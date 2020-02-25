Под знаком весны

Традиционное аппаратное совещание руководства и специалистов Городского совета Кропивницкого прошло под знаком приближающейся весны, которая требует полной готовности всех служб для обеспечения нормальной жизни областного центра.

Мэр города поставил задачу в максимально доступном стиле, а именно: «Вилизати мікрорайони до ідеальної чистоти». Особенное внимание было обращено на Новый микрорайон, где необходимо наладить систему уборки мусора. Для подготовки и создания соответствующей дорожной карты отводится неделя. Но тема мусора возникла не только в практической, но и в политической плоскости. Андрей Райкович отметил, что во время организованного Кировоградской ОГА «круглого стола», посвященного проблемам коммуникации с общественностью, некоторые активисты безосновательно обвинили городскую власть в… проблемах жителей бывшего общежития по проспекту Университетскому.

Как известно, здание стало собственностью частной структуры, которая продала «на сторону» комнаты, где по нескольку десятков лет живут люди. Андрей Райкович отметил, что начиная с 2016 года город принял участие в 10-ти судебных заседаниях, направленных на защиту прав жителей и будет продолжать это делать. Вместе с тем общежитие стало объектом повышенного внимания со стороны столичных и местных активистов, но не для решения вопроса, а для очередного обвинения городских властей. На этот раз причиной информационного вброса стало санитарное состояние вокруг общежития, которое, естественно, должны контролировать собственники. Понимая всю важность проблемы, коммунальщики в очередной раз убрали мусор, но не понимают, почему этим не занимаются те же активисты или сами жители, никак не связанные договорными отношениями с городскими службами?

Андрей Райкович напомнил, его команда делает все возможное, чтобы решать проблемы города и населения на системном уровне, как это было сделано с модернизацией дорожной инфраструктуры. За счет масштабного ремонта дорожного покрытия и организации движения удалось заметно улучшить качество транспортных услуг, но вот защитить наши дороги становится все труднее. Проблема в передвижении по городу тяжелого транспорта, для которого не существует ни правил, ни ограничений, даже там, где они имеются в виде запретительных знаков: «Якщо відсутній контроль за рухом великовагового транспорту, то всі наші зусилля і капіталовкладення будуть зведені нанівець, і ми вже влітку отримаємо проблеми».