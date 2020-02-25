Февральская традиция, или В память о Юрии Хилобокове

Фестиваль-конкурс исполнителей имени Юрия Хилобокова – это уже традиционное музыкальное событие для нашего города. Проходит он ежегодно в феврале в музыкальном колледже. В 2020-м фестиваль в Кропивницком отметил свою пятую годовщину.

О том, как это было, нам рассказала Наталья Хилобокова, дочь известного скрипача Юрия Хилобокова, именем которого и назван фестиваль.

– Наталья Юрьевна, расскажите вкратце для наших читателей, в чем основная идея этого фестиваля?

– Люди, которые регулярно посещают наши концерты и конкурсы, знают о том, что восемь лет назад наш директор Лариса Ивановна Голиусова предложила провести фестиваль памяти Юрия Павловича. Сейчас осталось совсем немного тех людей, которые были с ним непосредственно знакомы, но, тем не менее, те, кто его помнит, говорят о нем только хорошие слова. Он был прекрасным музыкантом и добрейшей души человеком, очень интеллигентным и образованным. Я счастлива, что у меня был такой папа. Помимо того, что он был для меня большим другом, он ещё и был моим первым преподавателем по скрипке. У него я училась и в школе, и в училище.

Юрий Павлович сделал очень многое для нашего города. Он основал симфонический и камерный оркестры. О создании симфонического оркестра он мечтал ещё тогда, когда не было музыкального училища. Он создавал небольшие коллективы, вводил туда некоторые духовые инструменты, и получались маленькие духовые оркестры, которые существовали на базе музыкальной школы. Камерный оркестр был создан в 1972 году. В 73-м он выступал во Дворце «Украина», где получил очень высокую оценку и вошел в состав «Укрконцерта». Мы ездили по городам и филармониям, выступали во Львове, Ровно, Одессе, Сумах, Чернигове, Житомире. Эти концерты проходили на очень высоком уровне, мы играли прекрасную музыку. Нашей визитной карточкой была «Маленькая ночная серенада» Моцарта, именно с этим произведением мы и выступали на сцене Дворца «Украина».

Юрий Павлович воспитал много выпускников, был хорошим дирижёром и сделал много добра. Он всегда читал, много чем интересовался, был очень эрудированным человеком, хорошо разбирался в музыке и литературе. Людей таких сейчас немного. Поэтому в память о таком человеке мы решили проводить ежегодный фестиваль. Первые три года на нем выступали наши студенты и приглашенные профессиональные музыканты. Затем Лариса Ивановна предложила делать не только фестиваль, а ещё и добавить к нему конкурс. Мы попробовали. Получилось. Людям понравилось. И вот неделю назад закончился уже пятый юбилейный фестиваль-конкурс памяти Юрия Хилобокова.

– Чем он отличался в этом году?

– Радует то, что с каждым годом участников становится больше, особенно сольных исполнителей. Мы очень любим этот период конкурса и прослушиваний. Примечательно, что в этом году стало также больше участников-малышей, детей до 9 лет, качество выступлений которых также нас сильно порадовало. Это очень талантливые ребята. Дай Бог, чтобы их дальнейшая судьба была связана с музыкой, то, как они в своем возрасте играют, дает нам надежду, что, если они и дальше будут развиваться в этом направлении, то смогут достичь очень хороших результатов.

В этом году фестиваль открыли симфонический и камерный оркестры. На следующий день у нас началось прослушивание. А в 6-7 вечера в течение всех последующих дней были концерты приглашенных музыкантов из Киева и других городов. Каждый вечер у нас были очень хорошие встречи с исполнителями. Это огромное счастье слушать такую музыку и видеть восторженные лица посетителей. На концертах была очень хорошая обстановка и аура. Такое впечатление, что папа, который был очень добрым и отзывчивым человеком, незримо присутствует на этих фестивалях и помогает тому, чтобы на них царила такая приятная обстановка.

Ещё одним главным отличием фестиваля этого года было то, что у нас появилось больше спонсоров, благодаря которым мы смогли вручить детям не только грамоты, но ещё и небольшие денежные премии. Нас поддержали мэр Андрей Павлович Райкович, завод «Радий» в лице Евгения Степановича Бахмача, департамент культуры облгосадминистрации и областное отделение Всеукраинского музыкального союза. Дети были очень обрадованы, потому что, как вы сами понимаете, какая-то материальная поддержка им тоже необходима, ведь всё это стоит денег: струны и инструменты дорогие, их стоимость исчисляется в тысячах евро. Конечно, о таких деньгах речь не идет. И всё же даже небольшая денежная премия их очень порадовала, потому что раньше мы могли позволить себе только грамоты и маленькие сувениры. Также в этом году мы смогли сделать более качественную и красивую печатную продукцию о фестивале.

– Сложились ли за эти 5 лет какие-то традиции?

– Пожалуй, традицией стало то, что каждый день фестиваля мы организовываем концерты музыкантов, которые раньше у нас ещё не выступали. В этом году также было так, приезжали музыканты, которых мы никогда ещё не слышали. Хотя обязательно один вечерний концерт мы отдаем нашим выпускникам, которые сейчас учатся в консерваториях и приезжают со своей программой. Это тоже стало традицией.

– Какие планы, мечты на следующие фестивали?

– Я мечтаю о том, чтобы люди, которые приезжают к нам на фестиваль, могли здесь находиться с начала и до конца конкурса. Это очень важно, потому что это то общение, которое не заменит ничто. Но для этого мы очень нуждаемся в постоянных меценатах и спонсорах, потому что, если мы приглашаем людей, то должны предоставить им хорошие условия, где-то их разместить, оплатить достойный гонорар музыкантам. В этом смысле мы немножечко материально скованны. Точнее не немножечко, а сильно. Также очень хотелось бы, чтобы мы могли мотивировать детей хорошими наградами. В то же время, безусловно, мы искренне благодарны за каждую гривню, потому что если бы не помощь, то и этого мы не могли бы сделать. Также я планирую внести некоторые правки в требования и условия конкурса. Помимо этого, хотелось бы, чтобы было немного больше времени и фестиваль длился чуть дольше, потому что в такой гонке сложно всё успеть. Но в любом случае, несмотря ни на что, пока все, кто к нам приезжал, оставались довольны, благодарили, говорили, что у нас очень хорошая и приятная атмосфера. Надеюсь, дальше будет ещё лучше.