арендную плату и выиграл в первой инстанции. Почему-то арендаторам это не понравилось. Они обжаловали решение. Но город выиграл и в апелляционном суде, и потом окончательно в Верховном. Требование к арендаторам платить за здание площадью 8 тысяч квадратных метров, где есть сотня субарендаторов, 1 миллион 200 тысяч гривен в месяц признано правомерным. С 9 апреля 2019 г. арендатор должен платить такую сумму ежемесячно.

Арендатор, «Центр-Отель», не смог или не захотел платить такие деньги. Как сообщил представитель предприятия-арендатора Николай Швец: «У людей сейчас нечем платить». И у арендатора за прошлый год накопился долг перед городом в 6 с гаком миллионов гривен. Кстати, они продолжают судиться с горисполкомом до сих пор. Поводом для нового иска стало то, что многолетнего арендатора лишили права на первоочередной выкуп здания.

Да и денег на выкуп у них, собственно говоря, нет. Еще в 2017-м профессиональные эксперты официально оценили здание в 49 миллионов гривен. Солидная сумма. Только желающих приобрести, казалось бы, лакомый кусок в самом центральном центре почему-то нет.

Кажется, этому есть объяснение. Автор этих строк последний раз бывал в гостинице лет десять назад. Там размещалась редакция интернет-издания «Кировоград про юа», с которой сотрудничал. Помню этот ужасный одноместный номер с засаленными обоями, разваливающейся мебелью, отсутствием горячей воды в чудовищном санузле. И за это они платили каждый месяц деньги.

Еще тогда возник вопрос: снимая «бабки» с сотен арендаторов, платя при этом городу ничтожные копейки, разве нельзя было хотя бы немного вкладывать в инфраструктуру подотчетного хозяйства? В «Киеве» и сегодня, и тогда, кроме мелких, хватало солидных арендаторов больших площадей – банк, аптеки, кредитные конторы, маркеты косметики и т.д. – неужели нельзя было хотя бы какие ремонты делать на всей своей арендуемой площади?

Даже не верится, что здание построено всего лишь в начале семидесятых годов прошлого столетия.

Самое поразительное, «Киев» по-прежнему оставался не только офисным центром, но и гостиницей. Во время проведения выставки «АгроЭкспо», когда востребована вся городская недвижимость для проживания, за номер в «Киеве» гости платили 550 гривен в сутки! Это, кстати, в отеле называют номер с улучшенными условиями (в принципе, только потому, что есть горячая вода и автономное отопление).

Селились там от безысходности и относительной дешевизны. Но почитали бы вы, что пишут на профильных сайтах, посвященных индустрии гостеприимства и туризму, о гостинице «Киев»! Стыдно становится за город…

В общем, пока покупателей на это сокровище нет. И поэтому городская власть подписала напрямую договоры с арендаторами, которые там работают по сию пору. На полгода пока подписали. Об этом во время заседания комиссии ЖКХ сообщил руководитель управления коммунальной собственности горисполкома Олег Колюка.

Большинство арендаторов пока остаются здесь. Но, как рассказала «УЦ» с просьбой не называть имени, одна из арендаторов, у нее агентство по трудоустройству в Польше и других странах, ищет другое место. Причин несколько. Во-первых, неопределенность. Всю историю здания она хорошо знает. А вдруг какой-то богатый человек купит здание и скажет – на завтра освободить помещение. Во-вторых, место хоть и центровое, но непривлекательное – состояние лестниц и коридоров настолько запущенное, что нормальных людей отпугивает. Даже запах там не очень.

Конечно, жалко. Свой номер-офис она отремонтировала, вложены не самые маленькие деньги. Ну и место известное, дорожка протоптана, так сказать. И не очень дорого. К тому же в центре найти сейчас пристойное офисное помещение за приемлемую цену сложно. Запрашивают от 100 до 200 гривен за квадратный метр.

В общем, будущее гостиницы пока туманно. Городская власть хотела бы, чтобы новый собственник сохранил отельный профиль здания. Но кто знает – купит какой-то богач «Киев», снесет и построит очередной торговый центр. Не хотелось бы…