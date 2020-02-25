Зиновьевщина на излете НЭПа

Ну умеет удивить галерея «Елисаветград»! Недавно здесь, в музее истории нашего города, появились новые раритеты – несколько номеров ежедневной рабочей массовой газеты «Зиновьевский Пролетарий», датированные концом 1926-го – началом 1927-го года. Владелец галереи Николай Цуканов разрешил полистать периодическое издание.

Эти несколько номеров газеты галерее передал кропивничанин Игорь Свитецкий. Он рассказал, что как-то купил газеты у людей, собиравшихся сдать их на макулатуру. А поскольку это – достояние всех горожан, подарил их галерее. Вряд ли их позволят листать всем охочим – к таким вещам нужно относиться бережно, ведь этой пожелтевшей бумаге уже 93 года! Но узнать, чем жил наш город зимой 1927 года, в прошлом веке, имеют право все. Итак, окунемся в историю.

О газете. «Зиновьевский Пролетарий» – орган окружкома КП(б)У, окрпрофсовета и горсовета. Цена – 5 копеек. Раз в месяц выходило приложение «Металлист» – о буднях завода «Красная звезда». На газету можно было подписаться, и подписавшиеся по желанию имели возможность получать со значительной скидкой «самый распространенный в СССР иллюстрированный журнал “Огонек” и ленинградский художественный юмористический журнал “Смехач”». Она русскоязычная, но встречаются материалы на украинском языке. Фотографий, понятно, не было, но в каждом номере – карикатура на злободневную тему.

Редакционная коллегия к своему труду относилась ответственно. Подтверждение тому – вот такое объявление: «Если вы неаккуратно получаете газету “Зиновьевский Пролетарий”», немедленно обращайтесь в нашу экспедицию по улице Ленина, №30, телефон №268». Первая полоса – новости мира. Немного – из других городов Союза. И больше всего – о жизни, проблемах, достижениях, событиях Зиновьевщины (прямо так и писалось). Да, редакция газеты размещалась «в здании бывшей товарной биржи на углу Луначарского и Ленина».

Плата за объявление – 30 копеек. Но для лиц, ищущих работу, – полцены. Материалы подписаны разными фамилиями, но много псевдонимов: Свой, Колючий, К-ко, Яроб, Очевидец, Стрела, Вася, Справедливый… Некий Филиппка писал стихи. Это были, как правило, рифмованные ответы на критические заметки, опубликованные в предыдущих номерах. Рубрика называлась «На тему дня». Вот пример:

«О мыле». «Беда с раздачей мыла в болторезном цехе. Кусковое спец-мыло совершенно перестали выдавать. Разве можно проводить режим экономии за счет такой вещи?»

Безысходный и унылый,

Морщу грязное чело:

Эх ты мыло, мое мыло,

До чего ж ты довело!

«Довелось под старость, братцы, –

Говорил уныло Клим, –

Нам и вам не умываться,

Соблюдаючи режим».

«Доведется, думать смею, –

Подсказал ему Лука, –

Кой-кому намылить шею

Так… По-дружески… Слегка…

В каждом номере – объявления, реклама, афиши. Театральная жизнь бурлила, спектакли шли в клубах «Совторгслуж» и «Металлист», а также в городском театре имени Шевченко (ныне – имени Кропивницкого). А какой репертуар! «Вий», «Доки сонце зійде, роса очі виїсть», «Господа Скотинины», «Маруся Богуславка»… А выставки! Зоологическая (белый медведь и много других животных и птиц Африки, Америки, Австралии). Научно-показательная выставка по истории, этнографии, мифологии, испанской инквизиции и анатомии. Стоимость посещения – 25 копеек. И примечание по Ильфу и Петрову: «красноармейцы (в форме) и дети до 10 лет – 15 копеек. Экскурсиям и членам профсоюза по предъявлении членской книжки – 15 копеек».

А вот несколько частных объявлений. «Зубной врач Г.А. Паль возобновил прием. Московская №52, уг. Миргородской. Золотые, каучуковые работы-пломбы». «Утеряна общая тетрадь в черном коленкоровом переплете с наброском разных тезисов. Убедительная просьба вернуть Вл. Зорину в милицию».

Теперь непосредственно о жизни Зиновьевщины. Стало известно, что перед уходом на каникулы школьники прослушивали отчет о проделанной работе. Что на Новоалексеевке не было культпросветработы и красного уголка. Этот недостаток был раскритикован в статье под названием «”Братва” действует…». Что при Жилсоюзе была создана конфликто-примирительная комиссия, основной целью которой было «разгрузить суды от мелких жилищных дел и ускорить разрешение этих дел. Главные вопросы, которые комиссия будет разрешать, – о неправильном взыскании квартирной платы, о переселениях, различные недоразумения…».

В феврале 27-го, на излете НЭПа (к концу 28-го он был фактически свернут), Зиновьевщина, как и вся страна, проводила кампанию по снижению цен. «Надо уменьшить накладные расходы. Необходимо добиваться получения товаров непосредственно из первоисточников», – писала газета. В ходе кампании была создана окружная комиссия по снижению цен, на заседание которой приглашались «все ответственные руководители торговых предприятий и заведующие торготделами».

Если вы думали, что специнспекция в нашем городе появилась недавно, то заблуждаетесь. В заметке «Общественное внимание санитарному состоянию города» читаем: «Санитарной инспектурой вместе с милицией все время принимается целый ряд мероприятий по улучшению состояния города, но гр.гр. (граждане. – Авт.) города относятся к выполнению этих мероприятий без соответствующего интереса».

В рубрике «Обо всем понемногу» в нескольких строчках – очень интересные события и цифры. «17 разводов зарегистрировано в Зиновьевском окрподзагсе за январь 1927 г.». «1 вагон риса и около 4 вагонов мануфактуры прибыло на днях в Райсоюз». «Вечер Пушкина состоится сегодня в 6 час. вечера в помещении центральной библиотеки. Докладчик В.И. Харциев». «Материалы для проведения празднования 113-ой годовщины со дня рождения Тараса Шевченко разрабатывает в настоящее время кабинет политпросветчика». «1000 членов насчитывает зиновьевское общество кустарей-одиночек, не эксплуатирующих чужой труд». «15747 телеграмм прошло через местную почтово-телеграфную контору в январе 1927 года».

А вот вообще актуально: «За первую половину февраля заболевания гриппом увеличились. Зарегистрировано свыше двухсот заболеваний. Заболевания гриппом протекают без осложнений». Грипп тогда ждали из Европы, о чем свидетельствует карикатура. А вот новость из Москвы, опубликованная в газете: «Госстрах включил в число остро-заразных болезней, за которые он несет ответственность уже в первом году страхования, также и грипп. Это страхование может быть заключено без медицинского освидетельствования на сумму тысяча рублей». И рядом – новость из Берлина: «В связи с развитием эпидемии гриппа здесь закрыто девять школ».

А знаете, какие ходили поезда через наш город? Харьков – Одесса и Одесса – Харьков. С этими поездами ежедневно курсировал один жесткий спальный вагон беспересадочного сообщения Одесса – Минеральные Воды. Знаменка – Бирзула (ныне Подольск Одесской области) и Бирзула – Знаменка. А с этими поездами обращался один мягкий вагон Одесса – Голта (Первомайск Николаевской обл.) – через Бирзулу и один жесткий Киев – Зиновьевск, Бирзула – Харьков и обратно через Знаменку.

В начале 1927 года в Зиновьевске проходили перевыборы в горсовет. Кампания была еще та: «Горсовет отчитывается на всех заводах, фабриках, предприятиях и учреждениях. Отчетные собрания подводят итоги достижений и недочетов в нашем строительстве». А вот реакция на отчеты: «Модельные и штамповочные цеха завода “Красная Звезда” заслушали доклад о перевыборах советов. По докладу рабочие высказались: при нынешних перевыборах мы не должны повторить ошибки прошлых лет; избрать в горсовет мы должны товарищей, интересующихся и преданных этой работе; выдвигая кандидатуры, мы должны внимательно присмотреться к его прошлым занятиям и месту службы; надо обратить внимание на товарищей, перегруженных работой. Перегруженные товарищи потом, после выборов приносят мало пользы в работе горсовета». Согласитесь: какая прелесть!

А вот и первые результаты перевыборов: «”Медсантруд” избрал депутатов горсовета. Ими стали: Голишевский (предсоюза), Катеринич (зав. Окраздравом), Кубышкина (зав. лечподом) и Степанюкова (санитарка)». Тут без комментариев.

Поскольку речь идет о нашем родном городе, нельзя было не обратить внимание на отдельные фамилии, часто встречающиеся на страницах газеты. Наверняка они знакомы очень многим, и являются ли те люди родственниками ныне живущих, пусть разбираются наши современники. Но кое-кто из них допускает родство. Вот заголовок «Дайте Хилобокову легкую работу!» Вот еще: «Тов. Черноиваненко квалифицирует смену». А вот подпись под заметкой о партийной конференции – «С. Пахманов». И – «соболезнования Г.А. Краснокутскому по поводу смерти его жены Клары Моисеевны».

Писать можно много, ведь в каждой заметке, в каждой цифре и фамилии – наша история. Радует, что она сохранилась. И в заключение – забавные выдержки из «Зиновьевского Пролетария». «Т.И. Маевскому. Ваша заметка “Воскресение 6 февраля” не представляет особого интереса. Пишите лучше о жизни 2 стрелк. роты». «Т. Медведчуку. Не пишите общие фразы о том, что буржуазия нам не страшна. Давайте интересные факты о жизни вашей части». «В газете “Зиновьевский Пролетарий” от 1 декабря 1926 года была помещена заметка, в которой указывалось, что был ошибочно зарегистрирован мальчик вместо девочки , а также грубое обращение сотрудников загса с посетителями»… В общем, там все хорошо закончилось, вмешался президиум горсовета.