Дорогая наша коммуналка

Темой, которая способна победить даже коронавирус, без сомнения, может стать рейтинг стоимости коммунальных услуг, разработанный экспертами интернет-издания «Лига бизнес» для больших городов Украины. Так вот, Кропивницкий занимает второе место, стоимость коммунальных услуг у нас выше, чем в Киеве, Харькове и других городах. Круче нас только Днепр…

Радоваться или огорчаться такому результату, каждый решает сам, но разбираться в ситуации надо всем вместе. Эксперты утверждают, что, исходя из официальных расчетов потребления и стоимости основных коммунальных услуг (водоснабжение и водоотведение, тепло, электроэнергия и газ, квартплата), в перерасчете на семью из трех человек, проживающую в стандартной «двушке», в Кропивницком она должна заплатить за месяц 3 379,1 гривни. Как мы уже говорили, впереди только Днепр с его 3 466,4 гривни, а все остальные города, в том числе миллионники и столица, серьезно отстали.

Для наглядности скажем, что киевская семья платит за коммуналку 3 145 гривен, харьковская – 3 035 гривен, и это если смотреть первую дюжину, где стоимость коммуналки превышает три тысячи гривен в месяц. Все остальные, т.е. полтавчане, львовяне и даже одесситы, платят за коммуналку на 500 и даже на одну тысячу гривен меньше. При этом интересно, что в кропивницкую коммуналку не включен тариф за пользование горячей водой, тем не менее, у нас тариф за тепло все равно выше! Опять же, стоимость холодной воды и отведения в Кропивницком тоже намного выше, чем в Киеве, – 37 гривен за кубометр против 23 гривен. Впрочем, как и тепла – 55,7 гривни в Кропивницком и 38,5 гривен в Киеве за метр квадратный отапливаемой площади. В принципе, это основные составляющие общей платежки за коммуналку, поэтому очень интересно, почему у нас дороже, чем в столице?

Директор Кропивницкого КП «Теплоэнергетик» Александр Чельник пояснил ситуацию образно: «Уявіть, що в ресторані 75 гостей зі 100 раптом відмовляються платити по рахункам, тоді весь тягар лягає на тих, хто залишився. У Києві практично немає відключень від централізованого теплопостачання, і таким чином там збережена вся абонентська база. У нас же на централізованому теплопостачанні залишилося всього 25 % абонентів, а затрати на виробництво тепла залишилися ті самі. Але скажу, що по факту в нас тариф далеко не діючий, який брали до уваги, – 55,7 гривні. По факту ми застосовуємо понижаючий коефіцієнт, відповідно до погоди й вартості газу, тому в грудні тепло коштувало 37 гривень, в січні – 44 гривні, і в лютому теж буде менше, ніж діючий тариф».

Генеральный директор ОКВП «Дніпро-Кіровограда» Роман Илык тоже сказал, что стоимость услуги напрямую зависит от количества абонентов: «Це закон ринку, чим більше споживачів, тим дешевша для них послуга. Кількість споживачів водоводу у порівнянні з проектною потужністю складає 50%, а затрати на очистку води й транспортування за 120 кілометрів залишилися ті самі, тоді як в Києві кілька мільйонів споживачів, для яких воду беруть практично на місці й на місці її реалізовують. Тому вода для наших кількох сот тисяч споживачів і дорожча, ніж у великих містах, у тому ж Харкові теж».

Честно говоря, аргументы кропивницких коммунальников звучат не очень убедительно, поскольку у каждого большого города есть свои проблемы, которые влияют на тарифы, но почему-то наш областой центр оказался в числе самых дорогих. И это притом, что эксперты не учли самую важную составляющую, а именно, уровень заработных плат и пенсий населения. Если учитывать этот компонент, то Кропинвицкий, без сомнения, должен занять первое место в этом печальном рейтинге стоимости коммунальных услуг. По той простой причине, что нам платить их намного сложнее, чем столичным жителям.