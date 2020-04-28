Самый безопасный в коронавирус транспорт

В период карантина о велосипедах стали массово задумываться и автомобилисты, и пешеходы. Да я и сам не остался в стороне. После покупки байка решил побеседовать с инициатором создания общественной организации «Велокроп», заместителем городского головы Андреем Палыводой. О слепках седалища, велокультуре, советах по выбору байка и многом другом – в этом материале.

– Как началось твое увлечение велосипедами? Почему они, а не, к примеру, бег, бокс или шахматы?

– Все началось четыре года назад, когда моя семья переехала в частный сектор. У нас не было автомобиля. В то время мой кум уже катался на велосипеде, вот и предложил мне попробовать. Это был не обычный велосипед, а со специальной коробкой передач. И хотя велосипед стал для меня основным средством передвижения, особого восхищения это поначалу не вызывало. Со временем я приделал к нему детское кресло. Так получилось универсальное устройство. Я одновременно ездил с ребенком и выгуливал собаку. И все это – не слезая с велосипеда.

Как-то встретил своего друга детства, оказалось, что они с ребятами регулярно собираются на велопрогулки. Я решил прокатиться с ними пару раз. И вот тогда пришло осознание, что велосипед – это не просто транспортное средство. Это прекрасная возможность узнать лучше свой город и его окрестности. А еще – это общение с людьми и получение опыта эксплуатации велосипедов.

Скажем, я недолюбливал велосипеды со звездчатой коробкой передач. Но, попробовав такие модели у друзей, оценил их скорость и легкость. Со своими знакомыми Виталием и Еленой Литвиновыми мы съездили на велосипедах в Чигирин. Получилось настоящее трехдневное путешествие с двумя ночевками. Я одолжил велобаулы, сложил в них палатку и другое туристическое снаряжение. И вскоре понял, что хочу купить горный велосипед.

– Расскажи еще об открытиях в городе и окрестностях, которые для себя сделал?

– Я открыл для себя речку Биянку. Еще нашел множество троп, которые соединяют микрорайоны города. Раньше я ориентировался исключительно на магистральные дороги. Оказалось, что из города есть много малоизвестных выездов.

– Как бы ты описал состояние велосипедного движения в нашем городе?

– Здесь стоит сказать, почему у меня вообще возникла идея создания клуба «Велокроп». Я ездил сам, катался с участниками нескольких существующих клубов и понял, что у нас есть много хороших инициатив, но не развивается велокультура в целом. Люди просто катаются для удовольствия. Я сталкивался с такими случаями, что участников разных клубов пытались загнать в какие-то рамки или просто использовать в политических проектах. Мне это не нравилось, как и то, что пара человек пыталась контролировать все информационное поле велодвижения.

Я предложил поначалу не альтернативу, а новую возможность – решил основать открытый проект с доступом для любого желающего. Мы создали группу в «Фейсбуке», где каждый может поделиться информацией о велособытиях, открыли Инстаграм-профиль и Телеграм-канал, чат в Месенджере, сделали чат-бот, чтобы использовать более современные методы коммуникации.

Было интересно узнать, что в Кропивницком регулярно проводятся разные мероприятия, например, детские велосипедные соревнования, но в них отсутствует составляющая, направленная на развитие велокультуры. Никто не разъясняет особенностей и правил дорожного движения, стандартов поведения на дороге, нет акцента на здоровом образе жизни. Поэтому в первые поездки нового клуба я ввел туристический компонент. Мы ездили по разным микрорайонам города, останавливались у достопримечательностей и говорили о них.

– Как, по-твоему, увеличилось ли число велолюбителей за последние четыре года? И если да, то среди каких возрастных групп?

– Увеличивается количество, растет и качество. Очень часто увлечение одного члена семьи переходит и на других. Я начал замечать, что люди стали кататься семьями. В прошлом году мы подали проект на конкурс «Громадський бюджет» по созданию велодорожек в нашем городе. И он был направлен в первую очередь в помощь тем, кто только начинает учиться ездить. Им еще страшно ездить по дорогам. Далеко не у всех есть возможность везти велосипед на машине в безопасное место. Поэтому они катаются по аллейкам, а значит, на аллейке должна быть нанесена соответствующая разметка – для безопасности и удобства как пешеходов, так и велосипедистов. Что касается возраста, то самый распространенный в нашем клубе – это 30-45 лет. Кстати, сейчас карантин, и ограничения на поездки в общественном транспорте также способствуют увеличению количества велосипедов на улицах. Люди не только покупают новые, но и достают с чердаков и из гаражей своих старых двухколесных любимцев.

– Расскажи подробнее о том, что ты подразумеваешь под велокультурой и кто к ней должен приобщаться? Исключительно велосипедисты или пешеходы и водители тоже?

– Велокультура – это довольно философское понятие, или даже определенная этическая система. Это поведение велосипедиста в трех сферах – на дороге, в обществе коллег-велолюбителей и среди пешеходов.

На дороге велосипедист должен не только знать правила дорожного движения, но и принимать в расчет психологию водителей. У всех участников движения есть не только права, но и обязанности. Среди коллег должна присутствовать самоотдача, готовность помочь новичку, рассказать новоприбывшему в клуб о технических моментах и о безопасности. Ты уже имеешь опыт, и им следует делиться!

Меня часто спрашивают, нужно ли писать заявление для вступления в клуб «Велокроп» и нужно ли платить членские взносы. Я отвечаю, что ни первое, ни второе не обязательно. Тогда люди интересуются, что же они должны делать? Необходимо желание развиваться и принимать участие в организации массовых мероприятий, помогать создавать сообщество, брать на себя ответственность.

У нас в клубе сначала были сборы и выезды только раз в неделю. Сейчас уже три! Кто-то хочет туристических поездок с палаткой в выходные, кто-то – просто покататься пару километров, третьим интересно за вечер объехать полгорода. Поэтому участники должны проявлять инициативу и организовывать самим себе и другим людям комфортные для всех велопоездки.

Что касается поведения велосипедиста в сообществе пешеходов, то я считаю необходимым рассказывать друзьям о достоинствах велосипеда. И привлекать таким образом новых людей к езде на велосипеде. Ведь опыт поездок в детстве и в сознательной жизни – две большие разницы.

– Вы недавно проводили акцию для автомобилистов и велосипедистов. Расскажи о ней поподробнее.

– Это как раз о формировании велокультуры в нашем городе. Те, кто регулярно ездит на велосипеде, часто сталкиваются с негативом со стороны водителей. Последние игнорируют велосипедистов, нарушают правила дорожного движения. Довольно часто велосипедисты ведут себя аналогично по отношению к водителям. Хотя и могут это делать несознательно. Например, не изучив правила движения, не имея светоотражающих элементов, фонариков.

Цель нашей акции была в диалоге с автомобилистами. Мы хотели продемонстрировать им, что велосипедисты – сознательные участники движения, у нас есть нужная экипировка, мы соблюдаем технику безопасности. В качестве ответного жеста просили разместить на их машинах наклейки с информацией о безопасном расстоянии для маневра.

Было интересно проследить настроения автолюбителей. Две трети позитивно отнеслось к предложению. А те, кто отказывался, не могли даже мотивировать свое решение. В дальнейшем мы будем продолжать такие мероприятия.

– Ты уже несколько раз упоминал о проекте создания велодорожек в нашем городе. На какой стадии он находится?

– Много лет подряд у нас в городе проводятся соревнования для детей-велосипедистов, и я долго думал о том, как мало мест в Кропивницком, где они могли бы спокойно ездить. Общественный бюджет, на который можно подать социально важный проект, позволяет реализовать достаточно масштабные проекты, хотя за один раз весь город велодорожками не охватить. Учитывая размер финансирования, мы решили умерить свой пыл и желания и создать проект первой велодорожки, которая соединит центр Кропивницкого и крупные «спальные» микрорайоны. Мы предложили выделить часть широких тротуаров, ведущих из центра города по направлению к Крытому рынку, для велодорожек. Также в рамках проекта нужно будет восстановить покрытие, нанести разметку, установить пандусы и дорожные знаки. Соединив удобным и безопасным велосообщением два самых густонаселенных района города, мы получим максимальный эффект от проекта.

На стадии разработки идеи мы вместе с проектантом проехались по всему маршруту, чтобы рассчитать стоимость таких работ. Получилось, что бюджета должно хватить. Но, в связи с карантином и сокращениями бюджетов, встал вопрос о реализации в этом году вообще всех проектов «Громадського бюджета», не только нашего. Мы обсуждали этот вопрос с главой координационного совета, и есть мнение, что в этом году не будет нового конкурса, а проекты-победители прошлого года будут реализованы в 2021-м году.

– А как повлиял карантин на городское велосообщество?

– Конечно, во время самоизоляции спрос на общение вырос. Кто-то самостоятельно решает заняться велопоездками, но не имеет понятия о правилах движения и особенностях ухода за велосипедом. Мы всегда готовы помочь! У нас есть фейсбук-страничка, две группы в Telegram (одна занимается организацией поездок, а вторая – для общения). Разумеется, мы не можем проводить масштабные акции, но и оставлять людей без поездок нельзя. Поэтому проводим небольшие выезды с соблюдением всех требований безопасности: надеваем маски, используем антисептик, держим социальную дистанцию. Такая поездка намного безопаснее, чем поездка в общественном транспорте. Есть даже шутка, что велосипед – самое безопасное средство передвижения при карантине, потому что у велосипедиста обе руки на руле, и он не может трогать ими лицо.

– Какие планы у «Велокропа» на будущее после карантина?

– Конечно, мы будем возобновлять наши традиционные массовые мероприятия и проводить новые. Будут регулярные ознакомительные поездки по городу, а по выходным – велотуризм на дальние расстояния. В этом году, скорее всего, мы не поедем, как планировали, в Европу, а сконцентрируемся на Украине. У нас уже есть опыт групповой поездки с ночевкой по Светловодскому району. Места там великолепные, и по ним ездить и ездить! Также проведем запланированные велопикники с катанием на тандеме и ночные покатушки «РоверНочь». В планах – организовать и провести совместные мероприятия с велосипедными клубами из других городов.

– Вопрос к тебе, как к практику. Во сколько в среднем обойдется велосипед и его эксплуатация для взрослого?

– Стоимость велосипеда будет зависеть от его типа и задач, которые человек ставит перед собой. Я рекомендую перед покупкой попробовать различные модели. Можно обратиться за помощью к знакомым или прийти в наш клуб. Так человек сможет понять разницу между недорогой моделью и «навороченной».

Выбор зависит и от частоты поездок. Если планируется ездить часто и много, тогда лучше заплатить больше. Иначе стоимость сервисного обслуживания сожрет всю экономию. Стоить такая модель будет 10-12 тысяч гривен. Если же в планах нечастые прогулки по городу и на пикник, тогда надо обратить внимание на средний ценовой диапазон. Такой велосипед обойдется до семи тысяч.

– Насколько качественное местное сервисное обслуживание?

– Это больной вопрос. Я много езжу по крупным городам и в каждой поездке стараюсь посетить тамошние веломагазины и сервисные центры. Такие визиты позволяют получить новый опыт.

В Кропивницком сервис отсутствует как полноценная система, удобная для всех нуждающихся. У нас нет ни одного брендового сетевого магазина с их системами стандартов. Есть частные веломагазины с элементами сервиса и мастерские с элементами магазина. Чтобы вы лучше понимали, почему это важно, я скажу, что каждый велосипед после покупки стоит отвезти мастеру, который его правильно соберет и настроит.

– Я убедился в этом на собственном опыте. Отвез свой новый велосипед мастеру на калибровку, и оказалось, что я поставил руль не той стороной.

– А ведь мир идет все дальше в предоставлении сервисов! В серьезных магазинах при помощи компьютера моделируется посадка велосипедиста. Исходя из габаритов человека, регулируется угол сидения, положения руля и прочие мелочи, которые в пути станут далеко не мелочами. Тебе выбирают идеально подходящее сиденье, например, делают отпечаток «пятой точки» на силиконовой форме и предлагают лучший вариант. В Кропивницком об этом пока можно только мечтать. Остается надеяться, что увеличение количества наездников перерастет и в качество сервисных центров. Закон спроса и предложения еще никто не отменял.

– Что посоветуешь, стоит ли брать велосипед, бывший в употреблении, или лучше новый за такую же сумму?

– Однозначно лучше взять брендовый велосипед, на котором кто-то уже ездил. Но выбирать надо не самому, а обратиться за помощью к участникам нашего клуба или друзьям, которые долго катаются и смогут подсказать. Недавно мы подобрали людям прекрасный велосипед с хорошей комплектацией всего за пять тысяч гривен!

– А какая минимальная экипировка должна быть у велосипедиста?

– Самое главное – велошлем. Ваша голова – это самое ценное. Дальше – перчатки. Благодаря им вы сможете крепче держать руль. Когда едешь по неровной дороге, выпустить его из рук очень просто. Очки со сменными линзами для ночной и дневной езды тоже важны. Сейчас появляется мошкара вдоль Ингула, и довольно скоро все будет в тополином пуху. Если что-то на скорости попадет в глаз, то в лучшем случае вы просто упадете. Не стоит забывать и о светоотражающих элементах и фонарике. Может так случиться, что вы и не планировали вечерней поездки, но так сложились обстоятельства. Водители должны вас видеть! Для детей рекомендую купить налокотники и наколенники.

– Спасибо за беседу, и удачи клубу во всех инициативах.