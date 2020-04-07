«Русские поперли…»

Перемирие на линии фронта между пророссийскими оккупационными войсками и украинской армией обострилось настолько, что едва ли не каждый день приходят сообщения о новых обстрелах украинской территории. В начале марта ракетному удару подверглись позиции 57-й аэромобильной бригады в районе села Водяное Донецкой области.

В результате прямого попадания ракеты в автомобиль один наш воин погиб, несколько человек получили ранения. Среди них и житель пгт Смолино Дмитрий Мостовщик, сейчас он находится в днепропетровском госпитале. Мы поговорили по телефону с мамой Дмитрия – Валентиной Петровной, при этом все время в трубке хорошо был слышен детский голос. «Извините, это Антошка, сын Дмитрия, я его сейчас нянчу, пока жена Дмитрия находится возле него в госпитале. Он знает, что у папы болит ручка, и даже узнал его, когда показывали сюжет по телевизору».

Валентина Петровна рассказала, что сама воспитывала дочь и сына, после того как умер их отец, работавший бурильщиком на Смолинской шахте. После окончания школы Дмитрий поехал учиться на повара в село Песчаный Брод, потом армия, служил в Керчи в береговой охране, где и подписал контракт с Министерством обороны. Через некоторое время вернулся в Смолино и поступил работать на шахту дробильщиком на участке радиометрического обогащения руды. Когда началась война на Донбассе, мама переживала, потому что военнообязанными были не только сын, но и дочь Юлия, и переживала не зря – Дмитрий получил повестку, принял ее достойно, прошел комиссию: «Мы провожали его, а я-то чувствовала, что он идет на войну, а потом втянулись, помогали, Дима присылал список, а мы старались все достать и переслать ему».

Через положенное время он вернулся, устроился снова на шахту, женился, в 2017-м году родился сын, но, говорит мама, Дмитрий берцы держал наготове. На вопрос, не собирается ли он снова в армию, Дмитрий отнекивался, но связь с ребятами поддерживал. В общем, когда под Новый год его призвали на двухмесячные курсы военной подготовки, Дмитрий Мостовщик подписал новый контракт – так он решил, а родные узнали об этом позже.

8-го марта Валентина Петровна как раз была в храме, когда позвонил сын: «Он поздравил меня, но связь была плохой, сказал, что очень спешит, а мне на душе стало так тяжело, пила лекарства, но потом отпустило, и ночь спала спокойно, а утром позвонила невестка и сказала, что у нас плохие новости – Диму везут в госпиталь. Они каждое утро как-то связывались, и в этот день он не вышел на связь в условленное время, позже командир сказал, что его везут в госпиталь имени Мечникова».

Можно сказать, что Дмитрию повезло, потому что ракеты попали прямо в кабину и кузов. Военного, который тоже был в кабине, убило, а Дмитрий и другие получили множественные ранения и ожоги. Жена сразу выехала в Днепр, там волонтеры ее встретили, устроили и вообще оказывают всяческую поддержку, в том числе и тогда, когда надо было настоять на продолжении лечения. В Мечникова, где он 10 дней был в реанимации, уход и лечение были очень хорошими, а когда перевели в другой госпиталь, то собрались выписывать уже на второй день, притом, что с глаз не были сняты швы и не прооперированы уши, чтобы восстановить слух, не прошли и другие последствия контузии.

Благодаря вмешательству волонтеров Дмитрия направляют в Одессу для продолжения лечения. Валентина Петровна говорит, что не собиралась обращаться за помощью, потому что привыкла справляться сама, но местные ветераны АТО все же посоветовали открыть счет, потому что денег на период реабилитации придется потратить много. Номер карты сестры Дмитрия, Юлии Мостовщик: ПриватБанк 4149 4993 4585 9985.

Помогла деньгами и шахта, кстати, шахта является донором не только для своих военнослужащих, но и для Маловисковского райвоенкомата.

Кризис у Дмитрия миновал, и 24-го марта Валентина Петровна разговаривала с сыном по скайпу: «Спрашиваю, как самочувствие? Для мамы у него всегда все хорошо… Единственный раз, когда был на войне в первый призыв, прислал перед Новым годом СМСку, они тогда были под Зайцевым: “Русские поперли, нам капец”, но через часа полтора пришла другая, еще короче: “Все живы…”».