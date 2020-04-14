Андрей Бродский: «Необходимо перестать паниковать, выпить валерианы и отменить жесткий все-общий карантин в Украине»

Известный предприниматель Андрей Бродский, генеральный директор ПКФ «Велта», добывающей титановую руду в Новомиргородском районе, опубликовал в Интернете несколько статей, в которых отобразил свое видение ситуации в Украине и ряд экстренных и даже жестких мер для выхода из кризиса.

«УЦ» выяснила, что на сегодня предприятие практически не ощущает негативного воздействия карантина. Введены все стандартные меры: санитарная обработка, раздача средств индивидуальной защиты, удаленная работа и жесткий мониторинг состояния здоровья тех, кто на удаленную работу уйти не может. Андрей Викторович также подтвердил, что большинство горнодобывающих предприятий работает в штатном режиме. Но те компании, которые работают на экспорт, вскоре могут ощутить на себе ухудшение на мировых рынках в целом: «Все в напряжении, но существующие контракты выполняются».

Ниже приводим авторский текст, а в ближайшее время «УЦ» подготовит обширное интервью с Андреем Бродским.

– Терпеть не могу критиканства. Критикуешь, с чем-либо не согласен – предлагай альтернативу. И у меня она есть.

Сразу хочу оговориться, что моим любимым предметом в школе, помимо истории, было обществоведение с основами философии. И мне вложили в голову, что в устройстве общества есть базис и есть надстройка. Экономика и политика, соответственно. Что это означает? В упрощенном виде: если с базисом в государстве все очень плохо, то общество начинает усиленно заниматься надстройкой и либо, в лучшем случае, выбирает себе леворадикальных популистов, либо, в худшем, – праворадикальных диктаторов. Поэтому базис – прежде всего!

С ситуацией закончил. Теперь самый важный и извечный вопрос: что делать?

Необходимые действия разбил бы на три блока: экономический, управленческий, медицинский.

Блок «Экономический»

Предлагаю перестать врать самим себе и признать, что мы относимся к беднейшим странам мира, – таким, как, например, в нашем регионе Молдова. Не так давно МВФ опубликовал призыв к отсрочке выплат для таких стран.

Нам нужно срочно сформировать группу квалифицированных переговорщиков и консультантов, имеющих практический опыт по реструктуризации и списанию долгов государств и крупных корпораций. Сейчас есть абсолютно реальный шанс для исправления и улучшения баланса страны. У всего мира тотальный форс-мажор, и в вышеописанных действиях нет ничего сверхординарного. Но! Никакого дефолта! Только жесткие и умелые переговоры, Украина должна увеличивать, а не терять остатки инвестиционной привлекательности.

Предлагаю наконец-то выучить основы макроэкономики и перестать пугаться слов «связанная эмиссия». Используя инструменты квазиценных бумаг госбанков, назовём их «коронабондами», выкупаемых НБУ за эмитированную гривню, и с дальнейшим кредитованием со стороны этих самых госбанков профильного министерства с длительной амортизацией кредитов из будущих бюджетных ассигнований.

Подобный механизм вполне может помочь:

а) в срочном порядке профинансировать реконструкцию старых и строительство новых объектов инфраструктуры – дорог, мостов, линий электропередач и железнодорожных путей;

б) профинансировать строительство новых грузовых и пассажирских вагонов и локомотивов;

в) открыть льготное финансирование госбанками новых проектов в области добычи полезных ископаемых. Приоритеты: газ, нефть, руды драгоценных, цветных и черных металлов, уран;

г) обеспечить кредитование «Энергоатома» для реконструкции существующих реакторов и строительства новых, возможно, малых реакторов;

д) начать строительство завода ядерного топлива. Уже без РФ;

е) в конце, но не в последнюю очередь – запустить финансирование через заказы от Минобороны строительства новой военной техники. Приоритеты: ракетная техника, авиация, флот, броня и автомобильная техника.

Почему считаю, что вышеперечисленные меры надо осуществлять сейчас и срочно?

Благодаря «успешной» деятельности нескольких предыдущих правительств и поражённого вирусом нынешнего Украина в буквальном смысле находится на грани выживания. Деиндустриализация, отсутствие финансирования науки и образования, разрушение инфраструктуры и из последнего – локаут в виде карантина, – факторы, которые навязывают чрезвычайные меры в экономике.

Сейчас самым основным вызовом становится массовая безработица. Вызванная вышеперечисленными проблемами, плюс огромным количеством вернувшихся трудовых мигрантов, несущих конкуренцию на рынке труда, и отсутствие ставших уже привычными валютных поступлений.

Надо наконец-то признать, что наши западные партнеры заинтересованы в Украине только как в поставщике сырья и в рынке для своих товаров. Никаких инвестиций не будет! За исключением очень дорогих спекулятивных денег. Инвестировать нужно в развивающуюся, технологичную, экспортоориентированную экономику, которой мы обязаны стать за счёт внутренних инвестиций и ресурсов.

Блок «Управленческий»

В Украине, кроме экономического кризиса и коронавируса, бушует сейчас жестокий кризис государственного управления, в народе именуемый «бардак»!

Причины бардака. Во-первых: надо признать, что у нас оказалась очень короткой скамейка государственных менеджеров. Способ борьбы с этим и расширения списка управленцев у меня один. Он многим не понравится, но, прошу прощения, другого способа не вижу.

Давайте будем честны перед собой: мы, кажется, немного переборщили с люстрацией.

Вместе с откровенно пророссийскими коррупционерами мы лишили возможности работы в госорганах большое количество профессиональных, опытных и патриотичных управленцев. Наверное, пришла все же пора выполнить решение ЕСПЧ и вернуть людям их права! Тем более, что это резко увеличит выбор специалистов по всем направлениям.

Во-вторых: эксперимент с прозрачностью и открытостью в виде конкурсов на должности провалился. Это тоже, скрепя сердце, надо признать. Достоверно знаю не единичные случаи, когда руководитель высокого ранга не мог управлять целыми отраслями ввиду того, что не были утверждены условия и графики конкурсов на должности. А после проведения этих самых конкурсов руководитель получал не члена своей команды, а независимого победителя конкурса, зачастую с коррупционной составляющей! Бардак…

Способ решения вижу тоже один. Во всяком случае, на время жесточайшего текущего кризиса необходимо вернуться к старой системе назначений. Вместе с первой частью моего предложения это вернёт в серьезной степени управляемость страны.

Блок «Медицинский»

Сейчас в тренде повторять, что я не медик и тем более не вирусолог. Я также ими не являюсь, но вижу ряд экономических мер именно для медицинского направления.

Необходимо перестать паниковать, выпить умеренную дозу валерианы и отменить жесткий всеобщий карантин в Украине. Навсегда забыть об остановке предприятий, транспорта, коммуникаций между населенными пунктами. Ввести обязательный карантин для лиц в зоне риска, с изоляцией по месту проживания сроком на два месяца. С возможным продлением в зависимости от эпидемической ситуации. Поддержать людей, находящихся на карантине, максимально: закупка продуктов, медикаментов, отмена или дисконт на коммунальные платежи. Введение жесткого контроля за исполнением.

В срочном порядке МОЗ должен начать закупки у ОТЕЧЕСТВЕННЫХ производителей средств индивидуальной защиты для врачей и населения, медицинского оборудования, включая (но не только) аппараты ИВЛ и тесты для определения вирусных заболеваний. Запустить массовые ремонтные работы во всех больницах и поликлиниках. Заказчик тот же – МОЗ. Приоритет – отделения интенсивной терапии и инфекционные.

Финансирование произвести за счёт той же связанной эмиссии. Обязательным является оплата на украинского производителя и поставщика с иностранным валютным контентом не более 20-25%.

При соблюдении вышеперечисленного удастся профинансировать качественное и срочное изменение украинской медицины, избежать инфляционного шока, значительно поддержать отечественного производителя, создать новые рабочие места, увеличить налоговые поступления в бюджет, произвести импортозамещение и уменьшить зависимость от различных друзей за границей.

Считаю необходимым начать процесс возрождения Санитарно-эпидемиологической службы. Для понимания кадрового резерва произвести анализ и определить наличие доступных специалистов, имеющих медицинское образование, с разбивкой по профилю, возрасту, занятости и месту проживания. Возродить госзаказ на обу­чение на медицинских специальностях. Конечно же, пересмотреть в сторону кардинального увеличения зарплаты медицинского персонала и преподавательского состава профильных учебных заведений.

Финансировать все вышеперечисленное за счёт пересмотра бюджета и безвозвратной помощи МВФ, которая будет предоставлена для борьбы с коронавирусом. Это в этом году, а в последующих – такие расходы необходимо закладывать в бюджет, проведя полную ревизию самого принципа бюджетообразования в Украине.

Подготовила Анна Капустина – специально для «УЦ».