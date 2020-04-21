Карантин: забудьте про плохие новости

Говорят, что в Интернете есть все. Это правильно отчасти. Здесь как на рынке. Вроде всего много, но вот у того торговца в беляшах фарш просроченный, у другого – джинсы лежали на сыром складе и через неделю трескаются по шву, а на этом прилавке – все отлично, но цены на 20% выше.

Во Всемирной паутине такая же ситуация. 90% всех вирусов проникает на компьютер с ненадежных сайтов. Пользователь сам дает разрешение программе на разрушительные действия или передачу личных данных мошенникам. В этом материале расскажу, как и чем можно занять себя во время карантина без угрозы для здоровья вашего кремниевого любимца.

Что нужно сделать с самого начала, так это завести себе электронную почту на сервисе Google (gmail.com). Почтовый ящик понадобится не только для переписки. Благодаря ему вы сможете проходить упрощенную процедуру регистрации на множестве сервисов.

Также при просмотре с регистрацией роликов на Youtube система будет подбирать передачи, которые вас смогут заинтересовать. Сами на них вы вряд ли наткнетесь, ведь об их существовании и не знали.

Начнем с развлекательных ресурсов. На первом месте будет Youtube. На что стоит обратить внимание? Однозначно на архивы любимых советских фильмов. Несколько лет назад студия «Мосфильм» разместила все свои фильмы в свободном доступе. Можно зайти и на их сайт. Там есть готовые подборки, рекомендации и удобная система поиска.

Примеру «Мосфильма» последовали и другие студии: «Ленфильм», «Одесская киностудия», «СТВ» и другие. Тысячи часов просмотра – и никакой рекламы. Про телевизор забудете, и надолго.

Надоели фильмы и хочется развлечься? «Квартал 95», «Дизель-шоу», «Варьяты», «КВН», «Уральские пельмени» щедро делятся записями своих концертов. Вбивайте в поисковую строку любимых артистов и не заглядывайте в телепрограмму. Любой концерт – в удобное для вас время.

Считаете, что нынешний юмор пошлый и политизированный? Не проблема. На Youtube без труда находятся «Оба-на! Угол-шоу», «Маски-шоу», «Шоу довгоносиків» и старые записи «КВН». Прекрасная возможность вспомнить, над чем вы смеялись 20-30-40 и больше лет назад.

Захотелось экзотики? Пожалуйста! Три недели назад всемирно известный Cirque du Soleil начал публиковать цирковые шоу на своем youtube-канале. Если не видели их выступления, то вы не знаете, что такое настоящий цирк.

В одном из прошлых номеров мы писали, что наше местное телевидение в сотрудничестве с театром Кропивницкого позаботились о театралах. Они разместили в свободном доступе записи трех спектаклей: «Назар Стодоля», «Сорочинський ярмарок» и «Мартин Боруля». Благодаря карантину вам еще не нужно будет ломать голову над выходным нарядом.

Так, мы перешли к ресурсам прекрасного. Мечтали побывать в известных музеях, но не было денег/времени/возможности? Не проблема! Куда желаете? Вот страничка с виртуальными экскурсиями по Лувру. Тут все как в жизни. Щелкаем на стрелочки направлений движения, поворачиваемся и рассматриваем экспонаты.

По такому же принципу построена экспозиция музея Сальвадора Дали и коллекция Фрика в Нью-Йорке. Последняя – это аналог Третьяковской галереи, т.е. частное собрание картин.

Препятствием для получения полного удовольствия может стать незнание английского языка. Тогда стоит посетить сайт «Эрмитажа». Технически он выполнен попроще, зато полностью на русском языке. Есть возможность отсортировать картины, сопровождаемые рассказами экскурсоводов, по эпохам, названию, времени написания. Благодаря этим ресурсам ваш духовный голод будет утолен, и надолго.

От общего образования перейдем к развитию навыков. Упомянутая телерадиокомпания «UA. Кропивницкий» запустила новый обучающий проект. Зрителю предлагают мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, уроки-сказки, инклюзивные уроки по природоведению, интерактивные уроки, объединяющие математику и изобразительное искусство, а также урок природоведения по пересадке комнатных растений и уходу за ними.

Благодаря урокам на Youtube вы сможете сохранить семейный бюджет, научившись самостоятельно прочищать раковину, делать несложный ремонт стиральной машинки, чинить велосипед и многое другое. Как экономист, я предпочитаю платить специалистам, но кризис есть кризис.

Нельзя не упомянуть платформу Prometheus. Сотни обучающих курсов с различной тематикой. Видеолекции сопровождаются домашними заданиями. Задания оцениваются. После успешного прохождения того или иного курса вы получите сертификат. Самое главное, что сертификат – это не просто бумажка. Современный работодатель ценит его иногда даже больше, чем диплом вуза, который вы закончили много лет назад.

Всегда хотели выучить новый язык, но не хватало времени? Карантин и Duolingo

вам в помощь. Сервис доступен не только на компьютере, но и на мобильных телефонах и планшетах. Благодаря регистрации весь ваш прогресс сохранится на каждой из платформ. После обучающей лекции можно потренироваться на тестах в написании и произношении. Отличный выбор для диванных лингвистов.

Разгадываете любой кроссворд за 15 минут и считаете себя эрудитом? Примите вызов на полях онлайн-сражений в «Что? Где? Когда?». Практически каждый день на Youtube-канале «Умка ONLINE» проходят интеллектуальные баталии. В каждой игре принимает участие порядка 100 команд разного уровня со всех уголков мира. Никакой дополнительной регистрации на игру не нужно. Свои ответы можно вносить в форму и потом сравнить свои результаты с конкурентами. Включиться можно в любой момент трансляции. Кроме классических «ЧГК»-вопросов проводятся и тематические игры (по музыке, по сериалам, по разным эпохам и прочее). На страничке есть и архив прошедших игр. Если пропустили интересную для вас тему – добро пожаловать на арену. Все игры бесплатные, но автор не побрезгует добровольными пожертвованиями на его карточку.

Все упомянутые ресурсы – это даже не вершина айсберга, а лишь несколько льдинок на ней. Начав разбираться только с одним из них, в какой-то момент вы поймете, что карантин внезапно закончился. И помните: если вы давно хотели чем-то заняться, но вам не хватало времени, то сейчас точно знаете, что дело было не во времени.