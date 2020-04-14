UA. Кропивницкий: мастер-классы для всей семьи

В условиях карантина времени на личное развитие и самообразование стало гораздо больше. Проводится столько бесплатных вебинаров, онлайн-уроков и лекций от самых различных экспертов и педагогов со всего мира, что просто грех этим не воспользоваться! Многие центральные телеканалы проводят уроки для школьников, чтобы заполнить пробелы в среднем образовании и наверстать программу.

В этой статье хотим рассказать об интересной инициативе нашего местного телевидения – «UA. Кропивницкий», которое в своё утреннее шоу добавило новую рубрику с мастер-классами для детей и взрослых от лучших педагогов нашего города и области. Более подробно журналистке «УЦ» рассказала об этой идее продюсер телеканала Елена Кваша.

– Поскольку мы являемся общественным вещателем и главным телевидением в Кировоградской области, то на своих планерках обсуждали специфику работы в нынешний сложный период. Естественно, что все основные акценты идут в сторону новостного контента, ведь людям важно понимать, что происходит, как развивается ситуация с распространением вируса, какие действия осуществляет власть по этому поводу и так далее. Но в то же время мы не могли оставить без внимания и поддержки ту часть нашей зрительской аудитории, которая осталась дома с детьми. Речь идет о бабушках и дедушках, на которых многие родители приняли решение переложить досуг с детьми. Поэтому мы подумали, что будет весьма уместно ввести в эфир нашего утреннего шоу различные мастер-классы по изготовлению каких-то простых в реализации прикладных вещей из подручных материалов и базовых элементов для творчества, которые, по идее, должны быть у каждого. Наша задача заключалась в том, чтобы отвлечь детей от цифровых технологий, гаджетов и всего такого прочего и увлечь их изготовлением каких-то интересных вещей вместе со старшими.

Было принято решение обратиться к нашим городским и областным педагогам. В результате пришли к совместному выводу, что нужно сделать удар на базовом кластере по изобразительному и декоративно-прикладному искусству. С того момента и началась работа. За две недели мы записали наперед достаточно внушительное количество мастер-классов, которые вошли в наш утренний слот. Нас активно смотрят и комментируют на «Ютубе», а на официальную страницу в «Фейсбуке» зрители присылают фотографии своих поделок. Интересно отметить, что результатами своей работы больше делятся и гордятся именно родители и бабушки с дедушками, а не сами дети. Скорее всего, это связано с тем, что мы пообещали особый приз тем, кто будет стараться создавать в домашних условиях рекомендуемые нами поделки и присылать нам фото того, что у них получилось, то есть самые активные зрители получат подарок. Мы пока держим в секрете, что это будет, но хотелось бы, чтобы это было действительно значимым и памятным на период этой карантинной эпопеи, чтобы все вышли из неё с новыми знаниями, эмоциями и, конечно же, здоровыми. Мы же для этого постарались сделать всё, что в наших силах.

Кстати, ещё в нашем утреннем блоке появилась вкладка «Кулинарка», в которой приняли участие все учебные заведения города. В этой рубрике преподаватели и дети готовят вместе различные блюда. Помимо этого, две недели мы отработали не только в утреннем слоте для детей младшей школы, но ещё и в дневном в рамках передачи «РадиоДень», которую переквалифицировали на тематику подготовки к ВНО. Преимуществом этого слота в нашем местном формате стало то, что это – интерактивная площадка, то есть старшеклассники не только могли прослушать какие-то вопросы и темы, связанные с подготовкой к тестированию, но у них была ещё и возможность позвонить в студию и уточнить непонятные моменты. Таким образом, у нас была комплексная подготовка: и для младшей школы (мастер-классы, которые ещё продолжаются) и для старшей (двухнедельная интерактивная подготовка к ВНО), – рассказывает Елена Кваша, продюсер «UA. Кропивницкий».

Рубрика с мастер-классами выходит с 23 марта каждое утро с понедельника по пятницу в эфире программы «Ранкова кава».

Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству презентуют преподаватели Центра детского и юношеского творчества Кропивницкого Елена Пойда, Алёна Палий, Виктория Горденко и Валентина Осталикова. Урок-сказку, который помогает развить логическое мышление и мелкую моторику, проводят учителя УВО №25 Людмила Журавлёва, Татьяна Мельник, Валентина Онищенко и Наталья Даниленко. Инклюзивные уроки по природоведению курируют учителя УВО №20 Ольга Стукаленко, Янина Фиалковская и Катерина Тоток. Интерактивные уроки, объединяющие математику и изобразительное искусство, а также урок природоведения по пересадке комнатных растений и уходу за ними подготовили учителя УВО №34 Оксана Можна и Татьяна Будяк.

Методист центра методической и социально-психологической службы управления образования городского совета Кропивницкого Оксана Крамаренко, которая также принимала участие в организации проекта, рассказала нам, по какому принципу отбирались преподаватели для проведения уроков:

– В этом проекте мы предложили принять участие учителям младших классов, а также логопедам и психологам из учебных заведений, у которых есть интересные наработки и которые не боятся внедрять новаторские образовательные методики. Хочу отметить, что эти мастер-классы очень разноплановые. Они касаются не только поделок и создания каких-то аппликаций, но также связаны и с учебным материалом 1-4-х классов, который дети уже прошли или только должны изучить. Родители также получили много полезных советов от педагогов, касающихся, например, интересных упражнений, которые можно выполнить с детьми дома, или рекомендаций по общению. У педагогов такой формат работы вызвал большую заинтересованность, ведь для многих из них это тоже было впервые.