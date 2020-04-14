Ехать надо

После жесточайших ограничений, приведших к остановке перевозок пассажиров в режиме маршрутного такси, стало понятным, насколько правильным было решение городских властей Кропивницкого относительно развития собственной коммунальной транспортной сети за счет покупки троллейбусов и автобусов большой вместимости.

Мы хорошо помним, сколько копий ломалось вокруг этой инициативы мэра, но если сначала думали о повышении качества и снижении цены перевозок, то теперь стало ясно, что за счет деятельности КП «Электротранс» в городе удалось предотвратить транспортный коллапс, который настиг другие города, где нет коммунального транспорта.

Люди достаточно быстро организовались и стали, что называется, в очередь к автобусам и троллейбусам. Впрочем, от этого денег в городской казне не прибавилось, да и для некоторых категорий населения легче добираться на работу не стало. Скажем, в троллейбус и автобус можно было попасть только при наличии пропуска так называемой «критической инфраструктуры». При этом никто не учитывал, что работниками такой инфраструктры могут быть и пенсионеры старше 60-ти лет. И не только могут быть, но их много на каждом километре! Правительство подумало-подумало и сделало то, что должно было сделать в самом начале, т.е предусмотреть возможность пользоваться общественным транспортом и для них.

Кому и как теперь можно ездить, нам рассказал начальник управления развития транспорта и связи Кропивницкого Виктор Житник:

– Постанова Кабінету Міністрів № 262 від 8-го квітня розширила, так би мовити, права пасажирів. Згідно цієї постанови, вірніше змін до постанови № 211, у великогабаритному транспорті кількість пасажирів не може перевищувати кількість місць для сидіння, тобто загальна кількість пасажирів збільшується.

Розширено й перелік громадян, у тому числі старше 60-ти років, які мають право на проїзд при наявності документу про належність до критичної інфраструктури, тобто довідки, службового посвідчення та паспорта, який засвідчує особу. Раніше правом проїзду користувалися лише особи з перепусткою встановленого зразка «Критична інфраструктура» або за карткою медика. Зазначимо, що лише в Кропивницькому під цю категорію підпадає близько 10 тисяч осіб, які працюють в медустановах міського чи обласного підпорядкування.

Разом з тим хочу звернутися до мешканців. З одного боку, дякуємо за розуміння та порядок при здійсненні посадки згідно черги, а з іншого, ми просимо пропускати в першу чергу медиків, які мають перепустки, позначені червоним хрестом. Саме від них надходять нарікання про складнощі при посадці, а це люди, від яких залежить успіх нашої боротьби з коронавірусом.

Понятно, что при полной остановке маршруток некоторые районы стали труднодоступными в прямом смысле этого слова, поэтому каждый троллейбус на вес золота. Тем не менее, власти среагировали и смогли организовать новый маршрут № 8, который осуществляется двумя троллейбусами с автономным ходом. Этот маршрут связал район Жадова с Кущевкой, и непосредственно по ходу его следования находятся пять крупных медицинских учреждений, включая поликлиники, взрослую и детскую областные больницы, областной онкодиспансер, но к этому перечню нужно добавить и медучреждения, находящиеся в пределах пешеходной доступности, другими словами – недалеко от остановок.

Кстати, если исходить из этих норм «пешеходной доступности», то в Кропивницком нет ни одного района, который был бы вне зоны досягаемости автобусов и троллейбусов КП «Электротранс». Правда, их всего 59, но они позволяют обеспечивать подвоз сотрудников к действующим предприятиям и учреждениям.