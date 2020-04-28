Карантин – не повод не платить

Кто-то не так сказал, кто-то не так понял, и уровень расчетов за коммунальные услуги в период карантина резко снизился. Это в Европе выделяют компенсацию или разрешают пока не платить. Ключевое слово – «пока». Когда ситуация с коронавирусом урегулируется, заплатить придется всем сполна. Но суммы уже будут другими.

Понятно, что в нынешних условиях осуществлять оплату привычным для большинства способом стало затруднительно – ходить в абонотделы, особенно людям старше 60-ти, не рекомендуется. Но есть много других вариантов не оказаться в списках должников. О них – ниже. А сейчас давайте посмотрим на происходящее здраво.

В защиту неплательщиков озвучивают следующий аргумент: люди остались без работы, а значит, без зарплаты. Но из-за этого ведь не стали бесплатно раздавать продукты в супермаркетах. И потом, коммунальные услуги продолжают предоставляться в полном объеме. Как же за это не заплатить?

В апреле по сравнению с мартом уровень расчетов населения за газ снизился на 10%. Не только газовики, но и органы местного самоуправления бьют тревогу. Главное управление жилищно-коммунального хозяйства Городского совета Кропивницкого обратилось к потребителям с просьбой как можно быстрее и в полном объеме произвести оплату за потребленные коммунальные услуги. Специалисты понимают, чем чревата неуплата.

Учтите то, что ни один законодательный акт не дает права не платить за газ. Единственное послабление, гарантированное Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)», – это запрет в период карантина начислять и взыскивать штрафы и пени за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Итак, вы дисциплинированный плательщик. Как можно заплатить за газ во время карантина? В этот период точно не стоит ходить в банки или на почту. Во время карантина лучше позаботиться о своем здоровье и здоровье своих родных и заплатить за газ онлайн. Для этого можно выбрать один из следующих онлайн-сервисов: личный кабинет my.gas.ua, чат-бот в Viber и Telegram, бесплатный онлайн-банкинг (Monobank), платежные системы EasyPay и Portmone.

Есть просьба к потребителям по возможности помогать осуществлять оплату за газ в режиме онлайн пожилым родственникам, которые не имеют доступа к Интернету или не знают, как использовать платежные сервисы. Войдите в их положение, ведь карантин закончится, а долг никуда не исчезнет.

Для тех, кому сложно самостоятельно разобраться с тем, как заплатить через личный кабинет или чат-бот, специалисты компании предоставляют консультации в телефонном режиме или в онлайн-переписке. Сейчас центры обслуживания клиентов работают дистанционно. Контактный номер телефона 0800-215-515 (в рабочие дни – с 08:00 до 19:00, в субботу – с 09:00 до 19:00).

Если у вас уже образовался долг за газ, нельзя медлить. Обращайтесь в контакт-центр газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» для того, чтобы договориться о его реструктуризации. Для этого не нужно выходить из дома. Специалисты компании помогут оформить все дистанционно.

Помните: уровень оплаты за газ влияет на стабильность работы предприятия – поставщика услуги. Очень важной и нужной услуги, без которой крайне сложно обойтись.

В любом вопросе очень важно мнение опытного специалиста. Мы попросили выступить в качестве эксперта человека, разбирающегося не только в вопросах оплаты коммунальных услуг. Игорь Фурманов в прошлом – заместитель городского головы, глава райгосадминистрации. Сегодня он пенсионер.

– Платить нужно обязательно. Все услуги, особенно энергетической отрасли, построены на затратном механизме, – говорит Игорь Александрович. – Все друг у друга покупают электроэнергию, воду, газ. Все несут затраты, должны платить зарплату своим сотрудникам, чтобы услуга дошла до нас. За это кто-то должен платить: либо мы, либо государство. По государству мы видим колоссальный недобор в бюджет. Его уже сократили, но еще 300 миллиардов дефицита. То есть в бюджете денег не было, нет и не будет. Поэтому надо исходить из реальных возможностей и все-таки платить.

Я всю свою жизнь за коммунальные услуги плачу своевременно. У меня не было ни одной задолженности. Если у кого-то по объективным причинам возникают долги, думаю, решить проблему поможет механизм реструктуризации. И еще было бы нелишним пересмотреть условия назначения субсидий. Если со стариками живут трудоспособные, но безработные дети, субсидию пенсионерам все-таки надо назначать. Если государство просит относиться к происходящему с пониманием, то и оно должно отвечать тем же.