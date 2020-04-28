Фейки у нас не проходят просто так

На днях Служба безопасности Украины, управление в Кировоградской области, сообщила о раскрытии группы антиукраинских агитаторов и распространителей заведомо ложных слухов в Интернете, их называют фейками. У организатора из Кропивницкого изъяли серьезную оргтехнику, ему самому объявлено подозрение в совершении преступления. Часть 1 статьи 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса. Грозит срок от восьми до пятнадцати лет – настолько всё серьезно. Эксклюзивно для «УЦ» некоторые подробности этого и подобных дел рассказал Дмитрий, руководитель подразделения информационной безопасности Управления СБУ в Кировоградской области.

– Сколько раз надо разместить в социальных сетях текст или видео о том, что пора вступать в ополченцы так называемых «республик», что Украине «конец», чтобы вы такого умника взяли в оборот? Бывает же, что один раз человек по дурости расшарил что-то такое.

– Работа такая проводится на основе системного анализа этой среды. Анализируется весь подобный контент. По дурости или нет, вопрос не в этом. А в том, есть ли в публикуемых материалах признаки противоправных проявлений. Например, призывы к свержению действующего конституционного строя, к содействию террористическим организациям.

Материалы, имеющие такие признаки, отправляются нашими сотрудниками на исследование специалистами. Если специалист видит конкретные признаки таких проявлений, то это является основанием для начала криминального производства. Потом уже в рамках этого производства проводятся лингвистические и другие экспертизы, разбирается видеоматериал. Тем временем устанавливается личность автора, ведется его отработка.

Кто-то старается делать такие вещи анонимно, кто-то не скрывает своего имени и того, что он сторонник, поддерживает и т.д.

Нет в нашей работе понятия количества раз, есть понятия покушения на государственную безопасность и информационной безопасности.

Раньше у нас были приговоры по случаям такого рода, в основном по статьям 109, 110 – призывы к свержению конституционного строя, финансирование сепаратизма и терроризма, содействие террористическим организациям. Но сегодня появилась новая опасность. Связана она с распространением коронавируса. Когда всё только начиналось, мы сталкивались со случаями финансирования со стороны других государств отдельных антиукраинских организаций или их представителей. Они нагнетали у населения панику, разгоняли неправдивую информацию, что Украина является источником пандемии и специально распространяет эту заразу на территории так называемых «ДНР» и «ЛНР». Украину обвиняли именно в умышленном заражении временно оккупированных территорий.

Вот и в последнем случае, о котором мы рассказали, человек не только агитировал за «республики», призывал вступать в ряды так называемого «ополчения», но и параллельно публиковал неправдивую информацию о распространении вируса на территории Украины и заражении ею так называемых «республик».

– То есть раньше работал по одной «теме», теперь по «двум»?

– Да. Есть такая тенденция – антигосударственная информационная деятельность получила новый виток развития. То есть якобы Украина ни с чем не может справиться, и это должно создавать в обществе определенные настроения. На неоккупированной территории. Конечно, это недопустимо.

– Известно, что эти «товарищи» работали в основном в российских сетях «Одноклассники» и «Вконтакте». Они уже давно утратили у нас свою популярность после блокировки, несмотря на возможность таковую обойти. Так ли масштабно влияние этих проявлений в тех сетях?

– Действительно, это есть. Особенно после введения санкций против этих информационных ресурсов, и я думаю, они будут продлены, руководство нашей службы инициировало продление. Часть этих провокаторов перекочевала в более популярный сегодня «Фейсбук», есть они и в «Инстаграме», есть много каналов на «Ютюбе», с которых делаются репосты в сети. Российская пропаганда распространяется везде.

Тем не менее, остается у нас аудитория и у «Одноклассников». Не подходит им функционал и оболочка «Фейсбука». В основном это люди постарше. Понятно, что обойти санкции возможно и можно читать «Одноклассники». Но часто люди не понимают, что, используя тот же VPN, они как бы открывают шлюз, ворота в свой компьютер всем вирусам навстречу. Кроме того, люди сами делают мозг более уязвимым для необъективной информации.

– Была опубликована информация, что за последнее время вашей службой было выявлено 207 случаев такой антиукраинской пропаганды. Но доказать, что эта деятельность финансировалась из-за рубежа, удалось только в 10 случаях. Почему? Сложно все отследить? Или по большей части просто полезные идиоты этим занимаются?

– Да, множество есть именно полезных идиотов. К сожалению, раньше это понятие имело другую окраску, сейчас новое значение.

Есть случаи, когда мы уже наказывали человека, причем связь с Россией не была доказана. А он снова берется за свое. Это люди, живущие в своем информационном искривленном пространстве, где есть только российские телеканалы, им другие новости не «заходят». Пропаганды в упор не видят, свято верят в эти новости. Общаются в российских социальных сетях только с такими же, единомышленниками. Машина спецслужб уже сработала на этом человеке.

В Кировоградской области нами зафиксированы, задокументированы случаи, когда представители иностранных государств не скажу, что финансируют, а мотивируют, побуждают людей к такой деятельности. И некоторые чуть не с восторгом за это берутся. Сначала им дают легкие поручения, дают небольшие деньги, например, на регистрацию веб-ресурса, оплату услуг провайдера или оператора связи. Потом поручают провести какой-то митинг, нужно плакаты, баннеры заказать, участникам заплатить и тому подобное. И есть такие, которые не берут собственного вознаграждения, работают «за идею». Идеи эти сомнительные, ну не все еще до конца разобрались в происходящем сегодня…

– Почти каждый день у меня в ленте «Фейсбука» появляются записи о прекрасной жизни в СССР, бесплатных квартирах, колбасе по 2,20, счастливом детстве, бескорыстных коммунистах и т.д. Это не ваши клиенты работают?

– Есть и такие проявления, их очень много, физически сложно все отследить. Но и мы работаем. Все наши средства озвучивать, конечно, не могу. И свобода слова у нас есть. Вряд ли это только пособники террористов пишут.

Гораздо больше нас беспокоят другие угрозы. Непросто иногда вычислить автора. У нас же свобода – любой может купить СИМ-карту, зарегистрировать на нее аккаунт в любой сети и писать что угодно. Анонимность вызывает некоторые вопросы. Если ты не нарушаешь законов, не призываешь к противоправным действиям, зачем так глубоко конспирироваться? К тому же сейчас по многим базам данных и по кругу общения можно определить человека.

Все активные пользователи Интернета знают, что такое ботофермы. На определенных ресурсах буквально за копейки можно купить себе сотню ботов, несуществующих пользователей, на «левый» номер зарегистрировать аккаунт, и потом запись с него разойдется по Сети.

Мы анализируем, смотрим, деанонимизируем. Хотя это очень большой кусок работы, с учетом того, что сотрудников не так и много. Но я с ответственностью могу заявить – информационная безопасность региона у нас контролируется правоохранительными органами.

Ведем профилактическую работу в первую очередь. Например, помню, в самом начале вспышки эпидемии вируса и панических настроений написали (даже в официальных некоторых СМИ), что есть первый заболевший, и все побежали скупать туалетную бумагу и продукты. Один человек опубликовал фотографию, якобы сделанную в магазине «АТБ» на Ковалевке, где люди дерутся за товар на полках. Я лично ему позвонил, спрашиваю: где источник, откуда взяли? Он ответил, что уточнит. Перезванивает, признается, что новость из разряда «бабка бабке сказала» и фото вообще из другой страны. Сразу убрал этот свой пост. Такой работы немало ведется. В большинстве случаев люди сами понимают, что поступили не так, и сотрудничают. И никаких злостных проявлений, массированных пропагандистских атак с целью нагнетания паники у нас в области, к счастью, не было.