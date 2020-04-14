Увидеть Изумрудный остров и вернуться

Ирландия. Страна виски, Гиннесса и святого Патрика. А еще – храма отшельничества Люка Скайуокера, место хранения крестража и конкурса на лучший публичный туалет. Об этом и многом другом в интервью с путешественниками Дмитрием и Ольгой.

– Для начала – почему именно Ирландия?

Ольга: – А мы там уже один раз были. Это очень необычный остров. Нам его открыл Максим Беспалов – организатор авторских туров по всяческим интересным местам.

Дмитрий: – Нас соблазнили утесами Мохер. Там снимали одну из запоминающихся сцен «Гарри Поттера».

Ольга: – Вообще многие знают, как выглядит Ирландия, из-за того, что там снималось множество известных фильмов. Но в жизни эти места гораздо волшебнее. А еще в этот раз мы задались целью отметить с ирландцами День святого Патрика.

– Как вы туда добирались?

Ольга: – Вопрос, как добраться, практически не стоял. Компания RyanAir – это ирландский перевозчик. Поэтому есть как прямые рейсы, так и стыковочные. Цены при этом очень демократичные. Не составит труда подобрать перелет, который по стоимости будет сравним с билетом на поезд из Киева во Львов.

По поездкам в самой Ирландии есть свои особенности. Если интересуют удаленные уголки (зачастую ради них и едут – из-за их красоты), тогда по прилету к ним нужно как-то добраться. Правда, расстояния там небольшие. Весь остров от восточного побережья до западного – это поездка из Кропивницкого в Киев.

Между большими городами есть отличное железнодорожное сообщение. Билеты без проблем покупаются на сайте. В любой поселок есть автобусные перевозки. Они очень здесь развиты. Билеты тоже покупаются онлайн.

Что касается внутренних поездок, в Ирландии есть сайт transportforireland.ie, который поддерживается правительством. Можно спланировать поездку между любыми точками страны. Ресурс учитывает не только время отправления автобусов или поездов, но и время, которое вы потратите на переход от одной станции до другой или от платформы к платформе. Также сайт нарисует тебе подробную карту твоего путешествия. А вот такси здесь очень дорогое.

Дмитрий: – Если не страшно водить машину по левой полосе, тогда дешевле взять ее в аренду. И не пользоваться перевозками такси.

– Каков порядок получения визы?

Ольга: – Это самое больное место. Ирландия – член Евросоюза, но не входит в Шенгенское соглашение. Как и у Британии, у нее свой визовый режим. Выдаются только национальные визы. Но люди, которые проживают в странах Шенгена, могут находиться здесь без получения отдельной визы.

Для украинцев есть два способа посетить Ирландию: по ирландской или британской визе. Британская виза предпочтительнее. Она многоразовая и выдается минимум на полгода. Ирландская выдается только на один въезд. Многоразовую получить сложнее и дороже.

Дмитрий: – Но! Британская виза требует обязательного въезда в Британию. Только после этого можно посещать Ирландию. Также из британских аэропортов можно вылетать во множество других стран.

Ольга: – Заявку на каждую визу рассматривают примерно одинаково – до двух недель. Мой совет: подавайте документы минимум за три недели до поездки.

Сам процесс получения относительно сложный. Все документы (такие, как справка о доходах или подтверждающие собственность) нужно перевести на английский или гэльский языки. Но этот подход не отличается от других государств. Нужно убедить принимающую сторону, что ты турист, а не эмигрант. У тебя есть средства для посещения и повод вернуться домой.

Документы нельзя отправить почтой. Только подать лично. Правда, один человек может это сделать за нескольких. Обратно паспорт выдается только лично в руки (или по доверенности). Курьерской доставки, как у некоторых посольств, нет.

Из позитивного – анкету на получение визы можно заполнить онлайн и распечатать. В консульстве просто отдаешь готовые бумаги без дополнительного собеседования. Фактически данные поступают в обработку еще до твоего прибытия в консульство. При необходимости тебя просто наберут и уточнят детали.

Дмитрий: – Очень важно внимательно прочитать список необходимых документов на сайте консульства. Там подробно указано, что нужно для взрослых, а что для детей. Если возникают вопросы – стоит позвонить на «горячую линию» и задать вопросы.

– Сколько стоила виза на одного человека?

Ольга: – 60 евро с человека.

– А какие варианты проживания?

Ольга: – Как и в большинстве стран, с этим проблем нет. В Ирландии работают мировые сервисы Airbnb и Booking. Некоторые гостиницы и коттеджные городки имеют свои собственные сайты. Туристическая инфраструктура там очень развита. Найти жилье на свой кошелек не составит проблем. Но стоит понимать, что Ирландия – страна не из дешевых.

В Ирландию летят не ради больших городов, а ради живописных прибрежных деревень. Туризм для таких населенных пунктов – существенная статья доходов. Европейские и британские туристы более обеспечены. А еще страна славится гольф-полями. Спорт не из доступных. Вот и ценники на жилье соответствующие.

Дмитрий: – Мы жили группой в коттеджном городке. Сняли три домика. Поэтому нам это обошлось относительно недорого.

– Что из себя представлял этот городок? Какие условия?

Дмитрий: – В каждом двухэтажном домике – три спальные комнаты на двух человек каждая. С двумя или тремя ванными комнатами, общей кухней и общей гостиной. Здесь комфортно размещаются три пары или две семьи. Есть стиралка, холодильник и все необходимое для готовки.

Сам городок небольшой. Из достопримечательностей – отель, в котором жили Чарли Чаплин и Уолт Дисней. Плюс несколько центральных пабов.

– Как с продуктами?

Дмитрий: – Стоимость продуктов зависит от категории. Если сравнивать с континентальной Европой, то часть из них дороже раза в два. Как ни странно, но в эту категорию входит пиво. А вот спаржа дешевле, чем в Украине.

Ольга: – Еще есть интересные моменты, связанные с продуктами. Например, местные названия. Как думаете, что такое «черный пудинг»? Это кровяная колбаса. Есть и «белый пудинг», но его мы не пробовали.

А еще там принято подчеркивать, что продукты именно ирландские. На молоке будет написано не просто «молоко», а «ИРЛАНДСКОЕ молоко» или «молоко от ирландских коров». На беконе – «ИРЛАНДСКИЙ бекон». Мы не заметили, подписаны ли у них овощи, например, картошка.

Дмитрий: – Картошки там не много, а ОЧЕНЬ много. Это национальное блюдо. Есть печальная страница в истории страны – голод в середине позапрошлого века. Картофель поразила болезнь, которая могла передаваться через воду или от зараженного клубня к здоровому. После первого неурожая в стране просто не осталось годного посевного материала.

Ольга: – Фермерство здесь очень развито. Когда мы обсуждали с местными последствия карантина и ограничений, те сказали, что абсолютно спокойны за продовольственную безо­пасность. В общем, Ирландия – это не та страна, где можно умереть от голода.

– Расскажите о местной кухне. Я как-то пытался найти что-то истинно ирландское, но у меня получилась печеная картошка под Jameson.

Ольга: – Ирландская кухня устроена довольно просто. Они берут известное блюдо и добавляют к нему приставку «ирландское» (как с продуктами). Есть английский завтрак, состоящий из бобов, сосисок, яичницы и гренок. То же самое, только с упомянутым «черным пудингом».

Самое национальное блюдо – ирландское рагу. Готовится так же, как и обычное, но с добавлением «Гиннесса». Но каких-то стандартов приготовления, как и с украинским борщом, не существует. Но попробовать его стоит.

Очень понравилась местная баранина. В Ирландии много овец. Наверное, даже больше, чем коров. Блюда не отличаются изысканностью в плане приготовления, но они очень сытные и вкусные.

– А как с погодой?

Дмитрий: – С одеждой отдельная история. Две самые ненужные вещи, которые я взял с собой, – стабилизатор для камеры и зонтик. Из-за постоянных сильных ветров стабилизатор просто не работал как следует. С зонтиком я мог последовать примеру Мэри Поппинс и улететь куда угодно.

Ольга: – Да, ветер очень сильный. Большинство же мест, куда стоит поехать, находятся на побережье. И даже если ты в центре Ирландии, до побережья не так уж и далеко. Поэтому одеваться стоит правильно. Имеет смысл многослойная комбинация, когда снизу термобелье, потом плотные джинсы и свитер, а сверху уже непробиваемая куртка.

Первый раз мы были в мае, но комбинация одежды была такой же. Знаменитые ирландские свитера – это не товар для туристов, а ходовой предмет гардероба и у местных.

Дмитрий: – Смотреть прогноз погоды дольше чем на один день просто бессмысленно. Не то что на день, но даже дольше чем на половину дня заглядывать не стоит. Может быть написано, что погода будет ясной или дождливой, но поменяется она раз десять. Местные одеваются таким образом, чтобы накинуть/снять капюшон, расстегнуть/застегнуть куртку.

Ольга: – Еще одна особенность гардероба у представителей рабочих профессий – обязательные свето­отражающие жилетки. Не просто фликеры, а именно предмет гардероба. И это притом, что с уличным освещением и качеством дорог проблем нет. Возможно, причиной этому служат частые туманы.

– О поездке. Какие места и чем вам наиболее запомнились?

Дмитрий: – В этот раз мы были в Вотервиле и окрестностях. Очень запомнилось посещение утесов Мохер. Здесь снималась сцена одной из последних частей «Гарри Поттера», где он вместе с Дамблдором искал крестраж. Огромные утесы и бурлящее море просто незабываемы вживую.

Из-за непогоды не попали, но видели издалека остров Скеллиг-Майкл. Там снимали эпизод отшельничества Люка Скайуокера из «Звездных войн».

Еще побывали в одном из лучших туалетов Ирландии. Там действительно проходит такой конкурс, и местные жители относятся к нему очень серьезно.

Ольга: – Я еще успела отметиться в городе Корк. Это второй по размерам город в Ирландии. Еще запомнилась атмосфера ирландских городков. Здесь очень специфическая архитектура. Она не вычурная, а просто отличается от континентальной Европы. Похожа на британскую, но меньше по размерам.

Побывали на острове Валента. Здесь начинался трансатлантический телеграф. Культовое место.

Утесы Мохер, о которых говорил Дмитрий, удивительны. И похожих мест много на западном побережье Ирландии и островах неподалеку. Например, на Аранских островах. Такое впечатление, будто скалы просто обрезали огромным ножом. В высоту они под сто метров. Находиться на них – нечто невообразимое. Ты просто подползаешь к краю. В самом низу бушуют волны. На сорок метров выше летают чайки, и только еще через пятьдесят метров лежишь ты сам.

Вся природа Ирландии очень красива. Местные ледниковые долины поражают огромными камнями. Одно из прозвищ страны – Изумрудный остров. И это так. Она очень зеленая. В начале марта все было более зеленым, чем в Украине, которая находится гораздо южнее.

Зеленью покрыто все. Особенно мило смотрится, как ирландцы все это аккуратно разграфили изгородями. Изгороди – еще одна национальная гордость. Они могут быть просто из кустов. Иногда это низенькие заборчики из досок (не сплошные). На западном побережье невысокие изгороди сложены из камней без всякого раствора. При этом камни плотно прилегают друг к другу, и стены не разрушаются от постоянных ветров и дождей.

Я даже садилась на изгородь, и камни не шелохнулись. Видимо, эта технология сохранилась и до наших дней. Вся территория выглядит как большая шахматная доска.

В связи с вирусными событиями, на обратном пути мы выбирали малозаселенные места. Поразило количество замков и то, как за ними приглядывают. Деревня может состоять из десяти домов, но рядом будут останки замка. Независимо от степени разрушения, в каждом из них убрано.

– Насколько легко было общаться с местными?

Ольга: – Английский там с акцентом. Ирландский акцент – это всемирно узнаваемый бренд. В этот раз было проще. Во время первого визита мы раза по три переспрашивали пограничника. На английском он говорил хорошо, но вот акцент…

Дмитрий: – Многое зависит от возраста. Молодежь старается от акцента избавляться и тяготеет к континентальному или американскому произношению. Кто постарше, устоев не меняют. Буквы все понимаешь, но слово угадать не получается.

Ольга: – Мы общались с одной женщиной, и она вместо «т» произносила «ш». Очень забавно звучит.

– И последний вопрос – о коронавирусе. Как к нему относятся в Ирландии и повлиял ли он на вашу поездку?

Дмитрий: – Еще как повлиял! Мы вернулись раньше на пять дней. Из новостей узнали о будущем закрытии всех границ, и нам срочно пришлось менять все билеты. Отмечу, что не только компания «МАУ» решила нажиться на пассажирах. Ryanair также подняла цены в два-три раза. Но есть нюанс. Стоимость билетов у ирландского перевозчика – 30-40 евро. А стоимость билетов «МАУ» – от 200 евро и выше. Так что билетная лихорадка затронула и нас.

Ольга: – О местных настроениях. Когда я прилетела в Корк, сразу после паспортного контроля меня встретила женщина и вручила листовку (на английском и гэльском языках) с правилами поведения и симптомами коронавируса.

Во всех общественных местах стояли антисептики. Чтобы вы понимали, когда мы приехали, в Украине такого еще не было. Масочного режима еще не было.

Больше всего у ирландцев возмущение вызывала перспектива закрытия пабов. Никто в это не мог поверить. Просто национальная трагедия. И это в преддверии Дня святого Патрика. Но концерты в пабах уже тогда были отменены.

Я мониторила сайт правительства, и там все на очень высоком уровне. Новости, советы, координация. Поразила человечность коммуникации. Когда из-за карантина закрылись школы, премьер-министр очень вдохновляюще обратился к жителям. «У нас есть опыт борьбы за независимость, и вирус мы тоже победим. Не стоит переживать из-за того, что дети пропустят учебу. Они все равно догонят программу. Да, наша экономика пострадает (никакого украинского популизма), но и это мы переживем». Обращения в контексте «давайте вместе принимать решения, как мы переживем эту напасть».

Сам премьер по специальности врач, и на период борьбы с эпидемией он уделяет два часа в день работе в госпитале.

Вот такая страна Ирландия. То, что мы рассказали, не может передать всех эмоций от посещения. Это нужно видеть самим.