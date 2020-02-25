Увидеть дерби и вернуться

Спасибо безвизу и лоукосту, звезды сложились в нужный пазл, и вот он на горизонте – Милан. С развитием медиа- и IT-технологий уже нет такого восторженного ожидания встречи с блеском зарубежья. И все же живые ощущения несравнимы с медийными.

Милан – это миллионный мегаполис, финансовая и экономическая столица Италии, одна из четырех мировых столиц моды. Милан – это завораживающий, беломраморный Собор Рождества Девы Марии (или просто Дуомо) и легендарный театр Ла Скала. И, конечно, это всемирно известные Дома моды Giorgio Armani, Gianni Versace, Dolce&Gabbana, Prada, это гиганты промышленности Pirelli и Alfa Romeo.

В Милане потрясающая транспортная инфраструктура. Три аэропорта, пять вокзалов, почти 100 км путей метрополитена с более чем 100 станциями, самая развитая в Европе трамвайная сеть, не говоря уже о троллейбусах и автобусах. А как иначе, если в город с населением 1,4 млн ежедневно приезжает до 4 млн работников и туристов!

Еще одной жемчужиной города является Галерея Виктора Эммануила II – комплекс зданий с крытыми стеклянными куполами улицами, где расположены бутики самых элитных Домов моды, звездно-мишленовские рестораны и одна из шести в мире 7-звездочная гостиница. Для меня галерея была интересна еще как пример эффективного использования городской собственности. Никто эти здания не выставлял на приватизацию. Каждый год проходят конкурсы на право аренды помещений. Борьба идет нешуточная, поэтому ставки все время растут. Доход в бюджет города от аренды этого торгово-развлекательного комплекса за прошлый год составил 31 млн евро! Для сравнения – это треть бюджета Кропивницкого на 2020 год.

Однажды во время очередного тендера право на аренду помещения прямо напротив магазина Prada получил McDonalds. Prada был ошарашен таким развитием событий: «модники» не могли представить, чтобы на одном из самых дорогих перекрестков мира в компании с ними появился какой-то пусть и всемирно известный, но фастфуд. На следующий год Prada предлагает двойную цену за помещение напротив и выигрывает тендер. Так на этом перекрестке появились два магазина Prada. Второй, правда, из-за заоблачной арендной платы прибыли не приносит, но, как говорится, понты дороже денег…

Понятно, что галерея – это шопинг для очень богатых людей. Я поинтересовался в магазине Louis Vuitton стоимостью самой маленькой белой сумочки, одиноко стоящей на витрине. Цена впечатлила – 1920 евро. Но для обычных людей существует улица Корсо Буэнос-Айрес – это несколько километров всех известных сетевых магазинов мира, где по сопоставимым с нашими ценам можно купить вполне приличные вещи. А если повезет с распродажей, то и дешевле.

Интересной особенностью Милана является некая загадка улиц, когда за невзрачным фасадом скрываются настоящие красоты. Старинное серое, казалось бы, ничем не примечательное здание, а внутри – двор с колоннадой, памятником и великолепной архитектурой. А вот совершенно обычная перегороженная на 2/3 арка в доме, а во дворе – стильный, переливающийся тысячами огоньков ресторан и на 2-м этаже – модный бутик. Кстати, и сам знаменитый театр Ла-Скала внешне выглядит скромнее нашего театра корифеев, и представить, что за этим скромным фасадом – зал на 2,5 тысячи мест и современнейшая сцена, очень сложно. Только обойдя театр вокруг, мы поняли, где этот зал и где эта многоэтажная сцена. И таких мест много, начиная с Замка Сфорца, где за крепостными стенами располагаются изящные внутренние дворы.

Толпы туристов, попав в центр Милана, считают обязательным сделать селфи на фоне так называемого памятника среднему пальцу. Четырехметровая скульптура итальянского художника Каттелана носит название «L.O.V.E» и расположена напротив фондовой биржи. Средний палец поднят вверх. Три соседних не загнуты на ладони, а обрублены. Одно из значений памятника – победа над нацизмом. Кстати, диктатор Муссолини после казни в 1945 году был похоронен в Милане в безымянной могиле на участке для бедных. Перезахоронили его в родном городе Предаппио гораздо позже.

Опытных туристов удивляет популярная кофейня Starbucks, расположившаяся в нестандартном для этой сети роскошном старинном здании в центре города. Интерьер кофейни напоминает люксовый ресторан. Очень долго мировая кофейная сеть, возникшая в США, не могла открыть свое заведение в Милане. Понять почему – несложно. Итальянцы любят свой кофе и гордятся своими кофейными традициями. Они пьют небольшими порциями, но качественный кофе, а американцы много, но обычный. В итоге – договорились: Starbucks работает в Милане совместно с сетью традиционных итальянских кондитерских. В качестве благодарности американцы высадили банановую рощу на центральной площади. Прямо перед собором Дуомо. Бананы прижились, хотя неоднократно подвергались попыткам вырубки со стороны жителей. Миланцы считают эти бананы одним из больших уродств, посягнувших на грацию родного города.

Народ в Милане ходит кто в чем. Обычные джинсы, куртки, кроссовки, часто совсем не яркие, не лучше, чем в Кропивницком. Но иногда встречаются странные персонажи, например, дама в дорогой шубе, леггинсах и кроссовках. А за несколько дней до нашего приезда в Милане прошла неделя высокой мужской моды. Встретив нос к носу одного такого модника, я потерял дар речи. Представьте ярко-синее пальто со звездами, небесно-голубой шарф, небрежно обмотанный вокруг шеи, переливающиеся золотом туфли, укороченные брюки и масса аксессуаров на шее и руках…

Поразила чистота на улицах. Мы дважды попали под дождь, целыми днями бродили по городу, но нам только однажды пришлось почистить обувь, и то только после посещения стадиона.

Удивил распорядок работы пунктов питания. Почти все кафе, пиццерии, ресторанчики работают с 12 до 15 днем и потом вечером с 19 до 23. Конечно, попробовали пиццу, которую готовят у тебя на глазах в открытой печи на дровах. Пришли к 19.00 и минут 40 ждали своей очереди. Но вкуснее этой пиццы с морепродуктами я не ел. Попробовали пасту двух видов: с пармезаном и мясной подливкой. Хотелось попробовать именно в Италии эту некую недоваренность макаронных изделий. Еще из гастрономии – жареные каштаны, по вкусу похожие на печеную картошку, ну и итальянские мороженое и десерты. Кондитерских здесь немерено! Все очень вкусно и красиво.

Количество автомобилей сосчитать невозможно. Практически вдоль всех дорог и, о ужас, даже на газонах стоят вплотную припаркованные автомобили. Приходилось наблюдать, как в этой неимоверной тесноте выезжали авто. Водителю нужно было более 10 раз подергать машину вперед-назад, чтобы выехать с парковки.

Когда-то в трехмиллионном Будапеште удивился, встретив за 3 дня 3 внедорожника. В Милане тоже в основном малолитражки, очень мало популярных у нас Range Rover и Toyota Land Cruiser, зато почему-то часто встречал Porsche Cayenne.

И все-таки самое главное, самое долгожданное для меня – это миланский футбол, а точнее супер-мега-дерби-матч «Интер» – «Милан»! На двоих эти команды выиграли 10 трофеев Лиги чемпионов! Трижды «Интернационале» и семь раз – «Милан». «Интер» – единственная команда, которая с момента создания ни разу не покидала высший дивизион чемпионата Италии. А ФК «Милан» для меня – это прежде всего Андрей Шевченко! С «Миланом» он выиграл практически все футбольные трофеи и в 2004 году стал обладателем «Золотого мяча» лучшего игрока Европы.

На стадион мы поехали за три часа до начала, но метро уже было заполнено болельщиками. Кстати, на линии, ведущей к стадиону, все перроны отгорожены от путей прозрачной стеной. Так пекутся о безопасности.

И вот он – легендарный 80-тысячный «Сан-Сиро», также известный как «Стадион Джузеппе Меацца», стадион, на котором проходили матчи чемпионатов мира и Европы, европейских клубных турниров и выступления мировых звезд шоу-бизнеса. Конечно, он уже старый, несмотря на три реконструкции. Владельцы клубов планируют его снести и построить на этом месте новый стадион.

Несколько кордонов проверки с личным досмотром и содержимым сумок – и вот мы внутри. Билеты мы покупали через Интернет, и по схеме наши места были в верхнем секторе, как мне казалось, где-то рядом с небом. Реальность оказалась намного приятнее. Дело в том, что на трех трибунах размещаются по пять ярусов, а на нашей – всего три. Поэтому и места оказались хорошие. Смотрели футбол на трибуне болельщиков «Интера», поэтому и вскакивали вместе с ними в моменты радости и в моменты разочарования. По-моему, они даже не поняли, откуда мы. О возрасте стадиона вспоминалось не раз: когда болельщики всей трибуной начинали прыгать, а она реально ходила ходуном под ногами, и когда смотрел на табло – маленькое, совсем не в масштабе стадиона и без повторов.

Трибуны забиты до отказа. Футбол сегодня – это большой бизнес, поэтому все продумано до мелочей. На табло показывают прибытие футболистов, которые по одному заходят в помещения стадиона, это вызывает восторженный рев фанатов. Заинтересовала разминка вратаря «Милана» Доннаруммы. То, что он вытворял перед игрой, дало мне понимание того, почему ни один наш вратарь не заиграл на высоком уровне за рубежом.

Перед началом матча ультрасы разворачивают гигантские баннеры. Фанаты «Милана» за час до начала игры уже пели и скандировали речевки, хотя в целом болельщиков «Интера» было больше. Кстати, «Интер» в этом сезоне занимает 1-е место в Италии и 5-е в Европе по посещаемости.

Еще немного о клубах. С приходом новых китайских инвесторов их судьбы складываются по-разному.

«Интер» – в порядке. Отличный тренер Антонио Конте, который трижды приводил к победам в чемпионате Италии «Ювентус» и в первый же сезон привел к чемпионству Англии «Челси». Отличный состав с Ромелу Лукаку, Алексом Санчесом, Эшли Янгом и Кристианом Эриксеном, которые пришли из топ-клубов Английской премьер-лиги, Лаутаро Мартинесом – восходящей звездой аргентинской сборной и хорватом Марцело Брозовичем – главной движущей силой в центральной линии. Сокращен до минимума дефицит бюджета, доходы за прошлый год – около 450 млн евро и борьба за лидерство в чемпионате.

«Милан» – тренерская чехарда, отсутствие в составе звезд первой величины, постоянно растущий дефицит бюджета и бултыхание в середине турнирной таблицы.

О роли личности в истории. После поражения «Милана» от «Аталанты» – 0:5 было принято экстраординарное решение вернуть в клуб «великого и ужасного» Ибру – Златана Ибрагимовича, шведского футболиста боснийско-хорватского происхождения. Ему уже 38 (!) лет. За свою длинную футбольную карьеру он поиграл в «Аяксе», «Ювентусе», «Интере», «Барселоне», «Милане», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». В 2018 году уехал завершать карьеру в США, в клуб «Лос-Анджелес Гэлакси». И вот родной клуб, а Златан всегда называл «Милан» своим домом, позвал на помощь. Его непререкаемый авторитет и высочайшее мастерство совершили чудо: «Милан» ожил и в этом году набрал очков даже больше, чем «Интер». Потому-то и был такой ажиотаж перед этим матчем.

Перипетии матча пересказывать не буду, они известны. Напомню только, что в первом тайме доминировал «Милан» – 2:0, а во втором – «Интер», и закончился матч с результатом 4:2 в пользу «Интера». При счете 3:2 на 90-й минуте Ибра попал в стойку ворот. Если бы попал, счет стал бы 3:3, и это было бы справедливым результатом. Но футбол, как и история, не терпит сослагательного наклонения.

Фантастическая атмосфера, царящая на «Сан-Сиро», как и приятнейшие впечатления от города оставляют надежду, что путешествия с изюминкой в виде футбольного матча скоро будут продолжены.

Игорь Фурманов – специально для «УЦ».