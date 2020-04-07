Столетие Ильина: оркестра не будет

Восьмого апреля исполняется сто лет со дня рождения самого загадочного коллекционера на территории бывшего СССР Александра Борисовича Ильина. Будут ли отмечать? Нет. Вспомнят ли? Единицы. Один из вспомнивших – владелец галереи «Елисаветград» Николай Цуканов.

Галерист на протяжении последних четырех лет предметно занимается изучением жизненного пути коллекционера, издал книгу «Коллекционер Ильин. 20 лет спустя», был инициатором установки памятного знака на могиле Ильина. В галерее нет предметов из известной коллекции, но Цуканов, зная цену истории, по-хорошему не оставляет в покое память о коллекционере.

– Николай Николаевич, в заголовок вынесена произнесенная вами фраза – «оркестра не будет». Что вы имели в виду?

– Это я сказал в широком понимании этой фразы. К сожалению, по прошествии двадцати семи лет со дня смерти коллекционера, который оставил нам волей судьбы огромное наследство, мы не смогли отдать должное этому человеку. Его похоронили очень скромно и тихо в октябре 1993 года , так и продолжаем умалчивать о нем сегодня. Это не совсем правильно, с моей точки зрения. Таким отношением к коллекционированию, собирательству мы не способствуем тому, чтобы коллекционер получал уважение в обществе.

Что мы слышали об Ильине? Неграмотный, полубомж, скряга… Об этом трубили многие в погоне за сенсацией. И вбрасывали в общество, жаждущее разоблачений, клеймо неуча, чуть ли не жулика.

А факты? А факты говорят об обратном. Мы уже с вами в предыдущих «ильинских» встречах обсуждали, и «УЦ» об этом писала, что мне удалось «нарыть» за эти годы. Интерес к личности Александра Борисовича очень большой. Тираж книги «Коллекционер Ильин. 20 лет спустя» разошелся за месяц.

– Ильин – это ваша тема, и вы можете о нем говорить неустанно. Но кто на самом деле коллекционер как обобщающий образ?

– Я, кстати, много над этим думал, размышлял. Я сам всю жизнь чем-то увлекался: марки, фотографии, картины… Но я недотягиваю до определения «коллекционер», как бы мне этого ни хотелось.

Коллекционер – это человек, в котором собрано много качеств: увлеченность, ум, честь, хитрость, мудрость, эгоизм, амбициозность. Это однозначно неординарные личности, которые находятся в постоянном поиске, которые готовы ради обладания тем или иным предметом пожертвовать здоровьем и многим другим. Я приведу пример. У нас с вами есть общий знакомый, о котором вы писали. Его неоднократно обворовывали, и на сегодняшний день его трудно назвать коллекционером, но некоторые «безделушки» остались. У него здоровье уже не то, часто болеет, и я как-то в разговоре заикнулся, чтобы он продал то, что осталось, и съездил бы в санаторий подлечиться. Знаете, что он мне ответил? «Ни один санаторий, ни один врач не даст мне столько положительных эмоций, надежд, как то, что мне дорого. Я и не умираю только потому, что не могу даже представить себе, что все это может пропасть, стать просто предметом, а не ценным раритетом». Таким образом, коллекционер – это больной в непрерывном поиске исцеления.

– Но это же раритет для одних, а для других – ненужная вещь, товар в лучшем случае. От чего зависит, в какой разряд отнести тот или иной предмет?

– Любая вещь имеет денежный эквивалент, но не каждая имеет ценность, в том числе и историческую. Вот у Ильина коллекция во многом представляет огромную историческую ценность. Жаль только, что у государства не находятся средства, чтобы начать изучение данной коллекции. Уверен, что история об Ильине, его коллекции должна быть предметом изучения в учебных заведениях. Поле деятельности огромное для дипломных проектов, кандидатских. Один мой знакомый как-то сказал: «Ты дурак. Зачем отдаешь все собранное просто так? Написал, издал и отдал. Зачем? У тебя готовый материал кандидатской, тем более имеешь доступ в музей, архив, библиотеку». Но для меня неинтересны звания – в целом и в частности то, что касается Ильина.

– А чем вам интересна эта все-таки странная личность?

– Я действительно благодаря вашему изданию увлекся жизнью Александра Борисовича. И когда получаю малейшую информацию, которая проливает свет на его загадочную жизнь, понимаю, что это неожиданная удача, приносящая радость и понимание того, что я прав: Ильин – это личность. Чувствую себя своего рода адвокатом, оправдывающим его непонятную жизнь.

Вы не представляете, какие эмоции я испытывал, когда мне удалось после двадцатилетнего молчания «разговорить», а затем и убедить «выйти в свет» племянницу Александра Борисовича Ирину Ивановну Подтелкову, у которой государство отобрало и часть того, что принадлежало ей и ее сыну Борису. Это сродни адреналину в крови. Мне и тем, кто знал Ильина, удается маленькими шагами менять отношение к коллекционеру. Я благодарен Александру Чуднову, Юрию Тютюшкину, Александру Белову за союзничество в данном вопросе.

Совсем недавно мне дважды улыбнулась удача. В Николаеве мне повезло «напасть на след» тех, кто близко был знаком с Ильиным, у кого он неоднократно останавливался, будучи в Николаеве.

Несомненно, это удача – из первых уст узнать, каким был Александр Борисович, что было главным в его жизни, услышать характеристику человека, которого по-разному представляли в СМИ. Я познакомился с одним из близких друзей Ильина, в прошлом крупнейшим в СССР нумизматом Адольфом Борисовичем Кобусовым, с которым они колесили по Кировоградской и Николаевской областям. Что я узнал – это отдельная тема, но главное, что Кобусов характеризовал Ильина крайне обязательным человеком, порядочным в отношениях. При встрече Адольф Борисович произнес очень интересную фразу: «Ильин был настоящим коллекционером, которого знали все серьезные коллекционеры бывшего Союза. А настоящий коллекционер никогда не торгует своей коллекцией и предметами из нее. Он обменивает «излишки», пополняя коллекцию. А сейчас больше торгашей, чем истинных коллекционеров».

Здесь же, в Николаеве, я познакомился с известным коллекционером Анатолием Крутиковым, с которым Ильин встречался несколько раз. Его мнение об Ильине тоже весьма интересно: «Он всегда был простовато одет, но при этом трудно было скрыть его внутреннюю интеллигентность. Он был очень образованным человеком. Просматривая некоторые старинные вещи, которые я показывал ему, он тут же определял год и давал исчерпывающую информацию. С ним было очень интересно беседовать, при этом он был внимательным слушателем. При реставрации предметов он умел погружать их в ту же самую эпоху, к которой они принадлежали. Это говорит о нем, как о реставраторе высочайшего класса».

– Как-то в частном разговоре вы упомянули о сенсации, которая ждет нас 8 апреля…

– Это может смешно прозвучать, но скажу, что такой выдержке, какую я проявил с одним предметом, можно позавидовать. Это действительно сенсация. Вдова коллекционера, мецената Виктора Петракова, который дружил с Ильиным, передала мне еще в мае 2018 года диск, на котором запечатлено видео с Ильиным. Виктор Васильевич Петраков записал его непосредственно на территории, где находился дом, в котором жил Александр Борисович, на улице Урожайной в начале 80-х годов. На видео мы увидим живого Ильина.