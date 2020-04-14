«Мы должны всех сохранить»

Пока бушует коронавирус, в зоне особого риска – люди старшего поколения. Об этом свидетельствует статистика, говорят медики и уже не рекомендуют, а требуют не выходить из дома. Дети по возможности помогают стареньким родителям, социальные работники к одиноким приходят по звонку. А как живут в аджамском доме для родителей «Затишна оселя»? Мы связались с его хозяйкой Валерией Кривошапкой.

– С 17 марта у нас объявлен карантин. Я собрала сотрудников и разъяснила им ситуацию. Сказала, что наши подопечные в зоне риска, поэтому мы должны быть крайне осторожны в своих контактах вне «осели». Конечно, весь персонал я обеспечила масками и дезинфицирующими средствами.

Те наши жильцы, которые смотрят телевизор, понимают ситуацию. А для других объявленный карантин – это, в первую очередь, прерванное общение с родными, причем ничем не обусловленное. Им сложно объяснить, почему родственники не приезжают, они на них обижаются, думают, что дети отдыхают, поэтому не едут. Я с каждым веду беседу, объясняю, что близкие не могут, на то есть серьезные причины: не хотят здесь никого заразить, да и без работы многие остались. В общем, разговариваем, утешаем. Я понимаю, что они очень скучают.

Кстати, родственники, которые раньше приезжали на каждые выходные, сейчас передают гостинцы. Они встречаются со мной в Кропивницком и дают продукты, сладости, чтоб я отвезла. У нас все радуются такому вниманию.

Конечно, мы напуганы происходящим, но я всем говорю, что у нас все будет хорошо. Когда бабушки и дедушки выходят во двор на прогулку, я прошу сотрудников, чтобы контролировали, как они одеты. Даже обычная простуда для нас нежелательна.

У нас сейчас 18 жильцов. Люди продолжают звонить, просятся в «оселю». Но я всем отвечаю, что вернемся к разговору после карантина. Сейчас мы не рискнем принять человека из «внешнего мира». Сейчас только я являюсь связующим звеном между нашим домом и городом, ведь нужно покупать лекарства в аптеках, делать закупки в супермаркетах. И я тоже соблюдаю все правила, все меры предосторожности. Мы рады, что нас не забывает «Ятрань» – каждую неделю приво­зят продукты. Большое спасибо!

Мы никого к себе не пускаем. И прошу не проводить у нас пока никакие проверки. Мы должны всех сохранить, и это наша главная задача. Я бодрюсь и всех подбадриваю. Наверное, мой настрой передается, потому что все держатся молодцами, давление у всех в норме, температура тоже.

Да, нам сейчас не хватает друзей, гостей, которые и пели нам, и поделки разные делали. Но ничего, потерпим. Наш Владимир Иванович Остроухов, конечно, расстроился, что его персональную выставку придется перенести. Но он все понимает и продолжает писать картины. Главное, что у него есть вдохновение.