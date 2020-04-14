Помочь медикам может каждый

Медицинские работники в борьбе с коронавирусом принимают удар на себя. Но оказалось, что они должным образом не защищены. Неравнодушные граждане вызвались помогать. Доля вклада в общее дело разная, но главное, что она есть.

Работники Маловисковской ОТГ из личных средств выделили 55 тысяч гривен медикам инфекционного отделения районной больницы. Деньги получили 15 сотрудников медицинского учреждения. Крупная аграрная компания «Кернел», как и обещала, продолжает обеспечивать средствами защиты медучреждения Кировоградщины. Очередную помощь получили Маловисковская, Новоархангельская и Голованевская ЦРБ, а также медучреждения областного центра. Между этими больницами распределили 6000 повязок, 492 защитных очков, 6307 защитных костюмов, 88700 перчаток, 34500 масок и 14000 шапочек.

Компания ENSOF передала 55 тысяч гривен благотворительной помощи Кировоградской областной больнице, ставшей госпитальной базой для лечения больных COVID-19. Главный врач облбольницы Лариса Андреева сказала, что средства направили на закупку средств дезинфекции.

Общественное пространство Krop:hub развернуло масштабную кампанию помощи медикам. Инициатива называется «Броня для медиков», и ежедневно к ней присоединяются все новые и новые участники. Так, «Ресторация Кропивницких» доставляла еду для медработников, находящихся на обсервации в больнице на Крепостных Валах. К инициативе присоединился благотворительный фонд «Майбутнє місто». Благодаря ему областная и детская областная больницы получили 100 защитных экранов, 40 литров антисептика и перчатки.

Не смогло остаться в стороне и племенное фермерское хозяйство «Лісова Коза», решившее 5 процентов выручки от реализованной продукции направлять в созданный для помощи медикам фонд. Кроме того, предприятие организовало адресную доставку (по предварительным заказам) козьего молока, способствующего укреплению организма и скорейшему выздоровлению.

Кто хочет помочь медработникам, но не знает, как это сделать, может приобщиться к инициативе «Броня для медика. Кропивницкий».

Реквизиты для зачисления средств:

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