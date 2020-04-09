Bogner – элитный бренд спортивной одежды

Bogner был создан, как один из первых профессиональных брендов по горным лыжам, однако спустя десятилетия шагнул далеко вперед идей и новшеств своих создателей

Bogner – практичное и функциональное качество

Не смотря на то, что бренд считается одним из самых престижных в сегменте спортивной одежды, он еще и во многом был первым. Ведь его создатели всегда мыслили комплексными понятиями, где идея еще не результат, а практика – не совершенство. Так более 80-ти лет назад из первоначально сугубо поставщика компания начала производить свои собственные изделия в категории лыжной амуниции. С 1936 года 17 лет подряд сборная Германии на зимних олимпиадах одевалась исключительно в Богнер, но не это стало основной причиной его славы. Многие приписывают успех фирмы, и даже весомый вклад в популярность горных лыж именно дизайнеру и идейному вдохновителю лейбла – Марии Богнер. Именно она создавала коллекции и занималась развитием ассортимента. Изначально лыжные штаны производились маркой из плотной шерсти с применением особых технологий. Известен факт, что несмотря на свою дороговизну они пользовались огромным спросом у шахтеров Лапландии благодаря своей исключительной прочности и практичности. Как и в истории с джинсами – появилось много подражателей, но не все их них были деструктивны. Впоследствии копирований и заимствований Марии вернулся ценный инструментарий от стороннего изготовителя, а именно эластичный, прочный и теплый материал Helanca (особое объединение шерсти и нейлона). Вместе с этим появилась возможность сделать откровенную женскую коллекцию брюк, которая особенно подчеркивала бы формы фигуры. Как потом говорили некоторые критики – женская красота движет бизнесом, и определенно Марию стоит благодарить за такой бумом популярности данного вида спорта.

На сегодня Bogner представляет широкий ассортимент спортивной одежды и аксессуаров люкс-класса. Это не только наивысшее качество продукции, но и уникальные технологии в материалах, конструкции, изготовлении. Логотип давно стал показателем эталонных изделий не только в зимних дисциплинах но и просто для тренировок обычного человека, не имеющего отношения к какой либо спорт-дисциплине профессионально. В сериях также имеются и вещи из повседневного гардероба вроде курток, кроссовок, домашней обуви, футболок, поло, регланов и т. д. И конечно компания осталась верной своим истокам, и имеет широкий ассортимент специальной одежды для зимы. Они даже выпускают разные виды лыж, довольно популярных среди любителей и профессионалов разных категорий. Приобрести товары из последних поступлений официально в Украине можно в одном из крупнейших мультибрендовых интернет-бутиков продукции премиум класса – Saks’85.