«Пролиску» – 50!

23 апреля народный хореографический ансамбль «Пролисок» легко перешагнул 50-летний рубеж с момента своего основания. За эти годы коллектив стал известным во всём мире, приобрел множество наград на всевозможных фестивалях и конкурсах, стал танцевальным символом не только Кропивницкого, но и всей Украины.

«Все начиналось с Короткова. Лучшего организатора, чем он, я за свою долгую жизнь не встречал. Чтобы вы понимали, в 6 утра он мог сесть на самолет в Москву, в течение дня решить там все вопросы и уже в 6 вечера быть на репетиции. Это человек уникальной энергии и творческих возможностей. Мне повезло, что мы работали вместе. Кого-то из выпускников “Пролиска” взяли в ансамбль Вирского, кто-то стал успешен за границей, а тех, кто остался здесь, я приглашал к себе в “Зоряны”, потому что “Пролисок” – это уровень. И нет ничего подобного ему в Украине, хотя и были попытки нечто такое создать или повторить. Можно иметь помещение, можно иметь деньги для организации такого заведения, но самое главное – это люди. Где взять педагогов такого уровня, как в “Пролиске”? Поэтому я желаю, чтобы у них и дальше всё было слава Богу!» – четко расставил акценты патриарх хореографии Кировоградщины Анатолий Михайлович Кривохижа.

К такой значимой дате мы решили записать воспоминания воспитанников и выпускников ансамбля. Ведь кто, как не они, те, кто прошёл школу Короткова, Похиленко и других маэстро хореографии, может лучше рассказать о годах, проведённых в «Пролиске», о закулисной жизни ансамбля и о том, что запомнилось им больше всего?

«Я поступила в “Пролисок” в 1986 году, мне на тот момент было 6 лет. Тогда был очень строгий отбор, потому что он считался наиболее престижным ансамблем и попасть туда было очень непросто. В 1996-м году при ансамбле открыли Школу искусств. Те, кто видел себя в хореографии и кто хотел продолжить развиваться в этой сфере, перешли в Школу искусств. И наша группа стала первым выпуском лицея.

О “Пролиске” можно говорить много. У нас была первая фольклорная группа в истории ансамбля. Руководил ею покойный Виктор Алексеевич Андроников. Мы стали первыми, кто во время концертной программы не только танцевал, но и пел. Наш номер “Женчичок-бренчичок” стал новым веянием в хореографии, потому что до фольклорной группы “Пролиска” в танцевальных коллективах и ансамблях Кировоградщины такого ещё не было. С приходом Виктора Федоровича Похиленко хореография “Пролиска” очень изменилась, он внёс в неё что-то свое. Помимо этого, у нас были самые шикарные костюмы в городе на каждый номер. С фольклорной группой мы объездили полмира. Танец “Вертушки”, в котором на протяжении четырёх минут нужно было вращаться и прыгать, особо хорошо принимался в Германии и Франции. Наша визитная карточка – “Квіти України” и “Гопак” – прославились вообще на всю Европу. Все эти танцы постоянно исполнялись на бис. Очень красивый номер “Веснянки” нам поставил Виктор Фёдорович. А для “Купальских игр” нам придумали в веночки вставить электрические свечи, что на то время тоже было ноу-хау. Мы были трижды во Франции и жили в монастыре в Париже возле Сены. Помню, как мы впервые поднимались на Эйфелеву башню, а потом час спускались с неё пешком, потому что лифт не работал. Это было незабываемо! Вспоминаем об этом всегда со смехом. Моим первым преподавателем была Валентина Ивановна Джобадзе, прекрасный хореограф и учитель, благодаря которой я действительно полюбила танцы. Мы все ей очень благодарны, потому что она поистине человек и учитель от Бога. Потом у меня была Валентина Николаевна Короткова, которую мы за глаза называли Майей Плисецкой. Это удивительная женщина, которая дала нам очень много.

Как только намечалась какая-то поездка, все старались быть лучшими и не пропускать занятия, потому что поехать за границу могло только 45 человек из основного состава, в котором, как правило, было 60-70 человек. Поездки были бесплатными. Я не знаю, как Анатолию Егоровичу удавалось договориться, но, по всей видимости, их оплачивало государство. Однако, помимо того, что они были бесплатными, мы в них ещё и зарабатывали деньги: нам выдавали суточные, на которые мы могли купить родителям подарки. Помню, в 1991-м году мы месяц жили в Германии, и я в свои 11 лет впервые в жизни получила собственные деньги. И первое, что я на них купила, был миксер в подарок маме, который, представьте себе, до сих пор работает и даже ни разу не подлежал ремонту! Был ещё один очень интересный случай во Франции. В последний день перед отъездом Анатолий Егорович дал нам 3 часа свободного времени, и я пошла в супермаркет и почти целый час простояла там в очереди в кассу. Прибегает то ли Анатолий Егорович, то ли Андрей Коротков и кричит на меня: «Ты чего стоишь здесь?! Мы уже все в автобусе!» Я говорю, что вот, стою уже час в очереди. Он смеется, говорит: «Лен, ты стоишь за манекеном». А я в то время даже не подозревала, что манекены могут быть так похожи на людей», – делится выпускница Елена Терещенко.

«Про “Пролисок” я могу говорить сутками. Для меня – это целая жизнь. Он научил меня всему, что я умею сейчас. С 8-9 класса я уже танцевал в основном составе, мне это очень нравилось, я равнялся на лучших артистов коллектива. Таким образом, ступенечка за ступенечкой, я развивался в этом направлении и в конце концов, когда пришло время выбирать высшее учебное заведение, естественно, поступил на кафедру хореографии. На втором курсе университета я уже создал свой коллектив. Сегодня это народный хореографический ансамбль “Світанок”. Всё это благодаря “Пролиску” и кафедре хореографии, а также нашим учителям: Анатолию Егоровичу и Валентине Николаевне Коротковым, покойному Виктору Федоровичу Похиленко и многим другим. В “Пролиске” я нашёл свою жену. Сейчас мы с ней работаем в своем коллективе. “Пролисок” – это то, с чего началась моя жизнь, и, наверное, он никогда из неё и не уйдет, потому что это лучшие условия в Европе для обучения детей. Он всегда был, есть и будет одним из лучших танцевальных детских коллективов в Украине. Очень запомнились разнообразные фестивали, в которых мы участвовали по всему миру. Мы там обрели много связей и контактов, которые поддерживаем до сих пор. У нас, вне сомнения, были самые роскошные костюмы. О чём тут можно говорить, если покойный Владимир Александрович Фурик шил костюмы не только для ансамбля “Пролисок”, но ещё и для самого Майкла Джексона?! Поэтому я горжусь тем, что был воспитанником этого коллектива, и практически на любом фестивале, на котором выступает “Світанок”, мы вспоминаем, что была в нашем городе школа “Ятрань”, которую унаследовал “Пролисок”. Мы же, в свою очередь, тоже стараемся эту планку поддерживать и развивать народный танец на высоком уровне», – рассказывает Максим Печененко.

«В “Пролисок” я пришла в 5 лет, успешно танцевала, со временем попала в основной ансамбль. Благодаря преподавателям мне это всё очень нравилось, и я даже во многом хотела быть на них похожей. Поэтому сейчас тоже работаю с детьми, и таким образом моя детская мечта реализовалась. В старших классах нас учили не только танцевать, но ещё и преподавать, видеть танец со стороны участника и зрителя, создавать интересные постановки, что очень помогло в будущем. Честно говоря, “Пролисок” дал нам больше, чем обычная школа, и даже больше, чем наши семьи и родители. Все учителя были очень авторитетными людьми, и мы к ним, безусловно, прислушивались. Поездки нас очень закаляли, многому учили, делали нас сильными и целеустремленными. Спасибо Анатолию Егоровичу за эту возможность путешествовать! “Пролисок” – это, пожалуй, 70 процентов моей жизни, и сейчас мы пользуемся тем, что почерпнули оттуда. В этот 50-летний юбилей хочется пожелать, чтобы у Анатолия Егоровича было столько здоровья, чтобы он ещё как минимум лет 20-30 мог продолжать развивать это дело. Мы очень хотим, чтобы наш ребенок учился в лицее-школе искусств, потому что это действительно лучшая школа, и я знаю, что если наш сын будет учиться там, то никаких проблем ни во время обучения, ни при поступлении, ни с поведением у него не будет», – делится Светлана Печененко.

«В пять лет мама привела меня в “Пролисок”, и с тех пор началась моя танцевальная деятельность. Первым преподавателем у нас была Валентина Ивановна Джобадзе, а в четвертом классе мы перешли под руководство Валентины Николаевны Коротковой и попали в основной ансамбль.

В “Пролиске” нас учили всему: работать над собой, добиваться поставленных целей, ведь, чтобы танцевать в основном составе, нужно было идти сквозь боль и страдания и каждый раз доказывать, что ты имеешь право танцевать на сцене. Нас также учили уважению к зрителю и сцене, большой ответственности к костюмам. Например, в пятом классе у нас была первая поездка, и уже тогда нам дали костюмы, за которые мы отвечали сами: подшить, погладить и так далее. Не думаю, что многим детям в девять-десять лет доверят шесть-восемь комплектов костюмов. Также нас никогда не ограничивали только народными танцами. Были свои внутренние мероприятия, которые позволяли нам учиться, и мы продолжаем делать это до сих пор, осваиваем новые направления. Так, например, Валентина Николаевна Короткова проводила с девочками нашей группы занятия по балету, и даже один из класс-концертов мы проработали на пуантах в киевском театре оперы и балета.

В “Пролиске” нас учили быстро соображать и не бояться никакой работы. Почти каждый из наших выпускников стал успешным в своей деятельности. Благодаря ансамблю чувство ответственности в нас очень сильно развито. Например, даже сейчас очень редко такое случается, чтобы кто-то из нас опаздывал, потому что в “Пролиске” нас научили приходить как минимум за пятнадцать минут, чтобы успеть подготовиться. Также учили не бояться и всегда говорить правду, какой бы она ни была. Развивали чувство работы в команде и взаимовыручку. Никогда не было такого, чтобы кто-то кого-то подставлял, даже в женских коллективах. Наоборот, если нужно было, например, выходить на номер всем в белых туфлях, а кто-то один их забыл, то вся группа дружно выходила в красных. Конечно, потом по шапке получали все, но никто не говорил, кто забыл эти туфли.

Лично от себя скажу, что после жизни в “Пролиске” я не боюсь руководителей. После Короткова и Похиленко ни один директор уже не страшен. Нам дали настоящий иммунитет к обществу, научили не бояться публичности. И очень ценно, что эта закалка шла с самого детства. “Пролисок” – это очень сильная школа, и у нас всех до сих пор сохранилась крепкая связь и уважение к коллективу и руководителям. Виктор Фёдорович и Валентина Николаевна дали нам не меньше, чем Анатолий Егорович. Особенно Валентина Николаевна – девочкам. С класса четвёртого она нас учила тому, что нужно больше двигаться и не “обабливаться”. Наверное, поэтому большинство выпускниц “Пролиска” до сих пор выглядят очень молодо. Валентина Николаевна говорила, что мы всегда успеем накраситься и подстричься, но не нужно спешить стареть. И эта мотивация вдохновляет нас до сих пор», – вспоминает Светлана Мусик.

«Анатолий Егорович, его супруга Валентина Николаевна, Виктор Фёдорович Похиленко – это люди, которые дали нам путевку в жизнь, очень хорошую базу и правильное воспитание. Я считаю, что Коротков – это один из великих людей, потому что не каждому дано делать то, что делал он, и достичь того, чего достиг он. Я очень рад, что прошёл школу “Пролиска”. Привели меня туда две сестры, когда мне было ещё 5-6 лет, и танцевал я до 17-18, закончил школу искусств. За это время мы много ездили по миру: ежегодно бывали в “Артеке”, Прибалтике, несколько раз посещали Германию и Францию», – делится Андрей Добровольский.

«Родители нас видели, наверное, меньше, чем преподаватели. С утра и до 4-х часов у нас были уроки в школе, а вечером в 6-7 – репетиция, и так семь дней в неделю, лишь иногда по субботам давали выходной. Было хоть и сложно, но интересно. Мы жили этим. Дисциплина на занятиях была жёсткая, но благодаря этому сейчас мы многое умеем, получили очень хорошее развитие и воспитание, что немаловажно в наше время. После лицея почти вся наша группа поступила в университет на кафедру хореографии, и мы стали первыми студентами на этом факультете. Между собой мы ласково называли Анатолия Егоровича папой, а Валентину Николаевну – мамой», – вспоминает Татьяна Алфёрова.

«В “Пролиске” я танцевал 19 лет. У нас был отличный состав, замечательные преподаватели, много интересных поездок. В связи с юбилеем хочу пожелать “Пролиску” процветания, Анатолию Егоровичу и всем преподавателям – здоровья! Коллектив уже достиг всего, поэтому самое главное – это здоровье руководителя и учителей. Хочу также сказать особое спасибо Анатолию Егоровичу и Валентине Николаевне, потому что благодаря им я сам стал хореографом и руководителем коллектива», – рассказывает Юрий Милентий, руководитель ансамбля «Аллегро».

Коллектив «Украины-Центр» также присоединяется ко всем поздравлениям и желает ансамблю «Пролисок» и его руководителям процветания, вдохновения и новых успехов!