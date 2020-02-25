«Сделал бы это, даже если глубина была бы больше»

Алексей Стожок – ученик 11 класса одной из школ Кропивницкого. В январе этого года Лёша спас восьмилетнего мальчика Диму – вытащил его из холодного Ингула, куда тот упал по детской неосторожности.

Мы приехали в 19-ю школу, где учится Лёша, но с первого раза его не застали: парень сдавал кровь. Встретились на следующий день.

– Лёша, расскажи, как всё случилось?

– Мы с товарищем возвращались после тренировки и, проходя мимо «Колизея», увидели двух ребят, которые попросили о помощи. Мы подошли и увидели третьего их товарища, которому на вид было не больше 6-ти лет. Он был в реке. Как рассказали друзья мальчика, он хотел сфотографировать небо, но выронил в реку телефон, а когда попытался его достать, то и сам упал в воду. Я, не раздумывая, разделся, полез в реку и начал его вытягивать на берег, а потом достал его телефон, который оказался в рабочем состоянии. Мы успокоили Диму, укутали полотенцем и позвонили его маме.

– В реке было глубоко?

– Нет. Мне было где-то по пояс, а маленькому Диме чуть выше грудной клетки из-за того, что он невысокого роста.

– Не испугался лезть в воду?

– Раздумывать было некогда. Просто понимал: нужно лезть и вытягивать мальчика.

– А плавать умеешь?

– Нет, но даже если бы глубина была больше, то всё равно сделал бы это.

Мама восьмилетнего Димы Ольга написала в школу письмо и поблагодарила спасителя сына за отвагу. А в понедельник, 24 февраля, мэр Кропивницкого Андрей Райкович вручил Леше за мужество и смелость именные часы.

Фото CBN.