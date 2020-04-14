Если у вас зуб на карантин

Карантин – безусловно, шанс, чтобы заняться тем, на что никогда не хватало времени. Но, как оказалось, только не в случае лечения зубов – теперь вам сделать это вряд ли удастся. «УЦ» выясняла, как работают стоматологии и стоматологи в период пандемии.

Из государственных учреждений в Кропивницком пациентов с зубной болью принимают только в городском территориальном стоматологическом объединении на улице Шевченко. В отделении из девяти кабинетов работают только два: хирургии и неотложной помощи. Врачи, которые не принимают пациентов, находятся в отпуске за собственный счет. В таком режиме, по словам директора стоматологического объединения Владимира Ярового, поликлиника будет работать до конца карантина.

Дозвониться в приемную, чтобы получить комментарий по поводу того, как работают и какие меры защиты от вируса применяют врачи, нам не удалось, поэтому, вооружившись маской, пошли в поликлинику напрямую. В пятницу во второй половине дня под кабинетом хирургии – очередь из двух человек. В неотложной помощи – пусто. В связи с этим, хирурга беспокоить не стали и пообщались с врачом-стоматологом Юрием Шпилевым.

– Мы работаем только по неотложной первой медицинской помощи. Пациентов немного – два-три в день. Из мер защиты от вируса – маски, перчатки, антисептик, – рассказывает Юрий Александрович.

Наверняка многие понимают, что такие «защитные меры» выглядят недостаточными на фоне полыхающей пандемии. Об этом, кстати, в комментарии Общественному телевидению рассказала врач-стоматолог Анастасия Куга, которая также предоставляет экстренную помощь в данном стоматологическом объединении:

– Мы испытываем трудности в предоставлении помощи людям с заболеваниями дёсен, которые сопровождаются острой болью. Сама процедура снятия зубных отложений проводится ультразвуковым скалером, который во время работы создает облако смеси воды, слюны и крови пациента. А это – большой риск распространения инфекции, и хирургические маски от такого не защищают.

Хорошо, с государственной стоматологией разобрались, а что же с частными кабинетами? Работают ли они? И применяют ли более продвинутые меры для защиты своих сотрудников? Автор этой статьи прозвонила в несколько частных стоматологических кабинетов и поинтересовалась этими вопросами. Оказывается, да, работают. Но в большинстве случаев также в режиме экстренной неотложной помощи, то есть, если вы просто хотите прийти и поставить пломбу, потому что у вас появилось свободное время, скорее всего, вам откажут. Но не везде…

– Для медицинских работников условий вируса не существует, поэтому мы работаем в прежнем режиме по полной программе. Наши сотрудники используют маски, щитки, очки и перчатки. Мы руководствуемся постановлением МОЗ, согласно которому ветеринарные лечебницы и стоматологические кабинеты должны работать, чтобы оказывать людям необходимую помощь, – прокомментировала нам администратор одного из частных кабинетов.

Поэтому, если сильно и срочно нужно, помощь вам, конечно же, окажут. А если ситуация не настолько критичная, то лучше всё же подождать до конца карантина. Или же искать частный кабинет, где вам предоставят необходимую услугу. Но таких «бесстрашных», чтоб вы понимали, не так уж и много.