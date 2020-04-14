Жизнь за царя, или Экономика Херсонской губернии

Продолжаем знакомить читателей с материалами из справочника за 1909-й год «Весь Елисаветград». Он оказался удивительно богатым материалами, касающимися не только города, но и всей Херсонской губернии, о которой мы практически ничего не знаем. В прошлом номере «УЦ» мы рассказали о географии губернии, а теперь вспомним об экономике, которая позволяла жить почти 3,5 миллионам человек. Фактически – маленькая страна…

Херсонская губерния, как и вся Украина (она же Новороссия), была сугубо сельскохозяйственной – 90% населения кормились, что называется, «от земли», существовал даже такой термин, указывающий на социальный статус. На этом фоне как-то неубедительно выглядит информация от профессиональных «революционэров и теоретиков» о поголовной нищете населения. Что касается Херсонской губернии, то из имеющихся в наличии почти 6,5 миллионов десятин земли, в частной собственности было 3,5 миллиона десятин, из них 284 тысячи десятин принадлежали крестьянам, а 2,3 миллиона десятин состояли в категории наделов (т.е. земли, полученной крестьянами в результате реформы 1861 года, известной как отмена крепостного права. В 1905 г. средний надел на хозяйство колебался от 7-ми до 12 десятин, а реформа Столыпина предполагала закрепить ее за крестьянами навечно. Через 20 лет за такое же количество десятин людей записывали в кулаки со всеми вытекающими последствиями).

Большая часть этих земель обрабатывалась: «Всей культурной земли в губернии около 90%», из них 63% – пахота, 6,4% – сенокосы, 18% – пастбища, 4,3% – выгоны, огороды, сады, виноградники – 1,2%. Площадь посевов составляла 4,1 миллиона десятин, в основном зерновые. Кстати, модный сейчас подсолнечник занимал всего 1,2 %, а картофель, свекла и баштанные – 2,1% обрабатываемых площадей.

Из тех же большевистских газет мы знаем, что сельское хозяйство при царизме было отсталым, но, судя по данным справочника, только за 1905-й год в Херсонской губернии было получено почти 124 миллиона пудов зерна, 4,64 миллиона пудов картофеля, 4,78 миллиона пудов свеклы, а средний урожай за почти 20 лет составил 35,1 пуда зерна, 106,3 пуда картофеля и 687 пудов свеклы с десятины. Для несведущих напоминаем, что один пуд равняется 16 килограммам, а десятина – почти одному гектару.

Напрямую от урожая зерновых и травы зависело и количество скота, причем отмечается, что скотоводство, кроме овцеводства, не играло самостоятельной роли. С высоты сегодняшнего уклада села интересно будет узнать, что в 1905-м году в Херсонской губернии насчитывалось 638,2 тысячи лошадей, 828,3 тысячи голов рогатого скота, 772 тысячи овец, 265,1 тысячи свиней, 7,4 тысячи коз, причем больше половины животных приходилось на долю крестьянских хозяйств. Для сравнения скажем, что Государственная программа развития с/х Украины, которую разрабатывали ровно через 100 лет, предполагала закупить в личных хозяйствах до 300 тысяч голов молодняка рогатого скота. И это по всей Украине.

Рыболовство было развито по Днепру и «взморью от Очакова до устья Днестра», а «внутрь» губернии рыба попадает через скупщиков из Одессы и Николаева. Кстати, во время сбора урожая наблюдался «большой приток пришлых рабочих», около 55 тысяч человек, из Киевской, Полтавской, Черниговской и др. губерний, которые проходили через специальные «рынки найма», располагавшиеся на ст. Знаменка, в Елисаветграде, Бобринце, Новоукраинке и других населенных пунктах, «где существовали земские лечебно-продовольственные пункты, регистрировавшие движение рабочих».

Что касается промышленности, то: «Составить полный статистический обзор промышленности губернии нет решительно никакой возможности», т.к. «Владельцы значительно преуменьшают настоящие цифры оборота и доходности».

Тем не менее, на 1906-й год было зафиксировано «16,5 тысяч заведений», производящих продукции на сумму почти 420 миллионов рублей, но большая часть производственных мощностей была сосредоточена в Одессе и Николаеве. Лидерами производства были предприятия, на которых производилась «обработка питательных веществ», – больше 76%, в т.ч. 57% мельниц разного типа, а вот обработка металлов и дерева занимала всего 18% промышленного сегмента. Всего в губернии насчитывалось 7660 мельниц, из них 652 паровых, а еще работало 628 мастерских «маслобойки, шеретовки и драча». Кузниц и «слесарно-медных-жестяных мастерских» имелось 1137. Кроме того, работало 1067 портняжных и картузных мастерских, 538 мастерских фургонов, возов и колес, 504 мебельных и столярных, 443 корзиночных и 363 бондарных мастерских. Почему-то из статистики выпали мастерские по производству обуви, но и их наверняка было достаточное количество.

«Видное место в Херсонской губернии занимает винокурение». В 1905-м году 26 заводов переработали 1,2 миллиона «пудов хлебов и корнеплодов», получив при этом больше одного миллиона «ведер винокуренного спирта в 40 градусов». 20 пивоваренных заводов произвели 1,6 миллиона ведер напитка ценой от 80 копеек до 2 руб. 20 копеек за ведро, но «пиво главным образом сбывается на местах». На то время в Херсонской губернии насчитывалось всего 4 сахарных завода, два из них наши: Саблино-Знаменский в Александрийском уезде и Маловисковский в Елисаветградском. Саблинский, от которого на сегодня остались живописные руины, за год производил 330 тысяч пудов, а Маловисковский – около 300 тысяч пудов ценой 4,50 руб. за пуд сахара.

Отмечается и наличие горнорудной промышленности, 10 железных рудников было в Александрийском уезде (Кривой Рог), а «каменоломни сосредоточены в Одесском и Елисаветградском уездах».

Относительно торговли справочник опять указывает, что точных сведений не имеется, но приблизительная сумма годового оборота ярмарок и базаров составляет около 20 миллионов рублей, в т.ч. торговля скотом – 16 миллионов руб., это без учета Одессы и Николаева.

В 1905-м году экспорт хлеба через Одессу составил 73,5 миллиона пудов, через Николаев – 90 миллионов пудов, да еще через Херсон прошло 22 миллиона пудов! По железной дороге было отправлено 30,5 миллионов пудов, водным путем – 26 миллионов, получено по ЖД 4 миллиона, а по воде – 30 миллионов пудов хлеба. Наверное, это хлеб, который доставлялся для переработки в самой губернии с соседних территорий, но эти цифры важны для понимания роли речного транспорта в грузовых перевозках того времени вообще. Главные вод­ные пути шли по рекам Днепр, Днестр и Буг, а железнодорожные линии, длиной больше одной тысячи верст, проходили через все уезды Херсонской губернии: «Главнейшие: Одесса – Бирзула – Елисаветград – Знаменка и Знаменка – Долинская – Николаев», но «ЖД не удовлетворяют, а шоссейных дорог, в настоящем смысле слова, у нас нет»…

Продолжение следует