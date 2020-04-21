Рамадан: от рассвета до заката…

Буквально недавно весь христианский мир отмечал один из главных праздников этой религии – Пасху. А с 24 апреля этого года начинается ещё одно важное событие – пост Рамадан, священный месяц для всех мусульман.

Рамадан – это девятый месяц исламского (лунного) календаря. Считается, что именно в этот месяц пророк Мухаммед получил свои первые откровения от архангела Джабраила, которые впоследствии стали Кораном. В этот праздник все правоверные мусульмане мира строго постятся, раздают милостыню, читают Коран, посещают мечеть и воздерживаются от вредных привычек и нечистых мыслей.

О том, как традиционно празднуют Рамадан мусульмане, журналистке «УЦ» рассказал азербайджанец Вугар Бабаев. Вугар родился в Губинском районе на северо-востоке Азербайджана. С 1984 года он проживает в Украине – приехал сюда, когда ему было 18 лет, чтобы учиться в Харьковском институте радиоэлектроники.

– Вугар, расскажите, в чем суть Рамадана и как держат пост?

– Наступление Рамадана определяется по лунному календарю в точности до секунд. Каждый год этот праздник сдвигается примерно на 10 дней вперед. Если в этом году мы отмечаем его с 24 апреля по 24 мая, то, например, через 10 лет он припадёт уже на сентябрь или октябрь. В течение 30 дней с начала месяца Рамадана мусульмане держат пост от рассвета и до заката. В древности начало и завершение поста определяли по черной и белой нитке: если издалека человек мог определить цвет нитки и отличить черную от белой, значит, наступил рассвет и можно начинать пост. Если же вечером различить нитки между собой уже было невозможно, значит, наступил закат и пост можно прервать до рассвета. Сейчас, конечно, по телевизору, радио и Интернету передают посекундно, когда пост начинается и заканчивается, поэтому необходимости в чёрной и белой нитках уже нет.

В отличие от христианского поста, когда в течение дня можно пить воду и употреблять какие-то продукты, во время Рамадана от рассвета и до заката необходимо соблюдать полный пост, то есть запрещается есть любую пищу, пить воду и другие напитки. Даже глотать слюну считается грехом, когда она накапливается, её необходимо сплюнуть, но ни в коем случае не глотать. Ругаться, курить, пить спиртное, иметь близость с женщиной в течение светлого периода суток также нельзя. Вечером, когда стемнело и пост официально можно прервать, вся семья собирается вместе, готовится праздничный стол, на котором подаются не запрещенные в исламе блюда. В течение ночи (темного периода суток) их можно есть. Перед началом поста, до рассвета можно выпить стакан или несколько глотков воды и съесть немного фиников. В ночь перед наступлением Рамадана семья собирается вместе, и каждый озвучивает свое намерение держать пост и цель или желание, с которым он будет это делать. Например: «Я держу пост и желаю, чтобы моя дочка поступила в институт».

Соблюдать пост на Рамадан, честно говоря, очень тяжело. Учитывая то, что в весенне-летний период дни очень длинные, а ночи короткие, поститься в это время труднее всего, тем более летом, когда мучит жажда, а запрещено выпить даже глоток воды. Но, как говорят мои сестры и братья, которые регулярно соблюдают Рамадан, тяжело, как правило, в течение первой недели, а затем ты привыкаешь, организм очищается, и чувствуешь себя гораздо лучше, уходит 10-12 килограммов лишнего веса. Придерживаясь этих запретов и ограничений, человек доказывает в первую очередь себе, что он может соблюдать законы, данные Богом.

– Как будут мусульмане отмечать Рамадан в период карантина?

– В связи с коронавирусом массовые празднования Рамадана отменили. Как вы наверняка знаете, в нашем городе есть мечеть, но сейчас её закрыли, и собираться там запрещено. За нарушение этого правила предусмотрен очень большой штраф, измеряющийся в сотнях тысяч. Поэтому каждый подчиняется закону и будет просто держать пост в своей семье, не посещая мечеть.

Как правило, последние 10 дней поста верующие посещают мечети и совершают поклонения. Эта традиция идёт от пророка Мухаммеда, который в течение 10 дней уединялся в мечети, чтобы очистить свои помыслы и приблизиться к Аллаху. За несколько дней до окончания Рамадана празднуется Ночь аль-Кадр (в переводе с арабского – «Ночь предопределения»). Именно тогда пророк Мухаммед получил свои первые откровения. Завершение Рамадана ознаменовано крупным праздником Ид-аль-Фитр, или Ураза-Байрам, который начинается на следующий день после окончания священного месяца и длится в течение трех дней. Праздник включает в себя специальные молитвы и трапезы, обмен подарками и раздачу главой семьи милостыни беднякам, которая является своего рода выплатой или искуплением за ошибки, допущенные верующими во время поста. Месяц поста для мусульман является радостным событием. Верующие поздравляют друг друга словами «Рамадан карим!», что значит «Желаю вам щедрого Рамадана!».